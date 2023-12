Robot představuje významný pokrok Tesly v motorice a designu

Optimus gen 2 je prototypem směřujícím k humanoidním robotům

Robot má v budoucnu tvořit většinu dlouhodobé hodnoty společnosti

Tesla neustále přichází na trh s produkty, které dokážou překvapit. Posledním takovým „výstřelkem“ byl jeho Cybertruck, který se naprosto odlišuje od běžných automobilů. Nyní přichází již druhá generace robota jménem Optimus, Společnost v novém videu videu předvedla nové funkce, vylepšené prvky a uživatelé zůstávají v údivu, co firma za pouhý rok dokázala a jak obrovské kroky v rámci vývoje ušla. Motorickými schopnostmi již není daleko od těch lidských, má cit v prstech a dokonce schopnost autonomního pohybu.

Optimus působí jako ze sci-fi filmu

Robot druhé generace dosahuje nárůstu rychlosti chůze o 30 % oproti svému předchůdci a jeho chodidla mají velmi podobnou geometrii jako lidská noha. To mu umožňuje pohyb, který působí velmi lidsky ale také mu zlepšuje rovnováhu, dokáže například udělat rovnoměrný dřep. Kromě toho oproti předchůdci došlo na snížení jeho hmotnosti o 10 kg. I ruce robota se dočkaly vylepšení, jsou rychlejší a mají integrovaných 11 stupňů volnosti (11-Dof) s velmi jemnou motorikou a dokážou měřit hodnoty. Díky tomu má robot v prstech cit a zvládne manipulovat s předměty s větší přesností. Například v ukázkovém videu je znázorněno, jak vezme vajíčko a s lehkostí jej přesune aniž by došlo k poškození.

There’s a new bot in town 🤖 Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Společnost plánuje své nové společníky používat ve vlastních továrnách a není určen k hromadné výrobě nebo k prodeji. Měl by pouze představovat prototyp potenciálního bodu, který povede ke zcela lidskému robotovi. Generální ředitel Tesly, Elon Musk říká, že hotový bude až tehdy, když zvládne vše, co lidé nechtějí. Ačkoliv jsme již od ostatních robotických společností mohli vidět velmi pohybově zdatné produkty, žádný se zatím nepodobal člověku tak jako tento. Poptávka po podobném produktu by údajně dle Muska měla vystoupat až na 10 až 20 miliard kusů a měl by dokonce představovat většinu dlouhodobé hodnoty společnosti Tesla.

INCREDIBLE Tesla Bot Progress – 2022 vs 2023

Zdroj: electrek.co