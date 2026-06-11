Tesla FSD v Česku jen tak nebude. Ministerstvo vysvětlilo proč a řidiči to neslyší rádi Hlavní stránka Články Tesla FSD Supervised už povolily čtyři evropské země, naposledy Dánsko Čeští majitelé se na sítích ptali ministerstva dopravy, kdy přijdou na řadu i oni Resort ve středu odpověděl: Česko vyčkává na společný evropský verdikt a samo zkušebnou není Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Že by si Češi brzy nechali jezdit svou Teslu po dálnici „skoro samotnou“, jak to už zkoušejí řidiči v Nizozemsku nebo Dánsku? Tak rychle to nebude. Ministerstvo dopravy reagovalo na stále rostoucí vlnu dotazů od majitelů vozů a vydalo prohlášení, ve kterém vysvětluje, proč se Tesla FSD v Česku jen tak nerozjede. Čtyři evropské země už řekly ano Klíč k celé situaci drží Nizozemsko. Tamní schvalovací úřad RDW vydal pro systém Tesla FSD Supervised v dubnu prozatímní typové schválení postavené na výjimce podle evropského nařízení a normě OSN pro asistenční manévry. Ostatní státy ho ale mohou převzít vlastním rozhodnutím — a přesně to se začíná dít. Po Nizozemsku systém uznala Litva, Estonsko a 9. června jako čtvrté v pořadí i Dánsko, které přitom dřív patřilo mezi severské skeptiky. Dánský úřad doslova uvedl, že se „po důkladném posouzení dokumentace ztotožňuje s hodnocením RDW“. Zádrhel je v tom, že všechna tahle povolení visí na společném verdiktu Evropské unie. Pokud by ho unie nakonec smetla ze stolu, národní schválení po šesti měsících padnou a systém by se v EU nesměl prodávat vůbec. Co na to české ministerstvo? Resort dopravy postavil své prohlášení na několika pilířích. Připomíná, že FSD Supervised navzdory svému jménu není autonomní řízení, ale asistent na úrovni SAE Level 2 — řidič musí auto neustále sledovat a nese plnou odpovědnost. Přinášíme aktuální informace k systému Tesla FSD Supervised:🔵 Schválení vydané nizozemským úřadem RDW je dočasné, výjimkové a platí pouze na území Nizozemska. Nejde o schválení automaticky platné v celé Evropské unii.🔵 Ostatní členské státy mohou toto řešení převzít… pic.twitter.com/cZWD4fGcGq— Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) June 10, 2026 Dál ministerstvo zdůrazňuje, že český systém schvalování stojí na posouzení autorizovanými zkušebnami na žádost výrobce. Sám resort technickou zkušebnou není, takže by samostatný postup znamenal zajistit odborné posouzení, zaplatit ho z veřejných peněz a převzít za výsledek odpovědnost. Proto sází na koordinaci s unií. Další jednání Technického výboru EU pro motorová vozidla je naplánované na 30. června 2026. Tady ovšem stojí za to dodat, že 30. červen je podle dostupných informací zatím jen termínem pro diskusi, žádné hlasování se na něj podle všeho neplánuje. Reálné rozhodnutí celé sedmadvacítky se očekává spíš na podzim, nebo dokonce až začátkem roku 2027. Nesrovnalost s čísly Ministerstvo v prohlášení uklidňuje, že se technologie v Česku týká jen „necelých 300“ vozidel. Vyznívá to, jako by celý humbuk okolo FSD byl jen okrajovou záležitostí pár nadšenců – jenže s realitou na silnicích se to úplně nepotkává. Jen od roku 2024 bylo podle Centra dopravního výzkumu spadajícího přímo pod Ministerstvo dopravy zaregistrováno přes 6 000 kompatibilních vozů. Schválení je zatím v nedohlednu a příznivci Tesly nejsou spokojení Kdo doufal, že svou Teslu bude moct už v létě nechat jezdit po českých silnicích samotnou, má nejspíš před sebou ještě dlouhé měsíce čekání. V době psaní článku už mělo vyjádření ministerstva jen na sociální X přes 120 tisíc zobrazení a v diskusi uživatelé narážejí především na výše popsanou nesrovnalost s čísly anebo uvádějí, že Nizozemsko už odborné posouzení FSD provedlo, a tudíž podle nich není důvod čekat na posouzení dalšími orgány. Co si o situaci kolem FSD myslíte vy? Zdroje: Ministerstvo dopravy (1, 2), Centrum dopravního výzkumu, Electrek, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář autonomní auto doprava elektromobil evropská unie tesla Mohlo by vás zajímat Nová Tesla Model Y je tady. Faceliftovaný model se inspiroval Cybertruckem i konkurencí Jana Skálová 10.1.2025 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Tesla zveřejnila výsledky za rok 2024. Nejsou špatné, čekalo se ale víc Libor Foltýnek 4.1.2025 Elon Musk poslal Cybertruck do terénu. Podívejte se, jak to dopadlo Jana Skálová 30.12.2024 Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány Jana Skálová 2.1.2025