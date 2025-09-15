Těšili jste se na Qi2 nabíjení? Můžete narazit tam, kde jste to nečekali! Hlavní stránka Články Qi2 je moderní standard bezdrátového nabíjení, který podporuje i magnetické příslušenství Podobně jako MagSafe umožňuje používat příslušenství uchycené na záda telefonu magnety U některých telefonů jsou fotoaparáty příliš blízko cívce a komplikují používání některého příslušenství Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 15.9.2025 12:00 4 komentáře 4 Letos se konečně i u Android telefonů roztrhl pytel s modely, podporujícími standard Qi2. Je to vlastně takové kopie MagSafe od Apple, kdy se telefon nejenže nabíjí bezdrátově, ale navíc je vybaven magnety, které zajistí přesné umístění telefonu vůči nabíječce. Ony magnety pak umožňují použití spousty různých gadgetů. Můžete si tak na záda mobilu přicvaknout peněženku s doklady, malou powerbanku, která drží jen pomocí magnetu, anebo používat nabíjecí stojánky. To se hodí jak v autě tak třeba v ložnici, kdy k sundání telefonu stačí jedna ruka. Jsou zde ale dva háčky, na které je třeba si dát pozor. Jeden odhalíte poměrně snadno a píše se o nich v recenzích. Zatímco telefony od Apple mají potřebné magnety přímo v těle telefonu, i velcí výrobci telefonů s Androidem si situaci poněkud ulehčili a magnety do telefonů neumísťují. Vy si tak musíte koupit obal, který magnety obsahuje. Výjimkou jsou letošní telefony Pixel 10. Qi2 je moderní standard bezdrátového nabíjení vyvinutý konsorciem WPC. Přináší vyšší účinnost, rychlejší nabíjení a nově i možnost magnetického zarovnání, které zajišťuje přesné přiložení telefonu k nabíječce a stabilní spojení s kompatibilním příslušenstvím. Když je málo místa Druhý háček je ale zákeřnější a narazil jsem na něj u telefonu Samsung GalaxyZ Fold 7. Ten je mimochodem také jen Qi2 Ready, takže si musíte koupit obal s magnety. Když se ale podíváte na záda telefonu, můžete si všimnout, že modul fotoaparátu je hodně blízko nabíjecí cívce. To bohužel zjistíte až v okamžiku, kdy nasadíte kryt, který má magnety viditelné. Samsung Galaxy Z Fold7 recenze: velká korejská revoluce Vašek Švec Recenze telefonů Vašek Švec Recenze telefonů Důsledkem tohoto uspořádání je, že na telefonu drží dobře pouze příslušenství, které má zaoblený tvar (kruh, elipsa). Například v autě používám nabíječku od Pitaky, která toto splňuje a Fold 7 na ní drží skvěle. Stejně tak magnetický grip fotoaparátu drží na výbornou, i když trochu přečuhuje na spodní straně. Stativ GorillaPod je použitelný dobře s jen velmi malým omezením. Stojánek jde používat tak, že telefon na něj umístíme pod úhlem asi 45°. To ale není ani estetické ani praktické a koneckonců ani bezpečné. Opět hrozí, že telefon při hledání správné polohy umístíte špatně a on vám spadne. Nejedná se přitom jen o tento stojánek a uvádím ho zde jen proto, že s ním mám osobní zkušenost. Úplně stejně dopadnete s jakoukoliv powerbankou nebo peněženkou. Novější přenosná verze už tímto problémem netrpí díky vystouplé cívce. Můžete si ji zakoupit třeba na Alze. Kde je chyba Bohužel se zdá, že není možné ukázat prstem jednoznačně ani na výrobce telefonu, ale ani na výrobce příslušenství. Standard Qi2 totiž řeší jen vlastní magnetickou cívku, ale už ne její okolí. Výrobci příslušenství tak navrhují své výrobky podle telefonů, které jsou na trhu. A to byly donedávna prakticky výhradně iPhony a nově Pixel 10. A tyto telefony mají moduly fotoaparátu posazené tak, že příslušenství nepřekáží. Co s tím V současné situaci na trhu s mobily a příslušenstvím zbývá jediné: dávat si pozor a nakupovat na e-shopech, které umožňují vrácení zboží do 14 dnů. Nákup originálního příslušenství by měla být cesta na jistotu, jenže nejsou standardy právě k tomu, aby si uživatelé mohli vybírat? Navíc výrobce telefonu ne vždy nabízí přesně to, co zákazník požaduje. Jaké Qi2 příslušenství používáte? Zdroj: vlastní, WPC O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: 4 komentáře Vložit komentář bezdrátová nabíječka MagSafe Qi2 Mohlo by vás zajímat Nabíjejte levně s Lidlem - powerbanka a nabíječka ve slevě, a to není všechno! Libor Foltýnek 8.5.2024 Super akce: Lidl prodává držák do auta s Qi nabíjením za zajímavou cenu Jakub Kárník 16.2.2023 Neváhejte: V LIDLu je bezdrátová nabíječka za úplně směšnou cenu Marek Houser 24.6.2022 Designové kryty ze dřeva a pryskyřice: spojení přírody a moderních technologií Komerční článek 5.12.2024 Zkusíte-li jednou kryt Pitaka, už nikdy nebudete chtít nic jiného. PinButton umí navíc geniální kousky (Recenze) Libor Foltýnek 9.9.2024 5 vychytávek za pár korun pro nenáročné hráče. V Actionu upgradujete váš setup Zuzana Přibylová 5.1.2024