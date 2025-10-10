Tipy z Číny: Proměňte telefon ve Switch za 900 Kč. GameSir produkty jsou levné a potěší hráče Hlavní stránka Články GameSir ovladače startují na 520 Kč a míří až k 2 630 Kč – nabízejí Hall Effect technologii i v nižších cenových kategoriích Wrap-around kontrolery typu X2s za 900 Kč proměňují telefon ve Switch, klasické ovladače jako Nova Lite konkurují Xbox padům Největší výhoda: bez lagu díky USB-C připojení u mobilních verzí, Bluetooth u klasických ovladačů funguje na PC i konzolích Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 V dalším díle Tipů z Číny se podíváme na produkty, které dávají smysl hlavně pro hráče. GameSir se už roky specializuje na herní ovladače a jejich nabídka na AliExpressu je překvapivě dobrá. Hall Effect joysticky eliminují stick drift, USB-C připojení znamená nulovou latenci a ceny začínají na 520 Kč. Pojďme se podívat, jestli tyto ovladače stojí za vaši pozornost. Proč kupovat GameSir místo Xbox/PS ovladače? GameSir Nova Lite – levný univerzál za 520 Kč GameSir X2s – proměňte telefon ve Switch za 900 Kč GameSir F8 Pro – cooling grip za 900 Kč GameSir G8 Galileo+ – prémiová volba za 2 630 Kč Závěr: Který GameSir ovladač koupit? Proč kupovat GameSir místo Xbox/PS ovladače? Xbox Core controller stojí přes 1 500 Kč, DualSense podobně. GameSir nabízí podobnou kvalitu za polovinu až třetinu ceny, navíc s některými funkcemi, které konkurence nemá – třeba wrap-around design pro telefony nebo chladící systém. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Hlavní problém mobilního hraní je dotykové ovládání. Klasické ovladače mění herní zážitek k nepoznání. A GameSir nabízí jak řešení pro telefony, tak klasické ovladače pro PC a konzole. GameSir Nova Lite – levný univerzál za 520 Kč GameSir Nova Lite je nejlevnější klasický ovladač v nabídce. Za 520 Kč dostanete Hall Effect joysticky, Bluetooth i 2,4 GHz dongle a kompatibilitu s PC, Steam Deckem, Nintendo Switch, Androidem i iOS. Recenze chválí snadné přepínání mezi zařízeními – stisknutím Home tlačítka a jednoho z ABXY tlačítek přepnete mezi Bluetooth režimy. Barva LED indikátoru ukáže, ke kterému zařízení jste připojeni. To znamená, že můžete mít telefon na Bluetooth režimu 1, laptop na 2,4 GHz donglu a mezi nimi přepínat během pár sekund. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Slabiny? Váží jen 309 gramů, což je super na cesty, ale v rukou působí lehce a plastově. Chybí 3,5mm jack, takže bezdrátová sluchátka nebo USB-C adaptér jsou nutnost. Baterie vydrží kolem 9-10 hodin, což není oslnivé, ale na tuhle cenu slušné. Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon pro nenáročné hráče. Hall Effect joysticky eliminují stick drift a multi-device připojení je skvělé. Jen si uvědomte, že jde o plastový ovladač bez prémiových funkcí. Cena: 520 Kč GameSir X2s – proměňte telefon ve Switch za 900 Kč GameSir X2s je kontroler, který obepne váš telefon a změní ho v něco jako Nintendo Switch. USB-C připojení znamená nulovou latenci, což je zásadní pro akční hry a emulátor tituly. Recenze upozorňují na vynikající ergonomii a Hall Effect joysticky. Na rozdíl od Bluetooth ovladačů s držákem na telefon, X2s nabízí vyvážené rozložení váhy. Pastelová šedá/fialová barva je příjemná na pohled, ale pokud chcete plnohodnotné gripy, musíte sáhnout po dražším G8 Galileo+. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Kompatibilita je široká – Android, iPhone 15 a novější, podporuje telefony do 168 mm délky. Pass-through USB-C port znamená, že můžete nabíjet během hraní. Navíc není potřeba žádné párování ani baterie v ovladači, protože napájení jde přímo z telefonu. Verdikt: Ideální pro mobilní hraní na cestách. Xbox Cloud Gaming, PlayStation Remote Play a emulátory fungují perfektně. Za 900 Kč lepší řešení než Bluetooth ovladač s držákem. Cena: 900 Kč GameSir F8 Pro – cooling grip za 900 Kč GameSir F8 Pro je specifický produkt – nejde o plnohodnotný ovladač, ale o chladící grip s manuálním joystickem. Pokud máte problém s přehříváním telefonu během hraní (typicky u Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile), tohle je řešení. Recenze potvrzují, že polovodičová chladicí deska klesne na 4 °C během sekundy. To je super, ale má to háček – F8 Pro musí být připojené k napájení. Žádná baterie, musíte mít USB-C powerbanku nebo být u zásuvky. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Další problém – není to plnohodnotný ovladač. Manuální joystick má latenci a funguje jen v hrách s virtuálním joystickem v levém dolním rohu. RGB podsvícení nelze vypnout nebo ztlumit, což je v noci otravné. A grip zakrývá nabíjecí port telefonu. Verdikt: Perfektní cooling systém, ale jako ovladač je to zklamání. Kupujte, jen pokud máte problém s přehříváním a nechcete měnit telefon. Jinak radši investujte do X2s nebo G8 Galileo+. Cena: 900 Kč GameSir G8 Galileo+ – prémiová volba za 2 630 Kč GameSir G8 Galileo+ je top model s Bluetooth připojením, baterií, gyro senzorem a rumble motorem. Na rozdíl od X2s funguje bezdrátově, takže ho můžete používat s tabletem, Switchem, PC i telefonem. Recenze chválí všestrannost a kvalitu zpracování. Baterie 1000 mAh vydrží desítky hodin, Hall Effect joysticky a triggery eliminují drift, ergonomie je na úrovni Xbox ovladačů. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Problém? Cena 2 630 Kč je blízko Razer Kishi V2, který má lepší podporu a certifikované aplikace. A pokud chcete jen mobilní hraní, X2s za 900 Kč dává větší smysl. G8 Galileo+ je pro lidi, co chtějí jeden ovladač na všechno – telefon, tablet, Switch, PC. Verdikt: Nejlepší GameSir ovladač, ale za cenu, kde už konkurují zavedené značky. Kupujte, pokud chcete univerzální řešení s maximální flexibilitou. Cena: 2 630 Kč Závěr: Který GameSir ovladač koupit? GameSir ovladače dávají smysl, pokud hrajete na více platformách a nechcete kupovat Xbox/PS ovladač za dvojnásobek. Hall Effect technologie i v levných modelech je obrovská výhoda a USB-C připojení u mobilních verzí eliminuje lag. Moje doporučení: Pro budget klasický ovladač: Nova Lite za 520 Kč – nejlepší poměr cena/výkon Pro mobilní hraní: X2s za 900 Kč – nulová latence, ideální pro cloudové hraní a emulátory Pro všestrannost: G8 Galileo+ za 2 630 Kč – jeden ovladač na telefon, tablet, Switch i PC Pro přehřívání telefonu: F8 Pro za 900 Kč – ale jen pokud vám nevadí nutnost napájení Z testovaných modelů bych osobně volil X2s za 900 Kč – mění mobilní hraní k nepoznání a za tu cenu nemá konkurenci. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…