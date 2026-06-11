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Tesla FSD v Česku jen tak nebude. Ministerstvo vysvětlilo proč a řidiči to neslyší rádi

  • Tesla FSD Supervised už povolily čtyři evropské země, naposledy Dánsko
  • Čeští majitelé se na sítích ptali ministerstva dopravy, kdy přijdou na řadu i oni
  • Resort ve středu odpověděl: Česko vyčkává na společný evropský verdikt a samo zkušebnou není

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.6.2026 10:00
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Volant Tesly s vypnutým systémem Tesla FSD

Že by si Češi brzy nechali jezdit svou Teslu po dálnici „skoro samotnou“, jak to už zkoušejí řidiči v Nizozemsku nebo Dánsku? Tak rychle to nebude. Ministerstvo dopravy reagovalo na stále rostoucí vlnu dotazů od majitelů vozů a vydalo prohlášení, ve kterém vysvětluje, proč se Tesla FSD v Česku jen tak nerozjede.

Čtyři evropské země už řekly ano

Klíč k celé situaci drží Nizozemsko. Tamní schvalovací úřad RDW vydal pro systém Tesla FSD Supervised v dubnu prozatímní typové schválení postavené na výjimce podle evropského nařízení a normě OSN pro asistenční manévry.

Ostatní státy ho ale mohou převzít vlastním rozhodnutím — a přesně to se začíná dít. Po Nizozemsku systém uznala Litva, Estonsko a 9. června jako čtvrté v pořadí i Dánsko, které přitom dřív patřilo mezi severské skeptiky. Dánský úřad doslova uvedl, že se „po důkladném posouzení dokumentace ztotožňuje s hodnocením RDW“.

Zádrhel je v tom, že všechna tahle povolení visí na společném verdiktu Evropské unie. Pokud by ho unie nakonec smetla ze stolu, národní schválení po šesti měsících padnou a systém by se v EU nesměl prodávat vůbec.

Co na to české ministerstvo?

Resort dopravy postavil své prohlášení na několika pilířích. Připomíná, že FSD Supervised navzdory svému jménu není autonomní řízení, ale asistent na úrovni SAE Level 2 — řidič musí auto neustále sledovat a nese plnou odpovědnost.

Dál ministerstvo zdůrazňuje, že český systém schvalování stojí na posouzení autorizovanými zkušebnami na žádost výrobce. Sám resort technickou zkušebnou není, takže by samostatný postup znamenal zajistit odborné posouzení, zaplatit ho z veřejných peněz a převzít za výsledek odpovědnost. Proto sází na koordinaci s unií. Další jednání Technického výboru EU pro motorová vozidla je naplánované na 30. června 2026.

Tady ovšem stojí za to dodat, že 30. červen je podle dostupných informací zatím jen termínem pro diskusi, žádné hlasování se na něj podle všeho neplánuje. Reálné rozhodnutí celé sedmadvacítky se očekává spíš na podzim, nebo dokonce až začátkem roku 2027.

Nesrovnalost s čísly

Ministerstvo v prohlášení uklidňuje, že se technologie v Česku týká jen „necelých 300“ vozidel. Vyznívá to, jako by celý humbuk okolo FSD byl jen okrajovou záležitostí pár nadšenců – jenže s realitou na silnicích se to úplně nepotkává. Jen od roku 2024 bylo podle Centra dopravního výzkumu spadajícího přímo pod Ministerstvo dopravy zaregistrováno přes 6 000 kompatibilních vozů.

tesla registrace od roku 2024 cesko

Schválení je zatím v nedohlednu a příznivci Tesly nejsou spokojení

Kdo doufal, že svou Teslu bude moct už v létě nechat jezdit po českých silnicích samotnou, má nejspíš před sebou ještě dlouhé měsíce čekání.

V době psaní článku už mělo vyjádření ministerstva jen na sociální X přes 120 tisíc zobrazení a v diskusi uživatelé narážejí především na výše popsanou nesrovnalost s čísly anebo uvádějí, že Nizozemsko už odborné posouzení FSD provedlo, a tudíž podle nich není důvod čekat na posouzení dalšími orgány.

Co si o situaci kolem FSD myslíte vy?

Zdroje: Ministerstvo dopravy (1, 2), Centrum dopravního výzkumu, Electrek, vlastní

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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