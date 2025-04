Tipy z Číny: Zajímavé vychytávky do auta za pár korun

Letošní duben otevřel své brány a my přicházíme s dalším dílem oblíbených tipů z AliExpressu. Tentokrát jsme zaměřili pozornost na svět automobilové elektroniky, která v posledních letech prochází obřím vývojem. Moderní technologie pomalu pronikají i do starších vozů, a to díky cenově dostupným řešením z Číny. Pojďme si ukázat pár zajímavých kousků, které dokážou váš zážitek z jízdy posunout na novou úroveň.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

CarlinKit 5.0

Bezdrátové adaptéry pro Apple CarPlay a Android Auto se v posledních letech staly opravdovým hitem, a to zcela oprávněně. Pokud vaše auto podporuje tyto systémy, ale pouze přes kabel, adaptér CarlinKit 5.0 vám přinese bezdrátovou svobodu. Nejnovější pátá generace přichází s vylepšeným procesorem Atmel AT91SAM9260, který zajišťuje rychlejší odezvu a stabilnější připojení než předchozí modely.

Podporuje prakticky všechny navigační aplikace, od Google Map přes Waze až po Mapy.cz, a samozřejmě i streamovací služby jako Spotify nebo YouTube Music. Díky duální Wi-Fi (funguje v pásmech 2,4 i 5 GHz) je připojení stabilnější, tedy alespoň to tvrdí výrobce. Instalace je přitom naprosto triviální – stačí jej zapojit do USB portu, nastavit během minuty a adaptér si vaše zařízení zapamatuje pro další použití.

Je potřeba zdůraznit jednu věc – tento adaptér neumožňuje přidat CarPlay nebo Android Auto do vozů, které tyto systémy vůbec nepodporují. Je určen výhradně pro auta, která již mají kabelovou podporu těchto systémů a vy jim chcete přidat bezdrátové připojení.

Cena: 763 Kč

70mai Dash Cam M310

Kamera do auta už dávno není luxusem, ale spíš nutností. Značka 70mai patří mezi etablované výrobce, a jejich model M310 nabízí solidní poměr cena/výkon. Tato palubní kamera zaznamenává video v rozlišení 1296p (tedy vyšším než Full HD) a se 130° zorným úhlem pokryje většinu dění před vaším vozem.

Uživatelé oceňují kvalitu nočních záběrů, která je u této cenové kategorie překvapivě dobrá. Kamera využívá senzor SC3336P, který v kombinaci s technologií 3D DNR (redukce šumu) zachytí registrační značky i za horších světelných podmínek. K dalším užitečným funkcím patří G-senzor (automaticky uzamkne záznam při detekci nárazu) nebo možnost 24hodinového záznamu při parkování s dokoupením napájecího kitu.

Co mě u této kamery trochu zklamalo, je absence integrovaného displeje – pro nastavení a přehrávání záznamů musíte použít mobilní aplikaci. Ta je naštěstí jednoduchá na použití a díky Wi-Fi připojení máte k záběrům přístup i bez vyjímání SD karty z kamery. Podporovány jsou jinak paměťové karty až do kapacity 256 GB.

Cena: 1 260 Kč

GPS Head-up Display

HUD displeje se z kokpitů stíhaček přesunuly do běžných automobilů už dávno, avšak pokud jej ve výbavě nemáte, můžete si ho dokoupit doslova za pár korun. Tento model využívá systém GPS pro měření rychlosti a promítá ji na čelní sklo nebo dodávaný průhledný štít, takže můžete sledovat svou rychlost, aniž byste spustili oči ze silnice.

Instalace je naprosto primitivní – stačí položit zařízení na palubní desku a připojit do 12V zásuvky. HUD funguje na principu odrazu, takže displej vidíte prakticky „vznášet se“ na čelním skle.

Jelikož zařízení využívá GPS signál pro měření rychlosti, je třeba počítat s tím, že v tunelech nebo mezi vysokými budovami může být příjem signálu horší. V běžném provozu je ale přesnost měření více než dostačující. Díky vestavěnému světelnému senzoru se jas displeje automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám.

Cena: 180 Kč

Mini ELM327 Bluetooth V2.1 OBD2

Diagnostický adaptér ELM327 se stal jakýmsi standardem mezi hobby automechaniky a není se čemu divit. Za pár korun získáte zařízení, které vám umožní nahlédnout do elektroniky vašeho vozu a zjistit, proč vám vlastně svítí kontrolka motoru. Tato verze využívá Bluetooth připojení a je kompatibilní s většinou automobilů vyrobených po roce 2000, které podporují některý z OBD2 protokolů.

Použití je snadné – stačí adaptér zapojit do OBD2 zásuvky (obvykle se nachází pod volantem), spárovat s telefonem přes Bluetooth (heslo je 1234 nebo 0000) a spustit některou z kompatibilních aplikací, kterých je na Google Play i App Store celá řada. Nejpopulárnější jsou pravděpodobně Torque Pro nebo OBD Auto Doctor.

Kromě čtení a mazání chybových kódů můžete s tímto adaptérem sledovat i živá data jako teplotu motoru, otáčky, tlak v sání a spoustu dalších parametrů v reálném čase.

Cena: 60 Kč

