Chytrá siréna od Tesly teď stojí jen tři stovky! Může vám zachránit domov

Tesla Smart Sensor Siren je ZigBee bezdrátová siréna s hlasitostí 100 dB, světelným alarmem a podporou Tuya, Smart Life i Home Assistant S kódem ALZADNY50 stojí 310 Kč místo původních 619 Kč (úspora poloviny ceny) Logické rozšíření chytré domácnosti – siréna, která zhmotní notifikaci ze zatápěcího čidla, kouřového detektoru nebo dveřního senzoru

Jakub Kárník Publikováno: 12.5.2026 18:00

Pokud doma stavíte chytrou domácnost na ZigBee, dříve nebo později narazíte na omezení push notifikací – telefon máte odložený v tichém režimu, slabou sirénu na záplavovém čidle nezaslechnete. Tesla Smart Sensor Siren teď s kódem ALZADNY50 spadla na 310 Kč a tenhle problém vyřeší 100decibelovou sirénou, kterou opravdu uslyšíte.

Pro koho má sirénu cenu kupovat

Klíčový předpoklad – siréna potřebuje ZigBee hub. Bez něj jde o nepoužitelný kus plastu. Hodí se tedy do existujícího Tuya/Smart Life/Tesla ekosystému, případně do Home Assistantu se SkyConnect adaptérem. Pokud jste s chytrou domácností ještě nezačali, Tesla Smart ZigBee hub stojí kolem 700 Kč a tahle siréna je rozumný první kus, který do něj připojíte. Praktické scénáře, kde má siréna smysl: doplnění slabé bzučivky zaplavovacího čidla pod dřezem nebo u pračky, akustická reakce na kouřové detektory (zvlášť pokud máte starší detektor jen s tichým pípáním) nebo vstupní senzor na dveřích bytu jako součást jednoduchého poplachového systému. V kombinaci se scénářem v aplikaci se siréna spustí bez ohledu na to, jestli máte telefon u sebe a slyšíte notifikaci.

Co dělá v praxi

Siréna má maximálně 100 dB a zároveň blikající LED signalizaci. Hlasitost je v aplikaci nastavitelná, i když uživatelé na Alze zmiňují, že i nejnižší úroveň je pořád celkem hlasitá – pro běžnou notifikaci „přišel balík" se tedy nehodí, je to opravdu alarmová siréna. Z toho samozřejmě plyne, že má jen jeden druh zvuku, takže různé typy poplachů si přes ni nerozlišíte. Z drobností, které stojí za zmínku – siréna má anti-tamper senzor, takže pokud ji někdo zkusí sundat ze zdi, sama spustí poplach. Napájení je z adaptéru přes USB konektor (12 V), k tomu záložní baterie 14500 pro výpadek proudu. Pozor ale – baterie sama o sobě vydrží zhruba 1–2 dny, je to skutečně jen záloha pro krátký výpadek, ne hlavní napájení. Pro permanentní provoz musíte mít zásuvku poblíž.

Verdikt: levný kus do skládačky

Tesla Smart Sensor Siren za 310 Kč je typická součástka chytré domácnosti – samostatně nic neznamená, ale jako doplněk k existujícím senzorům dává smysl. Komu vadí jeden druh zvuku a vyšší minimální hlasitost, ten radši sáhne po dražším modelu. Komu jde o nejlevnější cestu k akustické signalizaci v ZigBee ekosystému, tomu tahle sleva poslouží. Reklamovanost je velmi nízkých 0,24 %, takže o spolehlivost se bát nemusíte.

Staví se vám chytrá domácnost spíš okolo Tuya/Smart Life, nebo dáváte přednost Home Assistantu?