Robotický vysavač od české značky citelně zlevnil. Má LiDAR, slušný výkon a dá se propojit s mobilem Hlavní stránka Zprávičky TESLA RoboStar iQ900 Ultra je robotický vysavač 4v1 s LiDAR navigací, rotačními mopy a automatickou čisticí stanicí Aktuálně stojí od 8 698 Kč místo původních 10 989 Kč při uvedení v prosinci (sleva přes 2 000 Kč) Nabízí sací výkon 10 000 Pa, automatické praní a sušení mopů a českou lokalizaci včetně aplikace Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Robotický vysavač od české značky si nyní můžete pořídit ve výrazné akci. TESLA RoboStar iQ900 Ultra nyní seženete od 8 698 Kč, což představuje pokles o více než 2 000 Kč oproti ceně při uvedení na trh v prosinci. Kombinuje funkce vysávání a mopování, pyšní se automatickou dokovací stanicí a při navigaci spoléhá na technologii LiDAR. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte komplexní řešení úklidu s automatickou stanicí, která pere i suší mopy, a oceníte českou lokalizaci.⚠️ Zvažte, pokud máte výhradně vysoké koberce nebo potřebujete překonávat prahy vyšší než 1,5–2 cm.💡 Za cenu pod 9 000 Kč dostáváte funkce, které konkurence nabízí často až od 12–15 tisíc – automatické praní mopů v teplé vodě, sušení a odsávání nečistot. ZOBRAZIT AKTUÁLNÍ CENY Co všechno umí a proč je to zajímavé TESLA RoboStar iQ900 Ultra patří do kategorie robotických vysavačů 4v1 – vysává, mopuje rotačními kartáči, automaticky pere a suší mopy a odsává nečistoty do stanice. V praxi to znamená, že po úklidu nemusíte ručně čistit mopovací hadry ani vysypávat zásobník. Stanice obsahuje velké nádrže na čistou a špinavou vodu (každá 4,6 litru) a sáček na nečistoty s kapacitou 3 litry, který vydrží až 3 měsíce. Zajímavou funkcí je inovativní výsuvné rameno rotačního mopu, které se dokáže vysunout do stran a dosáhnout tak podél stěn, kolem nábytku i do rohů. Většina konkurentů v této cenové hladině tuto funkci nenabízí – mopy zůstávají pod tělem robota a kraje místností zůstávají nedotčené. Navigace a sací výkon Robot využívá 360° laserovou LiDAR navigaci v kombinaci s Line laserem pro detekci překážek. To zajišťuje systematický úklid bez náhodného bloudění a přesné mapování domácnosti. V aplikaci TESLA Smart můžete ukládat až 5 map (ideální pro vícepatrové domy), nastavit 14 zakázaných zón a 20 virtuálních zdí. Digitální BLDC motor nabízí sací výkon 10 000 Pa, což je solidní hodnota pro tuto cenovou kategorii. Při přejezdu na koberec robot automaticky zvýší sací výkon a zvedne mopy o 1,5 cm, aby vlákna nenamáčel. Baterie 5 200 mAh vydrží na jedno nabití až 168 minut v eco režimu – dostatečně i pro větší byty nebo rodinné domy. POROVNAT CENY VYSAVAČE Automatická stanice a údržba Multifunkční stanice je hlavním lákadlem tohoto modelu. Po dokončení úklidu robot najede do stanice, která automaticky vypere mopy v teplé vodě s čisticím prostředkem, následně je vysuší horkým vzduchem (což omezuje vznik plísní a zápachu) a odsaje nečistoty ze zásobníku do sáčku. Stanice má vlastní zásobník na čisticí prostředek o objemu 400 ml. Filtrace využívá dvojnásobný systém s pěnovým filtrem a omyvatelným HEPA H13 filtrem, který zachytí minimálně 99,95 % částic o velikosti 0,3 mikrometru – včetně pylu, bakterií a alergenů. To oceníte zejména v domácnosti s alergiky nebo domácími mazlíčky. Česká lokalizace a ovládání Robot mluví česky (a také slovensky, polsky, maďarsky, rumunsky, anglicky a německy) a aplikace TESLA Smart je plně lokalizována do češtiny včetně technické podpory v ČR. V aplikaci můžete nastavit 4 úrovně sacího výkonu, 3 úrovně průtoku vody při mopování a 5 režimů úklidu. Nechybí kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant. Plánování úklidu je flexibilní – můžete nastavit rozvrh na týden dopředu s konkrétními časy pro jednotlivé dny. Robot funguje i bez připojení k internetu, pokud preferujete offline provoz. Co říkají uživatelé Na oficiálním e-shopu TESLA má vysavač zatím 12 hodnocení a uživatelé jsou převážně spokojeni. Chválí především komplexnost řešení – „vše v jednom, bez starostí“, tichost provozu a fakt, že robot skutečně dosáhne i k okrajům místností. Několik recenzí zmiňuje, že vysavač „si vysloužil i jméno a je vítaným členem domácnosti“. Kritické hlasy se objevují ohledně občasných problémů s Wi-Fi připojením – někteří uživatelé hlásí, že robot hůře chytá signál v zadních částech bytu. Další zmiňovaný problém se týkal používání vody – původní instrukce doporučovaly destilovanou vodu, což vedlo k chybovým hlášením. Výrobce již upravil doporučení: do zásobníku lze používat běžnou pitnou vodu nebo směs s destilovanou vodou v poměru 1:3 až 1:1. Na Alze má model zatím pouze 2 hodnocení s průměrem 2,5 z 5, ale při tak nízkém počtu recenzí je obtížné dělat závěry. Po registraci produktu lze získat prodlouženou záruku na 3 roky zdarma. Kdy to smysl nedává Pokud máte v bytě vysoké prahy nebo překážky nad 2 cm, robot je pravděpodobně nepřekoná – výrobce uvádí limit kolem 1,5–2 cm. Stejně tak pokud máte výhradně vysoké koberce s dlouhým vlasem, funkce mopování nebude plně využita a robot může mít problémy s pohybem. Pro domácnosti s voskovanými parketami výrobce doporučuje používat mopování velmi opatrně nebo vůbec – vosk může být citlivý na vlhkost. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte robotický vysavač s automatickou stanicí, můžete zvážit alternativy jako Roborock Q10 VF+ nebo Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro v podobné cenové hladině. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte komplexní robotický vysavač s automatickou stanicí, která pere i suší mopy, TESLA RoboStar iQ900 Ultra za cenu od 8 698 Kč nabízí funkce, které konkurence často prodává výrazně dráž. Česká lokalizace, výsuvné rameno mopu a automatické praní v teplé vodě jsou v této cenové hladině nadprůměrné. Naopak pokud máte složitý byt s vysokými prahy nebo preferujete prémiové značky s delší historií na trhu, možná budete chtít zvážit i dražší alternativy. ZJISTIT NEJNIŽŠÍ CENU Používáte robotický vysavač s mopováním, nebo vám stačí klasické vysávání? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva tesla Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 