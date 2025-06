Robotický vysavač s ovládáním přes mobil za pár šupů. Tenhle model TESLA teď stojí jen 1 552 Kč

Pokud jste vyhlíželi cenově dostupného robotického pomocníka do domácnosti, nyní máte jedinečnou příležitost. Robotický vysavač TESLA Smart Robot Vacuum AI100 totiž výrazně zlevnil na pouhých 1 552 Kč. Chytrý pomocník nabízí sací sílu 1800 Pa, funkci vysávání i vytírání a maximální výdrž až 110 minut na jedno nabití. Za tuto cenu jde o jednu z nejdostupnějších možností, jak si pořídit robotický vysavač s ovládáním přes mobilní aplikaci.

Vysaje i vytře bez vaší asistence

TESLA Smart Robot Vacuum AI100 je robotický vysavač typu 2v1, který zvládne nejen vysávat, ale i vytírat. Disponuje zásobníkem na nečistoty o objemu 300 ml a nádržkou na vodu s kapacitou 120 ml. Díky tomu můžete provést důkladný úklid, aniž byste museli hnout prstem. Sací výkon 1800 Pa si bez problémů poradí s různými typy nečistot a integrovaný HEPA filtr H11 zachytí až 95 % prachu a alergenů, takže zůstanou bezpečně uloženy v odpadní nádobě.

K dokonalému úklidu přispívá i výbava kartáčů. Vysavač disponuje dvěma postranními kartáči, které efektivně nametají nečistoty z hůře dostupných míst, jako jsou rohy místností či prostory podél stěn. Centrální kartáč pak účinně sbírá prach, nečistoty, vlasy i další drobné částice. S výškou pouhých 7,3 cm se robot navíc bez problémů dostane i pod nábytek, kde pravidelný úklid často chybí.

Cena: 1 552 Kč

Vydrží až 110 minut a sám se dobije

Na jedno nabití zvládne vysavač pracovat až 110 minut, což by mělo stačit pro úklid průměrně velkého bytu. Pokud by se však stalo, že během úklidu větší plochy dojde baterie, není třeba se obávat. Jakmile klesne stav nabití pod 20 %, robot se automaticky vrátí do nabíjecí základny. Po dobití pak pokračuje v úklidu tam, kde přestal. Baterie s kapacitou 2000 mAh potřebuje k plnému nabití přibližně 5 hodin.

K orientaci v prostoru využívá vysavač pouze gyroskopickou navigaci. Pokud narazí na překážku, automaticky ji objede a změní směr jízdy tak, aby mohl v úklidu pokračovat. Nechybí ani senzory proti pádu, které zabrání nechtěnému pádu ze schodů či jiných vyvýšených ploch. Díky nim můžete pustit robota bez obav i v patrových domech.

Chytré funkce a ovládání přes aplikaci

TESLA Smart Robot Vacuum AI100 se může pochlubit propojením s aplikací TESLA Smart, která je dostupná pro zařízení s operačními systémy Android i iOS. Díky připojení přes Wi-Fi můžete vysavač ovládat na dálku, a to i když nejste doma. Aplikace nabízí kromě základního ovládání také možnost nastavení intenzity sání, výběr režimu úklidu či plánování úklidového rozvrhu.

Pro ještě pohodlnější ovládání je k dispozici také podpora hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa. Vysavač tak můžete spustit i jednoduchým hlasovým příkazem. V balení navíc najdete i klasické dálkové ovládání pro případ, že byste preferovali tento způsob ovládání nebo neměli zrovna po ruce svůj chytrý telefon.

Hledáte-li mimořádně dostupný robotický vysavač s funkcí vytírání, TESLA Smart Robot Vacuum AI100 za pouhých 1 552 Kč představuje jednu z nejlepších možností na trhu. Pokud ale toužíte po prémiovější výbavě, ať už jde o vyšší sací výkon nebo pokročilejší navigaci, budete muset investovat do dražšího modelu.

