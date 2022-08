Ticwatch GTH 2 pokračují ve šlépějích svého předchůdce a představují levné, avšak překvapivě dobře vybavené chytré hodinky. Ostatně výrobce v podobě společnosti Mobvoi má s wearables bohaté zkušenosti a troufáme si tvrdit, že do povědomí zákazníků se nejvíc zapsala právě díky skvělému poměru cena / výkon u svých produktů.

Senzor srdečního tepu, reproduktor a měření teploty za pár korun

Největší zajímavostí ve výbavě nově představených chytrých hodinek Ticwatch GTH 2 je patrně schopnost průběžně měřit uživatelovu teplotu. Sami jsme přitom zvědavi, nakolik přesné toto měření na zápěstí může být. Další zdravotní funkce zahrují snímač srdečního tepu spolu s měřením okysličení krve. Chybět nesmí ani potřebný gyroskop pro měření pohybové aktivity, přičemž v hodinkách je připraveno měření pro více než stovku sportů a aktivit. Ticwatch GTH 2 spoléhají na uzavřený operační systém a nové funkce či aplikace do nich tak nedostanete. V základu by však měly mít prakticky vše, co méně náročný uživatel (na které hodinky cílí) potřebuje. Připraveny jsou i funkce jako upomínka pro pití vody, dálková spoušť fotoaparátu či ovládání médií na vašem smartphonu. Pro hračičky jsou v hodinkách přítomny dokonce minihry.

Co se hardwaru týče, vedle zmíněných senzorů hodinky nabídnou také hlasitý reproduktor a mikrofon. Díky tomu mohou posloužit jako handsfree, když se vám zrovna nechce vytahovat telefon, nebo jej nemáte zrovna úplně po ruce. Displej je v tomto případě prakticky čtvercový a má úhlopříčku 1,72″ a rozlišení 356 x 400 px. O tom, jakou technologii využívá Mobvoi mlčí, pokud si ale máme tipnout, hádali bychom IPS, stejně jako v případě předchůdce. Personalizovat vzhled hodinek si pak můžete díky jednomu z více než 100 předinstalovaných ciferníků.

Obrazovku pak kryje tvrzené sklo s 2.5D zaoblením navazující na kovový rámeček. Spodní vana je pak plastová a hodinky se mohou pochlubit krytím IP68. Rozměry pouzdra činí 44,5 x 37 x 10,5 mm a připojen je k němu 22mm silikonový pásek. I s ním pak hodinky váží 58 gramů – 39 gramů bez něj. Uvnitř této konstrukce se našlo místo na 260mAh baterii, která by hodinky měla udržet od nabíječky po dobu 10 dní. Hodinky Mobvoi Ticwatch GTH 2 jdou aktuálně do prodeje v Číně, kde se budou prodávat za v přepočtu 1 440 Kč. Tamní zákazníci pak mají možnost hodinky momentálně sehnat za zaváděcí cenu cca 1080 Kč.

Jak se vám líbí chytré hodinky Mobvoi Ticwatch GTH 2?

Zdroj: Notebookcheck.net