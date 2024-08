Tesla prý chystá na rok 2026 uvedení kompaktního Modelu 2, vycházejícího z Modelu Y

Vozidlo má využít novou výrobní platformu, původně určenou pro autonomní Robotaxi

Očekává se, že Model 2 bude nejdostupnějším vozem Tesly s cenou kolem 25 000 dolarů

Zdá se, že sen o cenově dostupné Tesle se konečně stane skutečností. Podle zákulisních informací se můžeme v roce 2026 těšit na uvedení dlouho očekávaného Modelu 2, o němž se spekuluje už nejméně dva roky. A vypadá to, že půjde o pořádně zajímavý kousek.

Model 2 by měl být v podstatě zmenšeninou chystaného Modelu Y s kódovým označením Juniper, což dává smysl – proč vymýšlet nový design, když můžete využít to, co už funguje? Tesla údajně plánuje použít výrobní proces, který původně vyvíjela pro autonomní Robotaxi. Díky tomu by se měly výrazně snížit výrobní náklady.

Teaser Tesly Model Y Juniper

Co se týče technických specifikací, ty jsou zatím zahaleny tajemstvím. Nicméně, šušká se o baterii s kapacitou 53 kWh, která by měla stačit na dojezd kolem 400 km. To zní slibně, zvlášť když uvážíme, že bude vůz o poznání menší a lehčí než Model Y. Zajímavostí je, že by Model 2 mohl převzít některé technologie z Cybertrucku, včetně 48V nízkonapěťové architektury. Ta umožňuje například vyšší energetickou účinnost a nižší hmotnost kabeláže v autě.

Otázkou zůstává cena. Mluví se o rozmezí 22 000 až 25 000 dolarů (495 000 – 565 000 Kč bez daně), což by z Modelu 2 udělalo nejdostupnější Teslu na trhu. Pokud se firmě podaří trefit do této cenové kategorie, mohli by zatopit konkurenci ještě více než doteď. Držme Muskovi palce, ať se mu to podaří. A doufejme, že se Model 2 podívá i do Evropy – takové auto by na našem trhu určitě našlo své zákazníky.

Tesla plánuje oficiální oznámení Modelu 2 již příští rok, s tím, že přípravy na sériovou výrobu by měly začít ve třetím čtvrtletí 2025.

Koupili byste si novou Teslu, pokud by stála do 700 tisíc s daní?

Zdroj: LatePost, Notebookcheck