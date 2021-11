Jak by mohl vypadat a co by mohl umět Tesla mobil Model Pi?

Předem upozorňujeme, že následující řádky jsou plné spekulací, fantazií a možná i zbožných přání. Základním faktem ovšem je, že už nějakou dobu se hovoří o tom, že by společnost Tesla pod vedením excentrického inovátora Elona Muska mohla na trh vyslat vlastní chytrý telefon. Skloňuje se i přesný název, kterým má být “Model Pi”. Již před několika měsíci se objevily první fanouškovské designové koncepty a teď začaly některé redakce technologických webů řešit i podrobnější parametry. A při zemi se tipéři rozhodně nedrží.

Tesla Model P [CONCEPT]

Když začneme od běžných specifikací, tak potenciální Tesla Model Pi by měl prý mít 4K displej, čtyři zadní fotoaparáty s primárním 108mpx senzorem, čipset Snapdragon 898 a 2TB úložiště. Některé parametry jsou dost sebevědomé, ale to jsme teprve začali. Očekávaný telefon by měl mít vyjma běžné 5G či WiFi konektivity například také možnost přímého napojení na satelitní internet Starlink. Spekuluje se také o solárním nabíjení a hlavně neurálním propojování s lidským mozkem nebo jinými přístroji. Video pak ukazuje například i dálkové řízení automobilu. Splní přístroj alespoň polovinu těchto očekávání? Uvidíme. A ti nejoptimističtější tvrdí, že první Tesla mobil uvidíme ještě letos.

Co byste očekávali od Tesla mobilu?

