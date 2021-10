Na začátku roku 2020 jsme vás informovali o projektu Cyrcle Phone. Jedná se o opravdu neobvyklý telefon, který má kruhovitý tvar a hodně lidí si myslelo, že by si takový telefon koupil jen úplný blázen. Nyní jsme se však dočkali na Kickstarteru představení Cyrcle Phone 2.0, takže o něj alespoň nějaký zájem očividně je.

Cyrcle Phone 2.0 bude pekelně drahý a výbavou také nezaujme

Co se týče pohodlnosti a používání, nebude Cyrcle Phone 2.0 asi tím pravým ořechovým. Je totiž širší než většina ostatních Android telefonů na trhu a navíc mu do karet nehraje ani výbava, natož pak cena. Dozvěděli jsme se, že telefon poběží na Androidu 10 a nabídne 3 GB RAM a 32GB úložiště. Pod kapotou má pak tikat čipset Qualcomm, ovšem nic bližšího jsme se nedozvěděli. Vzhledem k ostatním specifikacím se dá ale čekat, že 8xx to zřejmě nebude a kdyby se jednalo alespoň o řadu 7xx, byli bychom hodně překvapeni.

Na těle telefonu můžeme vidět dva USB konektory a také dva jacky pro sluchátka. O výdrž se pak stará chabá 2 000mAh baterie. A cena? Ta je naprosto šílená. Za Cyrcle Phone 2.0 si výrobce žádá 999 dolarů, což je asi 22 000 Kč, přičemž v předprodeji vychází asi na 15 400 Kč.

Dokázali byste si představit život s takovým mobilem?

