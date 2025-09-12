Bezpečný domov za pár stovek: Chytrá siréna Tesla pomáhá chránit už od 425 Kč Hlavní stránka Zprávičky Tesla Smart Sensor Siren je nyní dostupná na Alze za pouhých 425 Kč místo běžných 849 Kč Siréna nabízí zvukový alarm o síle až 100 dB, červené výstražné podsvícení a okamžité notifikace do mobilního telefonu Pro správnou funkčnost vyžaduje Zigbee bránu a lze ji propojit s dalšími chytrými senzory Tesla Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Hledáte způsob, jak zvýšit bezpečnost svého domova, aniž byste museli investovat tisíce korun do profesionálního zabezpečovacího systému? Chytrá siréna Tesla Smart Sensor Siren je nyní k dispozici za mimořádně výhodnou cenu 425 Kč, což představuje slevu 50 % oproti běžné ceně. Podívejme se, co tento cenově dostupný bezpečnostní prvek nabízí a pro koho je ideální volbou. Alza nabízí momentálně nejlepší cenu na trhu Internetový obchod Alza aktuálně nabízí Tesla Smart Sensor Siren za poloviční cenu oproti běžnému stavu. Namísto původních 849 Kč zaplatíte pouze 425 Kč, pokud využijete slevový kód ALZADNY50, který bude při nákupu automaticky uplatněn. Jedná se o nejnižší cenu tohoto produktu na českém trhu a vzhledem k více než 500 prodaným kusům jde evidentně o oblíbený model mezi zákazníky. KOUPIT SIRÉNU TESLA Co Tesla Smart Sensor Siren nabízí? Tato chytrá siréna představuje účinný bezpečnostní prvek, který vás dokáže upozornit na potenciální nebezpečí hned několika způsoby. Při detekci nebezpečné situace siréna spustí zvukový alarm o síle až 100 dB, což je hlasitost srovnatelná s helikoptérou – určitě ji tedy nepřeslechnete. Kromě zvukového signálu zařízení aktivuje také výstražné červené podsvícení a okamžitě odešle notifikaci do vašeho mobilního telefonu. Siréna funguje na základě technologie Zigbee, která je známá svou nízkou energetickou náročností, stabilitou sítě a dosahem až 50 metrů. Pro její správnou funkčnost je nutné mít Zigbee bránu (Tesla Smart ZigBee Hub), která slouží jako centrální jednotka propojující všechna chytrá zařízení v domácnosti. Díky aplikaci Tesla Smart (dostupné pro Android i iOS) můžete sirénu jednoduše propojit s dalšími chytrými zařízeními a vytvářet různé automatizace. Siréna tak může automaticky reagovat například na: Otevření okna nebo dveří (ve spojení s dveřním/okenním senzorem). Detekci pohybu nepovolaných osob (s pohybovým senzorem). Únik plynu nebo vody (s příslušnými detektory). Detekci kouře či požáru (s kouřovým senzorem). Co na sirénu říkají zákazníci? Tesla Smart Sensor Siren má na Alze velmi dobré hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček od 28 uživatelů. Celých 82 % zákazníků tento produkt doporučuje a reklamovanost činí jen 0,17 %, což naznačuje vysokou spolehlivost. Mezi nejčastěji zmiňované přednosti patří: Dostatečná hlasitost, která zaručí, že alarm nepřeslechnete. Okamžitá reakce na podnět, díky které budete ihned informováni o potenciálním nebezpečí. Elegantní vzhled, který zapadne do různých typů interiérů. Snadné spárování s ostatními zařízeními včetně možnosti integrace do systému Home Assistant. Uživatelé však hovoří také o určitých nedostatcích: Záložní baterie vydrží pouze jeden až dva dny, zařízení je tedy nutné mít trvale připojené k napájení. Siréna nabízí pouze jeden zvuk a i při nejnižším nastavení je stále poměrně hlasitá. Někteří uživatelé zmiňují problémy s mobilní aplikací Tesla Smart. Zákazník Aleš z Olomouce ve své recenzi uvádí: „Koupeno za akční cenu, takže se dají některé vlastnosti pro některé použití prominout. Ale za vyšší cenu bych asi vybral jiný model.“ Toto hodnocení potvrzuje, že za aktuální sníženou cenu 425 Kč jde o solidní nabídku. CHCI SIRÉNU SE SLEVOU Jan z Ostravy pak vyzdvihuje praktické využití: „Sirénu jsem koupil k Home Assistantu pro indikaci vniknutí, úniku vody, nebo požáru. Je opravdu hlasitá a pronikavá. Nemám strach, že mě v noci neprobudí, nebo neupozorní sousedy vedle v bytě.“ Zaujala vás tato nabídka? Využijete chytrou sirénu pro zabezpečení své domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko Chytrá domácnost Sleva tesla Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024