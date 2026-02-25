Tahle chytrá krabička s Google TV teď stojí v Česku pakatel! Umí 4K a přehraje Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky TESLA MediaBox XG600 je multimediální centrum s certifikovaným Google TV 12, podporou 4K, HDR10/HDR10+/HLG a Dolby Atmos S kódem ALZADNY15 stojí 1 359 Kč místo 1 599 Kč Má funkce Chromecast built-in, Google Assistant, 32GB úložiště, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a LAN port Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Máte doma televizi, na které přestal fungovat Netflix nebo jí chybí moderní aplikace? Přesně tohle řeší TESLA MediaBox XG600 za 1 359 Kč s kódem ALZADNY15. Krabička o velikosti dlaně (108 × 108 mm) se připojí přes HDMI a z jakékoli televize udělá plnohodnotný Google TV systém s přístupem k Netflixu, Disney+, MAX, Prime Video, Oneplay a desítkám dalších služeb. Podpora 4K, HDR10+ a Dolby Atmos zajistí, že obraz i zvuk vytěží maximum z toho, co vaše televize umí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte starší televizi bez moderních aplikací nebo s pomalým smart systémem – za 1 359 Kč z ní uděláte plnohodnotný Google TV systém.⚠️ Zvažte, pokud plánujete přehrávat vlastní videa z externího disku – podpora USB zařízení je omezená a vyžaduje instalaci aplikací třetích stran.💡 Za 1 359 Kč dostanete certifikované Google TV 12 s Chromecastem, 32GB úložiště, Dolby Atmos a 3 měsíce SledováníTV zdarma. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč Google TV box místo nové televize Spousta lidí má doma televizi s dobrým obrazem, ale zastaralým nebo pomalým smart systémem. Netflix a další služby postupně ukončují podporu starších platforem – a nová televize kvůli tomu nedává smysl. TESLA MediaBox XG600 přesně tento problém řeší. Certifikované Google TV 12 znamená plný přístup ke Google Play Store s hromadou aplikací – Netflix, Disney+, MAX, Prime Video, SkyShowtime, YouTube, Spotify, Oneplay (O2 TV), Skylink Live TV, Telly, Kuki, SledováníTV a další. Systém se přizpůsobuje vašim zvyklostem a nabízí personalizovaná doporučení. Každý člen domácnosti si může vytvořit vlastní profil včetně dětského s rodičovskou kontrolou. Hardware: čtyřjádrový procesor A35 (2,0 GHz), GPU ARM G31 MP2, 2 GB RAM a 32GB úložiště. Na streamování a běžné používání to stačí – jeden zákazník potvrzuje, že po zapojení do staré televize bylo prostředí okamžitě svižné a funkční. Obraz podporuje 4K Ultra HD při 60 Hz s HDR10, HDR10+ a HLG. Zvukově nabízí Dolby Audio včetně Dolby Atmos – průchozím HDMI předá prostorový zvuk do soundbaru nebo AV receiveru. Bluetooth ovladač s mikrofonem a Google Assistantem umožňuje hlasové vyhledávání v češtině. Připojení a praktické detaily Konektivita: dual-band Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), LAN port (100 Mbit) pro stabilnější kabelové připojení, Bluetooth 5.0 pro bezdrátovou klávesnici, myš nebo gamepad, USB 2.0 pro flash disk a HDMI výstup. Chromecast built-in umožňuje zrcadlit obsah z telefonu nebo tabletu přímo na televizi – fotky, prezentace, hry. V balení je HDMI kabel (1,5 m), napájecí adaptér a baterie do ovladače. Rozměry činí 108 × 108 × 23 mm a hmotnost je 185 g – box se schová za televizi a nikdo ho neuvidí. KOUPIT MEDIABOX ZA 1 359 KČ Co říkají zákazníci – a na co si dát pozor Recenze potvrzují hlavní účel: jako smart TV upgrade funguje bez problémů. Zákazník z Příbrami píše, že box koupil kvůli Netflixu na starší televizi – zapojil, nastavil za pár minut a od té doby funguje perfektně. Stačí jeden ovladač. Další oceňuje kompaktní design a snadné nastavení. Po prvním spuštění proběhne automatický upgrade na nejnovější verzi Google TV. Důležitá výtka se ale týká přehrávání vlastních souborů z USB. Zákazník, který box koupil jako offline přehrávač do karavanu, popsal značné problémy: externí pevný disk se nepřipojil vůbec, komunikoval pouze s některými flash disky (pravděpodobně omezení velikosti, ale v návodu to uvedeno není) a přehrávání souborů vyžadovalo instalaci dalších aplikací. Nakonec vše rozchodil ve spolupráci s výrobcem, ale stálo ho to čas a komunikaci. Kritizuje stručný manuál, který tyto informace neobsahuje. Pokud plánujete box primárně na streamování z internetu, tohle vás trápit nebude. Pokud ale počítáte s přehráváním vlastních videí z USB, připravte se na to, že to nebude plug-and-play. Verdikt TESLA MediaBox XG600 za 1 359 Kč je jednoduchý a levný způsob, jak z jakékoli televize s HDMI udělat plnohodnotné Google TV zařízení. Netflix, Disney+, MAX, Chromecast, hlasové ovládání, 4K s HDR a Dolby Atmos – to vše v krabičce za cenu čtyř měsíců streamovací služby. Navíc dostanete 3 měsíce SledováníTV zdarma. Pokud máte starší televizi se zastaralým systémem nebo televizor bez smart funkcí, je to nejrozumnější investice před koupí nové televize. Pokud hledáte další příslušenství k televizi nebo techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Používáte k televizi externí box, nebo vám stačí vestavěný smart systém? 