Tipy a triky pro Duolingo: Jak se naučit cizí jazyk lépe a rychleji?

Naučit se nový cizí jazyk je dnes snazší než kdy dřív

Aplikace Duolingo je vhodná pro začátečníky i pokročilé

Máme pro vás několik tipů, jak se s ní učit efektivněji

Dnešní doba plná inovativních moderních technologií otevírá dveře k poznání. Osvojit si novou dovednost je nyní snazší než kdy dřív – pomohou tisíce hodin multimediálních výukových materiálů na internetu, umělá inteligence nebo skvělé mobilní aplikace. Pokud se chcete naučit cizí jazyk od píky, anebo se v něm pouze zdokonalit, není nic snazšího než si do telefonu zdarma nainstalovat Duolingo a připojit se k desítkám milionů měsíčně aktivních studentů.

Duolingo je na scéně už více než deset let a poskytuje možnost naučit se širokou škálu cizích jazyků formou hry. Přímo z češtiny můžete absolvovat lekce angličtiny, a abyste do hlavy dostali základy jiných jazyků od ruštiny až po korejštinu, bohužel už musíte angličtinu znát. Aplikace tak nemá potenciál nahradit soukromé lekce s rodilým mluvčím, nicméně jako prostředek, který je v základu zcela zdarma a nutí vás trénovat klidně jen pár minut denně, slouží více než dobře. Pojďme si představit několik tipů a triků, s nimiž z Duolinga vytěžíte ještě více.

Nepřeceňujte se

Duolingo má pro každého něco. Dovede pomoct jak úplným začátečníkům, tak i těm, kteří už něco málo umí, a samozřejmě nezapomíná ani na pokročilé studenty. Důležité každopádně je, abyste do učení vložili jistou dávku sebereflexe a sami si řekli, jak na tom jste. Při výběru obtížnosti je důležité se nepřeceňovat – je totiž lepší opakovat a sem tam se přiučit něco nového než nevědět vůbec nic a zcela tápat. Pamatujte, že lekce můžete kdykoliv přeskočit, pokud nabydete dojmu, že jsou na vás příliš jednoduché. Občas je proto lepší nastavit si laťku trošku níž a nahoru se vypracovat postupně.

Nastavte si zvládnutelnou frekvenci učení

Stejně jako když chcete zhubnout je i při učení jazyků důležitá konzistence. Pokud budete jednou za čas dřít sebevíc, ale nebudete schopni udržet si základní návyk, bude vaše snaha zbytečná, anebo daleko méně efektivní. V Duolingu si proto nastavte zvládnutelnou frekvenci učení – klidně ať to jsou jen tři minuty denně, nikdo se vám smát nebude – aby vás sbírání nových vědomostí bavilo a měli jste motivaci přihlásit se do aplikace a něco málo potrénovat každý den.

Udržujte si „plamínky“ a nepodvádějte

Systémem plamínků se vás Duolingo snaží jaksi „nahecovat“, abyste se cizí jazyk učili opravdu každý den. Metoda je to věru dobrá a opravdu se snažte udržet si sérii plamínků. Současně dbejte na to, abyste nepodváděli „zmrazováním ohýnků“, pokud to doopravdy není nutné, neboť to kazí onen dobrý návyk, který potřebujete.

Používejte Duolingo se zvukem

V době, kdy jsou překladače volně dostupné a z jakéhokoliv cizojazyčného textu můžeme během mrknutí oka vytvořit text v našem rodném jazyce, je nejdůležitější klást důraz na to, abychom se byli schopni dorozumět „face to face“ s jinými lidmi. V tomhle ohledu nás totiž technologie pořád ještě nepodrží tak, jak bychom potřebovali.

Abychom dokázali nejen porozumět druhé straně, ale také správně odpovídat, je žádoucí mít zmáknutou výslovnost. Nemusí být zcela perfektní – lidé v zahraničí vám povětšinou porozumí i tak – nicméně více ji budete mít v malíčku, tím lépe pro vás. Při učení s Duolingem proto důrazně doporučujeme mít puštěný zvuk (asi příliš nezáleží na tom, zda ve sluchátkách, nebo klasicky v reproduktoru).

Nechávejte zvuky dohrát

Zejména když se učíte nový jazyk od píky a jednotlivá slova, včetně základních spojek a předložek, slyšíte úplně poprvé, vyplatí se dávat maximální pozor a opravdu se soustředit i na to, jak jednotlivá slovíčka znějí. Duolingo je vám v tom nápomocné a umožní vám přehrát si výslovnost čehokoliv, na co narazíte. I když pak v rámci cvičení zadáváte své vlastní odpovědi do vět, Duolingo vám doplňovaná slova předčítá. Pokud pracujete s novými slovíčky, nechávejte nahrávky vždy doběhnout až do konce, abyste se vám výslovnost vryla do paměti co možná nejlépe.

