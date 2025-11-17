Zigbee Hub Tesla zlevnil na minimum! Stojí jen tři stovky, jeho kvalita je ale spíše pochybná Hlavní stránka Zprávičky Tesla Smart RJ45 ZigBee Hub zlevnil na Alze z 699 Kč na 299 Kč v rámci Black Friday akcí Jde o centrální jednotku pro chytrou domácnost s podporou až 50 ZigBee zařízení Recenze uživatelů ale varují před tragickým dosahem signálu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavé slevy na chytrou domácnost. Alza právě zlevnila Tesla Smart RJ45 ZigBee Hub z 699 Kč na 299 Kč, což je pokles o 57 procent. Na první pohled slušná nabídka na centrální jednotku pro chytrou domácnost. Jenže než si produkt přidáte do košíku, měli byste vědět, co o něm říkají lidé, kteří ho už doma měli. Co Tesla Smart Hub slibuje Realita z recenzí: dosah 3–5 metrů místo 120 Proč je dosah tak špatný? Pro koho by to mohlo mít smysl i tak? Sleva je lákavá, ale pozor na riziko

Co Tesla Smart Hub slibuje

Tesla Smart RJ45 ZigBee Hub je centrální řídicí jednotka pro chytrou domácnost, která využívá komunikační protokol ZigBee. Podle specifikací dokáže spravovat až 50 zařízení najednou a nabízí dosah až 120 metrů. Připojuje se přes ethernet (RJ45) nebo WiFi 2,4 GHz, podporuje hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa a funguje s aplikací Tuya. Kompaktní jednotka má rozměry 8,5 × 9 × 2 cm, napájí se přes USB-C a podle výrobce pokryje běžný rodinný dům. Slouží k ovládání osvětlení, vytápění, zabezpečení, žaluzií a dalších prvků chytré domácnosti.

V teorii zní všechno skvěle. V praxi je to ale jiný příběh.

Realita z recenzí: dosah 3–5 metrů místo 120

Tesla Smart RJ45 ZigBee Hub má na Alze hodnocení 3,5 hvězdičky z pěti, což není katastrofa. Horší je, že většina negativních recenzí hlásí totožný problém: tragicky krátký dosah signálu. Místo deklarovaných 120 metrů uživatelé reportují dosah kolem 3 až 5 metrů – a to ještě s přímou viditelností.

„Opakovaně jsem reklamoval, ani jeden ze tří hubů nefungoval na víc jak 3 m v jedné místnosti s přímou viditelností," píše v recenzi uživatelka Jaroslava z Prahy.

Dominik z Blanska dodává: „Dosah je prakticky jenom v rámci místnosti, takže do každé místnosti musíte dát jeden tento hub."

Antonín z Přezletic koupil novější a dražší model Tesla Smart RJ45 ZigBee Hub právě kvůli slibovanému „několikanásobně většímu dosahu". Jeho zkušenost? „Když přidávám zařízení, musím být na 2 m od hubu. Tesla opět zklamala, já už si nikdy nic od Tesly nekoupím a nikomu to nedoporučuji."

Anonymní zákazník to shrnul suše: „Koupil jsem dva kusy a oba dosah 5 metrů, 3 když fouká špatným směrem vítr."

Z více než 20 českých a slovenských recenzí se problém s dosahem opakuje prakticky u všech negativních hodnocení.

Proč je dosah tak špatný? ZigBee protokol teoreticky zvládá desítky metrů i skrz překážky, protože vytváří mesh síť – každé zařízení funguje jako repeater. Problém Tesly je zřejmě v hardwarové implementaci nebo nekvalitní anténě. Některé recenze spekulují, že problém může být i v samotných ZigBee senzorech od Tesly, ale i při kombinaci s jinými značkami dosah neodpovídá normě.

Jeden z uživatelů po vrácení Tesly sáhl po Immax hubu, který bez problémů pokryl celý dům včetně dalšího patra skrz několik zdí. To naznačuje, že jde skutečně o problém konkrétního produktu, ne ZigBee standardu jako takového.

Pro koho by to mohlo mít smysl i tak?

Pokud bydlíte v malém bytě nebo garsonce, kde nepotřebujete pokrýt víc než jednu místnost, může hub za 299 Kč fungovat. Případně pokud plánujete hub umístit přímo vedle ovládaných zařízení – například na stole v ložnici, kde máte pár chytrých žárovek a termostat. Některé recenze naznačují, že ne všechny kusy jsou vadné – Filip z Trnavy po výměně prvního kusu dostal funkční hub s normálním dosahem. Jenže spoléhat na loterii, jestli dostanete funkční kus, není zrovna ideální strategie.

Sleva je lákavá, ale pozor na riziko

Pokles z 699 na 299 Kč vypadá zajímavě, ale levný produkt, který nefunguje, není výhodný nákup. Pokud hledáte centrální jednotku pro chytrou domácnost s většími nároky na dosah, pravděpodobně budete muset sáhnout po jiné značce. Alternativy jako Immax, Aqara nebo Sonoff nabízejí stabilnější řešení, i když za vyšší cenu.

Tesla Smart má podle výrobce „otevřený systém" a pracuje s aplikací Tuya, což je plus. Problém je, že když hub nepokryje ani vedlejší místnost, otevřenost systému moc nepomůže. Recenze jsou v tomto případě natolik konzistentní, že je těžké argumentovat, že jde jen o ojedinělé případy. Pokud se rozhodnete hub koupit za Black Friday cenu, počítejte s tím, že možná budete muset zařízení vrátit nebo reklamovat. Alza má sice slušné reklamační podmínky, ale zbytečné komplikace asi nikoho netěší.

Máte doma nějaký Tesla Smart produkt? Jaké jsou vaše zkušenosti?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 