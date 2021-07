Tesla Model Y jde nově objednat v ČR. Jaké jsou ceny?

Společnost Tesla před malou chvílí zpřístupnila online konfigurátor, přes který je možné objednat elektrický vůz Tesla Model Y. Předpokládá se, že bude právě tento model nejprodávanějším v celé nabídce firmy. K dispozici budou dvě varianty a to sice Tesla Model Y Long Range a Tesla Model Y Performance. Nejlevnější verze s označením Stanard Range se u nás zatím neprodává. Jaké jsou tedy ceny a dostupnost?

Tesla Model Y jde nově objednat v ČR

Verze Tesla Model Y Long Range začíná na ceně 1 724 490 Kč s tím, že se můžete těšit na dojezd až 505 km a maximální rychlost 217 km/h. Tento model dokáže zrychlit z 0 na 100 za 5,1 s. Základní výbava zahrnuje pohon všech kol Dual Motor, 19″ kola Gemini a černý lak. Pokud byste měli zájem o stříbrný, modrý nebo černý, připlatíte si za něj 32 000 Kč, v případě červeného laku pak 59 600 Kč. Co se interiéru týče, v základu jej budete mít černý, ovšem pokud byste chtěli dle našeho názoru lépe vypadající Black and White interiér, připlatíte si za něj 32 000 Kč.

Tesla Model Y Long Range

cena od 1 724 490 Kč

dojezd až 505 km

maximální rychlost 217 km/h

0-100 za 5,1 s

V případě že byste měli zájem o větší 20″ kola Induction, připlatíte si za ně 59 600 Kč. Do auta lze přidat také funkci Enhanced Autopilot, který vychází na 100 000 Kč nebo schopnost plně autonomního řízení, která stojí dvojnásobek, tedy 200 000 Kč. V plné výbavě vás tak Long Range bude stát lehce přes 2 000 000 Kč. K dispozici by měl tento model být od září letošního roku.

Tesla Model Y Performance

cena od 1 874 490 Kč

dojezd až 480 km

maximální rychlost 241 km/h

0-100 za 3,7 s

Tesla Model Y Performance začíná na ceně 1 874 490 Kč. Maximální dojezd zde činí 480 km a maximální rychlost je velmi slušných 241 km/h a samozřejmostí je pohon všech kol Dual Motor. Výkonnější varianta zvládá zrychlovat z 0 na 100 za 3,7 s, takže pro vás nebude problém na semaforech trhnout auta jako BMW M3 G80 nebo Mercedes-Benz C 63 S AMG. Ve výbavě nechybí 21″ Überturbine kola, brzy Performance, pedály z hliníkové slitiny. Doplňková výbava Performance v sobě mimo to zahrnuje také snížený podvozek. Výkonnější varianta elektromobilu by měla být k dispozici na začátku roku 2022.

Zdroj: Tesla