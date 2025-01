Konečně! Telefon Google dostává funkci, na kterou jsme čekali roky

Reklama

Aplikace Telefon od Googlu se dočká zajímavého vylepšení, které určitě potěší všechny, kdo se ve své historii hovorů často přehrabují. Nejvýraznější novinkou je přidání filtrů do karty „Poslední“, které umožní rychle setřídit a procházet seznam vašich hovorů.

Konečně přehledná historie hovorů

První věc, které si všimnete, je výrazně větší vyhledávací panel v horní části aplikace. Google se zde drží svého nejnovějšího designového jazyka Material 3, který už známe třeba z Gmailu. Panel je nyní vyšší a lépe zapadá do celkového vzhledu aplikace.

Pod vyhledáváním najdete nové filtry obsahující pět základních možností: Vše, Zmeškané, Kontakty, Bez spamu a Spam. Zatímco většina kategorií je celkem jasná, označení „Bez spamu“ působí trochu kostrbatě, i když jeho účel je zřejmý. Osobně bych ocenil možnost schovat filtry pod samostatnou ikonu, podobně jako to známe třeba z aplikace Kontakty Google – rozhraní by pak působilo čistěji.

Zatím pouze v beta verzi

Je dobré zmínit, že aplikace si pamatuje poslední použitý filtr, ale pouze dokud zůstává v paměti telefonu. Jakmile aplikaci zavřete nebo vyčistíte z nedávných aplikací, automaticky se vrátí na zobrazení „Vše“.

Telefon od Googlu Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Zatím se tato novinka objevila pouze v beta verzi aplikace Telefon (beta 159), jak informoval web Android Police. Kdy přesně se dostane do stabilní verze zatím nevíme, ale vzhledem k tomu, že jde o poměrně jednoduchou funkci, nemělo by to trvat příliš dlouho.

Ačkoliv nejde o převratnou novinku, je příjemné, že Google stále pracuje na vylepšování svých základních aplikací. Lepší možnosti filtrování hovorů určitě přijdou vhod každému.

Oceníte možnost filtrace hovorů u apky Telefon od Googlu?

Zdroj: AndroidPolice