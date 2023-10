Když se řekne offroad, většině se v hlavě objeví obrázky terénních vozů, co si hravě poradí s bahnem a štěrkem. Ale co když vám řekneme, že tentokrát je v hlavní roli futuristický Cybertruck od Tesly? Společnost na sociální síti X zveřejnila video z offroadového testování pro svůj nadcházející elektrický pickup, který byl poprvé představen v roce 2019.

Nešlo však jen o klasické zkoušení výkonu vozu. Během týdne, kdy se testování odehrávalo, se tým Tesly soustředil na důkladné vylepšení software, kontrolu firmware a ověřování hardwaru vozu. Cílem bylo zajistit, že nebude jen novým elektromobilem, ale také odolným a spolehlivým vozem pro náročné podmínky.

Autor videa zmiňuje, že je Cybertruck velice pohodlný nejen při jízdě na silnici. Jakmile odbočíte do terénu, aktivuje se offroad mód, který okamžitě změní řízení společně s jízdními vlastnostmi a umožní plynulý přechod mezi různými povrchy.

Tým Tesly se setkal pouze s jedním menším problémem – dvě prázdné pneumatiky. To se ale při testování na takovém terénu dá očekávat. Při zveřejnění stál tento model na pneumatikách Goodyear, který má zaručit odolnost vůči náročnému terénu.

Zveřejněné video dokazuje, že výrobce nechce, aby byl jen dalším městským vozem v řadě. Je připraven čelit i náročnějším terénním podmínkám a zdá se, že v těch by si mohl vést dobře. V drsném terénu Baja California dokázal, že může čelit jít o další krok v evoluci elektrických vozů. Společnost se neustále snaží dokázat, že budoucnost automobilového průmyslu je zde a je elektrická.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022