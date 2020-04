Milujete sérii Diablo a zároveň jste nikdy nenarazili na Titan Quest? Pak pro vás mámě skvělou zprávu. Tato legendární RPG hra, která vyšla v roce 2006 na počítače a o deset let později na Android je nyní ve velmi zajímavé slevě. Normálně za ní zaplatíte 199,99 Kč, přičemž nyní pouze 79,99 Kč. To je na tak rozsáhlé RPG, u něhož můžete strávit několik desítek hodin parádní cena.

Čeká vás rozmanitý svět, parádní příběh i spousta vedlejších úkolů. Budete procházet mnoha městy, vesnicemi a dalšími lokacemi, kde budete vylepšovat svou zbroj, nakupovat lektvary od obchodníků či prostě pomůžete starci s nějakou maličkostí. Příběh se točí samozřejmě okolo záchrany celého světa, což může znít na dnešní dobu už dosti kýčovitě, ovšem v roce 2006 nebylo takových her zase tolik, takže se rozhodně není čeho bát. Nebudeme vám zde nic prozrazovat, jen to, že příběh je skvělý, stejně jako další herní prvky.

Titan Quest – Android/iOS Gameplay Walkthrough Ep 1

Nesmíme opomenout ani velmi kvalitní soundtrack či povedené ovládání na telefony. To je úplně předělané. V původní hře jste většinou vše ovládali pomocí levého myšítka, což by se dalo lehce konvertovat pro telefony. Vývojáři ale vědí, že by takové ovládání nebylo zrovna ideální a tak je kompletně předěláno. Na obrazovce máte dobře udělané joysticky i ostatní tlačítka jsou poskládaná skvěle. Pokud máte rádi RPG hry, nemůžete tuto hru minout. Při troše snahy si ji můžete navíc zahrát i v češtině. Stačí ji stáhnout, rozbalit a soubor Text_CZ.arc přejmenovat na Text_EN.arc. Poté připojte telefon k počítači a soubor nakopírujte do složky Android\data\com.dotemu.titanquest\files\Text.

Titan Quest HandyGames

Zdroj: Google Play