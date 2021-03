Google představil novinku, která umožní smartphonům a chytrým hodinkám nahradit fyzické klíče. Naše telefony už nahradily mnoho věcí, ale většina z nás sebou stále musí nosit fyzické klíče od domu nebo auta. Nová iniciativa Google Android Ready SE Alliance to má zásadně změnit. Jak to bude fungovat?

Chytrý telefon v průběhu let zvládnul nahradit fotoaparáty, MP3 přehrávače a pro mnohé i peněženku. Naprostá většina lidí, ale stále používá fyzické železné klíče od dveří svého domu, automobilu a dalších míst. Google teď přináší do Androidu novou technologii, která kompletně nahradí klíče telefonem s Androidem. Výrobci budou moci k těmto účelům do zařízení zakomponovat bezpečný čip, který bude oddělen od zbytku sytému. Specializovaný čip Titan M už před časem Google dal do svých telefonů Google Pixel. Android bude na systémové úrovni odteď umožňovat všem výrobcům přidat obdobný bezpečnostní čip.

Google umožní výrobcům zapojit se do nové Android Ready SE Alliance, což bude od výrobců požadovat splnění určitých kritérií, které mají zaručit bezpečnou implementaci. Google zveřejnil celý proces, kterým musí výrobce projít. Bezpečnostní proces pokrývá vše od volby čipu (od schválených partnerů) až po softwarovou implementaci v zařízení. Všechny tyto kroky Googlu mají vést k masivnímu rozšíření telefonů a hodinek schopných bezpečně plnit roli naších klíčů, identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas…) nebo dokonce uschování „elektronických peněz“.

Jak dlouho bude podle vás trvat, než telefon s Androidem nahradí klíče?

