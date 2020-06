Čínský vydavatel her jako PUBG Mobile koupil českou Bohemia Interactive

Čínská megaspolečnost Tencent (v tomto odvětví působící jako Tencent Games), která stojí například za úspěšným mobilním titulem PUBG Mobile, údajně kapitálově vstoupila do českého studia Bohemia Interactive. Podle serveru The Information, který se podle svých slov opírá o důvěryhodný interní zdroj, ho nyní čínská firma vlastní ze 70 až 80 procent. Suma za tento obchod prý byla kolem 260 milionu dolarů, v přepočtu 6,2 miliardy korun. České studio si celosvětově získalo fanoušky her v roce 2001 vydáním legendární Operace Flashpoint. Následovala například série ArmA a její variace pod jménem DayZ.

Pro čínskou firmu jde o jednu z mnoha podobných akvizic v posledních letech. Menšinové podíly má například i ve společnostech Riot Games (League Of Legends), Epic Games (Fortnite), Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs), Activision Blizzard (Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Overwatch) a dalších. V posledních měsících se snaha tohoto giganta působit “na západě” umocnila tím, že v Číně úřady začaly přísněji kontrolovat mimo jiné i vydávané hry. To firmě pochopitelně trochu ztížilo podnikání. Nákupem Bohemia Interactive si Tencent upevní místo na evropském poli s hrami. Tvrzení serveru The Information ještě ani jedna ze stran neokomentovala. Pokud k obchodu skutečně došlo, oficiální potvrzení bychom mohli očekávat v řádu hodin.

Zdroj: ČT