Na sociální síti Threads se začnou brzy objevovat reklamy

Dosud byla úplně bez sponzorovaných příspěvků

Reklamy budou mít podobu příspěvků s nenápadným označením

Možná i vás po svém spuštění zlákala nová sociální síť Threads a utekli jste na ni ze stávajících, balastem zaplněných sítí. Její hlavní výhoda tkví v tom, že je úplně bez reklam, a tak na ní můžete můžete skutečně sledovat jen to a toho, co vás doopravdy zajímá. To ale brzy skončí.

Aplikace Threads je pro Česko dostupná od konce roku 2023 a Mark Zuckerberg v ní zkombinoval některé funkce z X/Twitteru a zároveň ji zajímavě propojil s Instagramem. Je přitom úplně jiná než Facebook, a tak si ihned našla řadu příznivců. Nemluvě o tom, že Facebook je doslova zaplavený reklamami, a to i včetně deepfakes – a jeho podpora absolutně nezvládá takovou nevhodnou a nebezpečnou reklamu regulovat. Na Threads naopak žádná reklama není. Což je skvělé. Ale nikoliv pro Metu, protože tím pádem negeneruje vůbec žádný zisk.

And here is how sponsored posts will appear on #Threads, with a "Sponsored" label next to the username. pic.twitter.com/agI6Ad7h3q — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2024

Jak se teď ukazuje, v blízké budoucnosti se na Threads reklamy objeví, a to ve formě sponzorovaných příspěvků nebo odkazů. U příspěvků přitom bude potřeba bystré oko, protože popisek o sponzorované reklamě nemá být nijak extra velký. Ze zdrojového kódu už teď jasně plyne, že to Meta má skutečně v plánu a nejde o žádné fámy. Jen není jisté, kdy placené reklamy spustí, v jakém množství se budou zobrazovat a jestli k nim do budoucna přibudou třeba i bannery.

Zdroje: Wikimedia Commons, Android Police, X/Twitter