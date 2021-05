Telefony Pixel od Googlu budou mít opět navrch, Android 12 pro ně přinese novou zajímavou funkci

Vypadá to, že telefony Pixel od Googlu by mohly mít opět navrch. Většina výrobců mobilních telefonů se totiž v dnešní době předhání v tom, kdo nabídne u svého vlajkového telefonu lepší technické specifikace, více fotoaparátů, lepší procesor a podobně. Opačnou cestou se však rozhodl vydat technologický gigant Google se svými smartphony, ty možná po technické stránce neoslní, ale po té softwarové už pravděpodobně ano.

A díky chystané vychytávce, která by se měla objevit už v Androidu 12 by mohly mít Pixely navrch před ostatními chytrými telefony, řeč je o automatickém překladu aplikací. Tuto bezesporu zajímavou informaci odhalil jeden z všímavých uživatelů XDA fóra, který procházel zdrojové kódy betaverze Androidu 12 pro zařízení Pixel.

Většina našich čtenářů jistě zná rozšíření pro webové prohlížeče “Google Translator”, který více či méně spolehlivě přeloží naprosto celou, právě prohlíženou internetovou stránku. Pro aplikace v telefonech však taková možnost dostupná není, to by se však mělo změnit s příchodem Androidu 12 na telefony Pixel.

Google totiž podle dostupných indicií pracuje na softwarovém řešení, jež by automaticky přeložilo obsah každé aplikace, která bude v jiném než systémovém jazyku telefonu. Otázkou však prozatím zůstává, jestli bude možné funkci automatického překladu vypnout a hlavně jako moc bude překlad přesný. Každý z nás si totiž určitě vzpomene nejméně na jeden vtip na téma Google překladač. Ať tak či tak, rozhodně by se jednalo pro telefony Pixel od Googlu o velké plus.

U jakých aplikací byste tuto vychytávku ocenili?

Zdroj: xda-developers.com