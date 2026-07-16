Vynikající herní volant Thrustmaster je teď v obří slevě! Původně stál majlant, nyní je skvělou volbou pro každého hráče Hlavní stránka Zprávičky Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 je závodní volant se základnou, silným Force Feedbackem 6 Nm a Alcantara potahem. Nyní stojí 6 999 Kč místo 13 990 Kč (úspora 6 991 Kč, tedy −50 %) Původně stál přes 16 tisíc, dnešní cena je z něj poloviční Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.7.2026 14:16 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Kvalitní závodní volant se základnou pod sedm tisíc není běžný úkaz — Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 teď na Alze koupíte za 6 999 Kč místo 13 990 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, u takhle zlevněné techniky zásoby rychle mizí. CHCI VOLANT V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete silný Force Feedback a robustní volant se základnou za polovic.⚠️ Zvažte, že v balení nejsou pedály, funguje jen na PC a chlazení základny je hlučné.💡 Za 6 999 Kč jde o hodně muziky, ale počítejte s dokoupením pedálů. Proč je tenhle volant zajímavý Tady neplatíte za plastovou hračku, ale za oficiálně licencovanou repliku závodního volantu Ferrari 488 Challenge s ručně šitým potahem Alcantara přímo z Itálie. Původně stál přes 16 000 Kč, později spadl na 13 990 Kč a dnes ho na Alze pořídíte za 6 999 Kč. Klíčové je, že jde o kompletní set — volant i základnu s motorem — takže na rozdíl od samostatných volantů nemusíte nic dalšího shánět. Kromě pedálů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Force Feedback o síle 6 Nm je poctivá porce — v zatáčce ucítíte, jak se auto přetáčí, a při ztrátě přilnavosti vám volant reálně bojuje v rukou, ne jen jemně cukne. Bezkomutátorový servomotor jede tišeji a plynuleji než levné převodové základny. Průměr 32 cm odpovídá skutečnému závoďáku, takže řízení působí věrně a ne jako z arkády. K tomu 26 programovatelných funkcí, 15 LED diod s tachometrem a celokovové řadící páky s životností přes půl milionu sepnutí. Rozsah otáčení nastavíte od 270° do 1 080° podle toho, jestli jedete formuli, nebo rallye. KOUPIT ZA 6 999 KČ Praktická stránka: hlučnost, upevnění, hmotnost Jedna věc, kterou je fér říct nahlas: chlazení základny je hlučné, což potvrzuje i uživatelská recenze — se sluchátky během jízdy to ale neřešíte. Robustní upevňovací systém drží volant pevně na stole i na racing kokpitu, takže se při ostrém protáčení nikam nesune. Hmotnost přes 1 kg působí solidně a základna má kvalitní 400W zdroj v toroidním provedení, který omezuje přehřívání. Volant je 525 mm široký, takže na stůl počítejte s dostatkem místa. Na co si dát pozor Na Alze má volant hodnocení 4,5 z 5, ale jen z 8 hodnocení a s jedinou psanou recenzí, takže reklamovanost není známá a robustní obrázek o spolehlivosti si z toho neuděláte. Zásadní je ale tohle: v balení nejsou pedály, bez kterých se závodit nedá, takže do rozpočtu připočtěte jejich pořízení. A pozor na kompatibilitu — volant je čistě pro PC, na PlayStation ani Xbox ho nezapojíte. Kdo hraje na konzoli, musí hledat jinde. UŠETŘIT 6 991 KČ Kdy to smysl nedává Pokud hrajete na konzoli, tenhle volant rovnou přeskočte — funguje jen na PC. Stejně tak pro úplného začátečníka, který si chce jen občas zajezdit, je 6 Nm Force Feedback a cena i po slevě zbytečný luxus; tomu poslouží třeba Thrustmaster T128 s pedály v balení za necelé čtyři tisíce. A pokud nemáte kam volant pevně uchytit ani sluchátka na přehlušení ventilátoru, zážitek si trochu pokazíte. Pro PC simracera, který chce silnou zpětnou vazbu za pár tisíc, je to ale skvělý vstup do vyšší ligy. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 6 999 Kč dostáváte volant se základnou, který nový stál přes dvojnásobek — a s Force Feedbackem 6 Nm, kovovými pádly a Alcantara potahem hraje o třídu výš, než napovídá cena. Je to nabídka pro PC simracery, kterým nevadí dokoupit pedály a přehlušit hlučnější chlazení. Sleva na polovinu původní ceny patří k nejsilnějším, co u téhle kategorie uvidíte, takže kdo o pořádném volantu uvažoval, teď má ideální příležitost. Kdyby se zrovna vyprodal, mrkněte na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další slevy na herní volanty a příslušenství. CHCI UŠETŘIT 6 991 KČ Vzali byste silný volant se základnou za 6 999 Kč a dokoupili pedály, nebo dáte přednost levnějšímu setu s pedály v balení? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025