Čtěte zadání a odpovídejte nahlas

Duolingo se vás mnohdy zuby nehty pokusí dokopat ke správné odpovědi formou nejrůznějších nápověd. Aby však bylo učení ještě efektivnější, zkuste se nad jednotlivými cvičeními nejprve zamyslet sami a věnovat jim trochu času navíc. Přečtěte si zadání nahlas (tím si procvičíte výslovnost), poslechněte si jej a před vyťukáním odpovědi si ji celou promyslete a odříkejte. Jakmile tak učiníte, můžete svou odpověď odeslat. Uznáváme, že celý proces tak zabere o něco více času, než byste si možná představovali, ale věřte, výsledky se dostaví.



Snažte se mluvit, kdykoliv je to možné

Na předchozí tip navazuje také rada související především s mluvícími aktivitami: Nepřeskakujte je. Opravdu dbejte na to, abyste při cvičeních mluvili, kdykoliv je to jenom možné. I já sám občas mívám tendenci tento typ aktivit přeskakovat, přestože se zrovna nenacházím v přeplněném MHD, kde by se opravdu nehodilo vykřikovat náhodné věty ve španělštině. A rozhodně to není dobrý návyk, takže si ze mě v tomhle ohledu příklad neberte a poctivě mluvte.

Nesnažte se zbytečně soupeřit s ostatními

Duolingo se v určitém slova smyslu stalo i sociální sítí. Například vám dovoluje propojit se s přáteli a sledovat vzájemný pokrok v učení se jazyků. Současně nabízí i řadu soutěživějších prvků, konkrétně Ligy, ale nenechte se jimi příliš zaslepit. Honit si bodíky může být fajn motivace až do chvíle, než vás svedou na cestu zla a začnete úmyslně dělat zbytečně snadná cvičení, jen abyste získali XPčka. Z toho důvodu nezapomeňte, že jste si Duolingo nenainstalovali, abyste soutěžili (tento účel plní snad jakákoliv jiná on-line hra), nýbrž s cílem naučit se nový cizí jazyk.

Učíte se nové písmo? Trénujte na papíře

Pokud se učíte cizí jazyk, který také spoléhá na latinku, a hodláte zůstat pouze u něj, nemáte co řešit a můžete pokračovat ve čtení dál. Jestli však začínáte s ruštinou nebo jiným jazykem, majícím svou vlastní abecedu, doporučujeme vám neupínat se pouze na digitální obrazovku. Abych si něco skutečně odnesl z interaktivních lekcí ruštiny, musím si nová slovíčka v azbuce psát na papír, čímž se naučím jejich zápis a lépe se mi uloží do paměti. Zkuste to také.



Projděte si příběhy

Dalším způsobem, jakým se Duolingo snaží připravit své uživatele na reálné scénáře, v jejichž rámci je možné/nutné aplikovat znalosti cizího jazyka, jsou příběhy. Aplikace se snaží vtáhnout vás do situací, jež skutečně mohou vzniknout (objednávání v kavárně, návštěva supermarketu atp.), a pomocí předem připravených konverzací postav vás naučit, jak je možné reagovat. Forma je opět interaktivní, a tudíž sem tam něco doplníte anebo dostanete za úkol odpovědět, co se v příběhu zrovna stalo.

Předplaťte si členství v Duolingo Super

Obvykle se vám snažíme poradit, jak určitých věcí dosáhnout co nejjednodušším způsobem a legálně bez placení. Tentokrát si však nemůžeme odpustit tip ve formě odkázání na předplatné Super. Jak už vám zřejmě neuniklo, bezplatná verze Duolingo má svá omezení, přičemž tím nejméně příjemným je limit srdíček, v důsledku jehož existence se zbytečně bojíte udělat chybu. Tarif má kromě odstranění tohohle neduhu i další benefity, jako je například odstranění reklam nebo neomezený přístup k výzvám.

Kolik stojí předplatné Duolingo?

Členství Super vyjde v České republice na 99,16 koruny měsíčně, rodinný tarif pro 2–6 členů pak vyjde na 149,16 Kč měsíčně. Zdali se vám koupě vyplatí, si můžete ověřit sami v rámci dvoutýdenní zkušební lhůty.

Nespoléhejte pouze na Duolingo

Poslední tip bude znít vzhledem k podstatě článku trochu paradoxně, ale stejně si jej neodpustíme. Chcete-li se pořádně naučit cizí jazyk, rozhodně nespoléhejte pouze na Duolingo. Najděte si další způsoby, jak s oním jazykem přijít do styku – například čtením literatury, sledováním videí, filmů či seriálů na Netflixu v cizím jazyce s českými titulky nebo ještě lépe skamaráděním se s rodilým mluvčím a vedením vzájemné konverzace.

Máte nějaké další tipy, jak efektivněji používat Duolingo?