Robotický vysavač od české značky citelně zlevnil. Má LiDAR, slušný výkon a dá se propojit s mobilem

  • TESLA RoboStar iQ900 Ultra je robotický vysavač 4v1 s LiDAR navigací, rotačními mopy a automatickou čisticí stanicí
  • Aktuálně stojí od 8 698 Kč místo původních 10 989 Kč při uvedení v prosinci (sleva přes 2 000 Kč)
  • Nabízí sací výkon 10 000 Pa, automatické praní a sušení mopů a českou lokalizaci včetně aplikace

Adam Kurfürst
1.3.2026 12:00
TESLA RoboStar iQ900 Ultra na podlaze

Robotický vysavač od české značky si nyní můžete pořídit ve výrazné akci. TESLA RoboStar iQ900 Ultra nyní seženete od 8 698 Kč, což představuje pokles o více než 2 000 Kč oproti ceně při uvedení na trh v prosinci. Kombinuje funkce vysávání a mopování, pyšní se automatickou dokovací stanicí a při navigaci spoléhá na technologii LiDAR.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte komplexní řešení úklidu s automatickou stanicí, která pere i suší mopy, a oceníte českou lokalizaci.
⚠️ Zvažte, pokud máte výhradně vysoké koberce nebo potřebujete překonávat prahy vyšší než 1,5–2 cm.
💡 Za cenu pod 9 000 Kč dostáváte funkce, které konkurence nabízí často až od 12–15 tisíc – automatické praní mopů v teplé vodě, sušení a odsávání nečistot.

Co všechno umí a proč je to zajímavé

TESLA RoboStar iQ900 Ultra patří do kategorie robotických vysavačů 4v1 – vysává, mopuje rotačními kartáči, automaticky pere a suší mopy a odsává nečistoty do stanice. V praxi to znamená, že po úklidu nemusíte ručně čistit mopovací hadry ani vysypávat zásobník. Stanice obsahuje velké nádrže na čistou a špinavou vodu (každá 4,6 litru) a sáček na nečistoty s kapacitou 3 litry, který vydrží až 3 měsíce.

TESLA RoboStar iQ900 Ultra render se stanici

Zajímavou funkcí je inovativní výsuvné rameno rotačního mopu, které se dokáže vysunout do stran a dosáhnout tak podél stěn, kolem nábytku i do rohů. Většina konkurentů v této cenové hladině tuto funkci nenabízí – mopy zůstávají pod tělem robota a kraje místností zůstávají nedotčené.

Robot využívá 360° laserovou LiDAR navigaci v kombinaci s Line laserem pro detekci překážek. To zajišťuje systematický úklid bez náhodného bloudění a přesné mapování domácnosti. V aplikaci TESLA Smart můžete ukládat až 5 map (ideální pro vícepatrové domy), nastavit 14 zakázaných zón a 20 virtuálních zdí.

Digitální BLDC motor nabízí sací výkon 10 000 Pa, což je solidní hodnota pro tuto cenovou kategorii. Při přejezdu na koberec robot automaticky zvýší sací výkon a zvedne mopy o 1,5 cm, aby vlákna nenamáčel. Baterie 5 200 mAh vydrží na jedno nabití až 168 minut v eco režimu – dostatečně i pro větší byty nebo rodinné domy.

Automatická stanice a údržba

Multifunkční stanice je hlavním lákadlem tohoto modelu. Po dokončení úklidu robot najede do stanice, která automaticky vypere mopy v teplé vodě s čisticím prostředkem, následně je vysuší horkým vzduchem (což omezuje vznik plísní a zápachu) a odsaje nečistoty ze zásobníku do sáčku. Stanice má vlastní zásobník na čisticí prostředek o objemu 400 ml.

Filtrace využívá dvojnásobný systém s pěnovým filtrem a omyvatelným HEPA H13 filtrem, který zachytí minimálně 99,95 % částic o velikosti 0,3 mikrometru – včetně pylu, bakterií a alergenů. To oceníte zejména v domácnosti s alergiky nebo domácími mazlíčky.

Česká lokalizace a ovládání

Robot mluví česky (a také slovensky, polsky, maďarsky, rumunsky, anglicky a německy) a aplikace TESLA Smart je plně lokalizována do češtiny včetně technické podpory v ČR. V aplikaci můžete nastavit 4 úrovně sacího výkonu, 3 úrovně průtoku vody při mopování a 5 režimů úklidu. Nechybí kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant.

TESLA RoboStar iQ900 Ultra lidar navigace

Plánování úklidu je flexibilní – můžete nastavit rozvrh na týden dopředu s konkrétními časy pro jednotlivé dny. Robot funguje i bez připojení k internetu, pokud preferujete offline provoz.

Co říkají uživatelé

Na oficiálním e-shopu TESLA má vysavač zatím 12 hodnocení a uživatelé jsou převážně spokojeni. Chválí především komplexnost řešení – „vše v jednom, bez starostí“, tichost provozu a fakt, že robot skutečně dosáhne i k okrajům místností. Několik recenzí zmiňuje, že vysavač „si vysloužil i jméno a je vítaným členem domácnosti“.

Kritické hlasy se objevují ohledně občasných problémů s Wi-Fi připojením – někteří uživatelé hlásí, že robot hůře chytá signál v zadních částech bytu. Další zmiňovaný problém se týkal používání vody – původní instrukce doporučovaly destilovanou vodu, což vedlo k chybovým hlášením. Výrobce již upravil doporučení: do zásobníku lze používat běžnou pitnou vodu nebo směs s destilovanou vodou v poměru 1:3 až 1:1.

Na Alze má model zatím pouze 2 hodnocení s průměrem 2,5 z 5, ale při tak nízkém počtu recenzí je obtížné dělat závěry. Po registraci produktu lze získat prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

Kdy to smysl nedává

Pokud máte v bytě vysoké prahy nebo překážky nad 2 cm, robot je pravděpodobně nepřekoná – výrobce uvádí limit kolem 1,5–2 cm. Stejně tak pokud máte výhradně vysoké koberce s dlouhým vlasem, funkce mopování nebude plně využita a robot může mít problémy s pohybem. Pro domácnosti s voskovanými parketami výrobce doporučuje používat mopování velmi opatrně nebo vůbec – vosk může být citlivý na vlhkost.

TESLA RoboStar iQ900 Ultra uklid v rozich

Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte robotický vysavač s automatickou stanicí, můžete zvážit alternativy jako Roborock Q10 VF+ nebo Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro v podobné cenové hladině.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte komplexní robotický vysavač s automatickou stanicí, která pere i suší mopy, TESLA RoboStar iQ900 Ultra za cenu od 8 698 Kč nabízí funkce, které konkurence často prodává výrazně dráž. Česká lokalizace, výsuvné rameno mopu a automatické praní v teplé vodě jsou v této cenové hladině nadprůměrné. Naopak pokud máte složitý byt s vysokými prahy nebo preferujete prémiové značky s delší historií na trhu, možná budete chtít zvážit i dražší alternativy.

Používáte robotický vysavač s mopováním, nebo vám stačí klasické vysávání?

