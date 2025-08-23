Tipy z Číny: Luxusní herní konzole s OLED displejem levněji než Switch. Komunita je zbožňuje! Hlavní stránka Zprávičky Herní handheldy s Androidem nabízejí výkon PlayStationu 2 a GameCube za super ceny OLED displeje, hallové páčky a tisíce her – to vše od necelých 3 tisíc korun Pozor na rozdíly mezi čipsety – Snapdragon výrazně překonává MediaTek v emulaci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete, jak jste jako děti toužili po PSP nebo Nintendu DS? Dnes si můžete pořídit handheld, který zvládne oboje, a ještě k tomu přidá PlayStation 2, GameCube a spoustu dalších konzolí. V dnešních Tipech z Číny vám ukážeme čtveřici herních handheldů s Androidem, které stojí méně než samotný Nintendo Switch, ale v mnoha ohledech ho překonají. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Proč Android handheld místo Switche? ANBERNIC RG505 – vstupní brána do světa emulace za 2 853 Kč MangMi Air X – překvapení roku za 3 070 Kč Retroid Pocket 5 – miláček komunity za 5 694 Kč ANBERNIC RG557 – velký displej, větší zklamání za 5 803 Kč Na co si dát pozor při výběru Proč Android handheld místo Switche? Než se vrhneme na konkrétní modely, pojďme si vyjasnit, proč byste měli uvažovat o androidovém handheldu místo tradiční konzole, jako třeba Nintendo Switch. Switch (OLED první generace) stojí kolem 7-8 tisíc korun, hry po 1 500 Kč. Naproti tomu androidové handheldy začínají na třech tisících, hrát můžete své vlastní klasiky (pokud vlastníte originály) a jeden přístroj zvládne katalog desítky různých konzolí. Samozřejmě Switch má své výhody – exkluzivní tituly od Nintenda, bezproblémový provoz a záruční servis. Ale pokud toužíte po nostalgii a univerzálnosti, čtěte dál. ANBERNIC RG505 – vstupní brána do světa emulace za 2 853 Kč Začneme nejlevnější variantou. ANBERNIC RG505 za 2 853 Kč je jako starší bratr původní PlayStation Vita, ale s mnohem větší silou. 4,95palcový OLED displej pochází přímo ze skladových zásob pro Vitu, takže PSP hry běží v perfektním rozlišení bez rozmazání. Srdcem je procesor Unisoc Tiger T618 s 4 GB RAM a 128 GB úložiště. To nezní jako raketa, ale stačí to na plynulé hraní všeho až po Dreamcast a PSP. PlayStation 2 a GameCube? Některé hry poběží, ale čekejte kompromisy v podobě snížených detailů nebo občasných záseků. Co RG505 vyniká, je 5000mAh baterie s výdrží až 8 hodin. Hallové páčky znamenají, že se nemusíte bát driftu a Android 12 vám otevře bránu ke Google Play a všem streamovacím službám typu Xbox Cloud Gaming, ačkoliv bych byl osobně raději, kdyby tu byl alespoň Android 13 kvůli potenciálně delší podpoře. Cena: 2 853 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS MangMi Air X – překvapení roku za 3 070 Kč O MangMi Air X jste nejspíš neslyšeli, ale tento černý kůň stojí za pozornost. Za pouhých 3 070 Kč dostanete 5,5palcový IPS displej s Full HD rozlišením, což je ostřejší obraz než nabízí mnohá konkurence. Překvapením je Snapdragon 662, který sice není nejnovější, ale v emulaci válcuje dražší MediaTek čipsety. Recenzenti hlásí bezproblémový chod 3DS her v nativním rozlišení, PSP tituly běží i při 3× rozlišení a Nintendo 64 je označován jako „certifikovaný“ – což v této cenové kategorii zvládl jen Retroid Pocket 2S. Výdrž baterie? Až 6 hodin při hraní, což není rekord, ale pořád dostačuje. Jediná výtka směřuje k pomalému nabíjení – plná baterie trvá 100 minut, což je v roce 2025 už trochu ostuda. Cena: 3 070 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Retroid Pocket 5 – miláček komunity za 5 694 Kč Přeskočíme do vyšší ligy. Retroid Pocket 5 je momentálně nejžádanější Android handheld na trhu a není těžké pochopit proč. Snapdragon 865 (stejný jako v top telefonech z roku 2020) zajišťuje plynulý chod PS2, GameCube a dokonce některých Switch her. Recenze se shodují: „Nejlepší herní handheld, který si můžete koupit.“ OLED displej je nádherný, 5000mAh baterie vydrží celý den a aktivní chlazení zajistí stabilní výkon i při náročných hrách. Jeden z majitelů píše: „I PSP a GameCube emulují bez problémů. Testuji i některé Switch hry a je to přijatelné.“ Bonus? Můžete na něj nainstalovat Linux (ROCKNIX) a získat přístup k Xbox emulaci přes Xemu nebo stovkám portovaných PC her přes PortMaster. K dispozici ve čtyřech barvách včetně nostalgické fialové ve stylu GameCube s žlutou páčkou. Cena: 5 694 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS ANBERNIC RG557 – velký displej, větší zklamání za 5 803 Kč Na papíře vypadá ANBERNIC RG557 úžasně – 5,48palcový AMOLED displej s rozlišením 1920×1080, Android 14 a procesor MediaTek Dimensity 8300, který v benchmarcích válcuje Snapdragon 865. Jenže realita je jiná. MediaTek čipsety mají chronické problémy s emulací – v testech běžel Super Mario Sunshine na poloviční rychlost oproti slabšímu Retroidu Pocket 5. Reddit je plný zklamaných uživatelů: „Na papíře dvojnásobný výkon, v praxi poloviční rychlost.“ Další problém? Miniaturní analogové páčky na tak velkém zařízení působí směšně. Jeden recenzent to shrnul: „Chtěl jsem ho, teď už ne.“ Za podobnou cenu radši sáhněte po Retroidu. Pokud však chcete hrát primárně Android tituly, které jsou pro Dimensity lépe optimalizovány, jde o solidní volbu. Cena: 5 803 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Na co si dát pozor při výběru Největší past číhá v typu procesoru. Snapdragon = bezproblémová emulace, MediaTek = loterie. I když má MediaTek na papíře vyšší výkon, v reálných hrách často pokulhává kvůli chybějícím ovladačům pro Mali GPU. Upozornění k emulaci Tyto handheldy umožňují emulaci her z různých konzolí. Nepodporujeme pirátství – pro legální hraní byste měli vlastnit originální kopie her, které chcete emulovat. Stahování ROM souborů her, které nevlastníte, je nelegální. Handheldy lze také využít pro Android hry z Google Play či streamování her. Druhá věc je počáteční nastavení. Nečekejte, že zapnete zařízení a hned hrajete. Musíte stáhnout emulátory, nakonfigurovat ovládání… Počítejte s pár hodinami práce, než bude vše fungovat jak má. Internet je naštěstí plný užitečných návodů. A poslední rada – hallové páčky jsou nutnost. Klasické potenciometry jako v Nintendo Switch časem začnou driftovat. Hallové senzory vydrží roky bez problémů. Máte zkušenosti s androidovými handheldy? 