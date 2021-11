Už dříve tento rok uvedla společnost Meta, že zkoumá možnosti předplatného pro Instagram. Později přišly náznaky o možnosti nabízet exkluzivní Stories videa za peníze. Nyní jsme se konečně dozvěděli více informací o tom, co bude placený Instagram znamenat. Podle serveru TechCrunch se již u vybrané skupiny tvůrců tato funkce testuje

Placený Instagram následuje Patreon nebo Twitter

Nedávno bylo spuštěno předplatné na jiné konkurenční sociální sítí. A to na Twitteru ve vybraných oblastech. Za cenu pár dolarů měsíčně nabízí uživatelům navíc možnost lepší organizace tweetů do složek. Režim čtení, který se hodí hlavně pro dlouhá vlákna. Poslední funkcí je možnost opravy tweetu v prvních až třiceti sekundách. Jak můžete vidět, jedná se tedy o funkce, které mají vylepšit samotné používání této sociální sítě. Na druhou stranu Twitter už v září pustil funkci Super Follows, která funguje na podobném principu jako má být právě Instagram. Jednoduše řečeno si uživatelé předplácí exkluzivní obsah přímo u tvůrců. Na tomhle principu funguje například Patreon anebo třeba česká obdoba Pickey.

Předplatné budou nabízet přímo tvůrci, které sledujete, ať už je to fotograf, influencer apod. Tímto předplatným jej přímo podpoříte a za oplátku budete mít přístup k exkluzivnímu obsahu. Což na Instagramu znamená hlavně fotografie, videa a také Stories (příběhy). Údajně už se tato funkce testuje neveřejně u menší skupiny tvůrců. K dispozici by prozatím měly být dvě verze předplatného. A to za jeden nebo pět dolarů. Zhruba tak 22 Kč a 110 Kč měsíčně. Je však dost možné, že jakmile bude placený Instagram dostupný veřejně, tak budou k dispozici i vyšší částky.

Zdroj: techcrunch.com