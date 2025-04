Další rána pro TikTok. Jeho fotoaplikace pohořela a končí

TikTok je dominantní sociální sítí na poli videí. Na konci roku 2024 měl 1,56 miliardy aktivních uživatelů měsíčně a podle posledních dat ho využívá i třetina všech Čechů. Jeho mateřská společnost ByteDance se možná i proto téměř přesně před rokem rozhodla rozšířit ho o další aplikaci. Tu pojmenovala TikTok Notes a zaměřila ji zejména na sdílení fotografií.

Chvíli se spekulovalo, že tady vyrostl vážný konkurent Instagramu. Ale ByteDance byla v tomto ohledu opatrná. Appku totiž spustila nejprve v testovacím režimu, a to pouze pro uživatele z Austrálie, Kanady a Vietnamu. Pokud by se uchytila, bylo zřejmě v plánu rozšířit ji do všech zemí. Což se ale nestalo – a ani nestane.

ByteDance nyní zveřejnila stručnou zprávu o tom, že TikTok Notes končí. Už 8. května ho zruší a stávající uživatele přesměruje na svou další aplikaci Lemon8. Ta je také zaměřena na sdílení fotek a na lifestylový obsah. Ani tady se ale žádný obří úspěch nekoná. Na Google Play má „pouhých“ 10 milionů stažení. Pro srovnání, TikTok má přes miliardu stažení a konkurenční Instagram dokonce přes 5 miliard.

Pro ByteDance jde tak o velký neúspěch, ačkoliv důvody ukončení aplikace přesně nesdělila. A když k tomu přičteme nejistotu ohledně (ne)možnosti dalšího působení v USA, jde o další z řady velkých nepříjemností TikToku.

Znáte aplikaci Lemon8?

Zdroj: Google Play, TechCrunch, Pixabay