Pro tatínky, strýčky i dědečky! Legendární ZX Spectrum je teď na Alze výrazně levnější Hlavní stránka Zprávičky The Spectrum je věrná replika legendárního ZX Spectrum z 80. let s plně funkční gumovou klávesnicí, HDMI výstupem a 48 předinstalovanými hrami Původně 2 699 Kč, s kódem ALZADNY15 za 2 294 Kč — sleva 400 Kč Hodnocení 4,9 z 5 ze 70 recenzí — pro pamětníky 80. let je to podle nich „stroj času" do dětství Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Tahle nabídka nebude pro každého — je to úzce cílený produkt, který má buď extrémně silný emoční ohlas, nebo vůbec žádný. The Spectrum je na Alze za 2 294 Kč po uplatnění kódu ALZADNY15. Pokud jste vyrostli na ZX Spectru nebo Didaktiku Gama v 80. letech a chcete ho pořídit sobě, dětem či vnoučatům, máte před sebou parádní hračku s téměř plným hodnocením od recenzentů. Stroj času ve formátu hardware S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud jste člověk, který vyrůstal na ZX Spectru, nebo pro někoho z vašeho okolí — narozeniny nebo Vánoce pro otce/strýce, který si pamatuje legendární gumovou klávesnici. Recenze 4,9 hvězdičky ze 70 hodnocení mluví za vše.⚠️ Zvažte, že v balení chybí napájecí adaptér a stroj vyžaduje „hloupé“ 5V 1–2A nabíjení (typicky od starého mobilu). Moderní rychlonabíjecí adaptéry s nim nemusí komunikovat.💡 Za 2 294 Kč dostanete plně funkční repliku ZX Spectrum s emulací 16k/48k/128k/+2/+2A, gumovou klávesnicí, HDMI výstupem v 720p, 48 předinstalovanými hrami (včetně Manic Miner, The Hobbit, Head Over Heels), podporou USB flashdisků pro vlastní hry (TAP, TZX, Z80 a další), CRT filtry pro autentický nostalgický look a emulaci původního Sinclair BASICu. Stroj času ve formátu hardware The Spectrum vyrobila britská firma Retro Games a jde o spirituálního dědice úspěšných miniaturizovaných verzí typu The C64 a The A500 Mini. Tady ale nejde o miniaturu — klávesnice je v plné velikosti a zachovává původní dimenze a charakter, takže ji můžete reálně použít k psaní v BASICu nebo ovládání her. Výsledek působí podle recenzentů „k nerozeznání od originálu" a jeden z nich do recenze přiložil fotografii The Spectrum vedle původního ZX Spectrum z roku 1986. Připojení je jednoduché — přes HDMI v 720p ji zapojíte k libovolné moderní televizi nebo monitoru. Konzole emuluje hned několik verzí Spectra (16k, 48k, 128k, +2, +2A), takže si pustíte i hry, které byly původně určené pro pokročilejší modely. Multiregionální výstup zvládá PAL i NTSC, výběr poměru stran 4:3 nebo pixelově dokonalé zobrazení a CRT filtry, které věrně napodobují vzhled na CRT monitorech 80. let. Druhá silná funkce je kompatibilita s vlastními hrami. Stačí si stáhnout .tap, .tzx, .z80 nebo .sna soubory z jakékoliv ROM databáze, nahrát je na USB flashdisk a hrát. Tisíce her, které kdy pro Spectrum vyšly, jsou tedy k dispozici. Recenzenti se shodují, že stačí 1GB flashka a celá historie 8bitových titulů se vám vejde do kapsy. Pro extrémní fanoušky existuje také alternativní firmware PCUAE, který přidává ještě další funkce. S čím počítat Tady je několik praktických věcí, které recenzenti opakují. První a nejdůležitější — v balení není napájecí adaptér. The Spectrum potřebuje USB-A nebo USB-C zdroj 5V s proudem 1–2A. Co je důležité — mělo by jít o „hloupé“ napájení typu staršího mobilního adaptéru. Moderní rychlonabíječky s technologiemi Quick Charge nebo PD občas s konzolí nekomunikují správně, protože jsou „chytré“ a snaží se vyjednávat napětí. Jeden recenzent doporučuje, že konzole hravě běží i z powerbanky, takže ji vezmete kamkoliv. Druhá věc — zvuk jde pouze přes HDMI. Konzole nemá vestavěný reproduktor ani sluchátkový jack, takže potřebujete televizi nebo monitor s reproduktory. Z ROM stránky stojí za zmínku, že není to 100% věrná hardwarová replika — funguje na bázi emulace s mírně modifikovanou ROM. Pro většinu her to nevadí, ale několik nostalgických titulů s pokročilými efekty v borderu (např. legendární Shock Megademo) může mít drobné problémy. Pokud trváte na úplné autenticitě, můžete si přes USB flashdisk nahrát původní ROM dump a kompatibilita se zlepší. 