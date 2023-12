Tesla Cybertruck míří k prvním zákazníkům! Co zrychlení?

Cybertruck si zasloužil spoustu pozornosti díky úvodnímu představení, kde designer společnosti Franz von Holzhausen rozbil hned dvě boční okna. Tento moment se stal natolik virálním, že většina z nás si určitě z představení pamatuje akorát díky tomuto momentu, místo vlastností, které auto má. Cybertruck přináší řadu inovativních prvků, které ho odlišují od tradičních vozidel. Po dlouhém očekávání a několika odkladech konečně vstupuje na trh a míří k prvním zákazníkům, a to v doprovodu samotného Elona Muska.

Dle zveřejněných informací má vnější plášť z extra tvrdé nerezové oceli a to zajistí minimální tendenci k poškození, promáčknutí nebo vzniku koroze. To se potvrdilo u testu Joea Rohana, který na auto střílel z luku o rychlosti téměř 200 km/h. Opravy jsou údajně jednoduché a rychlé. Sklo, které v minulosti selhalo, je ze zesíleného akustického skla, které odolá nárazu baseballového míčku při rychlosti až 112 km/h nebo například krupobití a také zajištuje naprosté ticho, jako třeba v kabině rakety ve vesmíru. Kontroverzní skla prošly další zkouškou, kterou sice uspěly, avšak se jednalo o daleko lehčí objekt, než u testu prvního.

BREAKING: $TSLA just showcased Cybertruck’s toughness by conducting another live glass test. pic.twitter.com/Y7GyJoozkT

Přípustná hmotnost přívěsu je 4990 kg a zatížení až 1134 kg. Slibuje extra pevnou ložnou plochu a je dostatečně velká i pro konstrukční materiály o velikosti cca 1,22 metru široké a 2,44 metru dlouhé. To je důležité pro ty, kteří plánují používat Cybertruck pro práci nebo převoz velkých předmětů. Dojezdová vzdálenost je až 547 km na jedno nabití a dalších až 235 km dojezdu získáte během 15 minut nabíjení pomocí superchargeru. A údajně z 0 na 100 km/h údajně zvládne za 2,7 sekundy!

