20 000 prodaných kusů na Alze mluví za vše. Chytrá Tefal fritéza vaří dvě jídla naráz a teď je konečně v akci! Hlavní stránka Zprávičky Tefal Easy Fry & Grill XXL je horkovzdušná fritéza a gril v jednom s objemem 6,5 l, 8 programy a možností vařit dvě jídla naráz Původně 3 199 Kč, s kódem ALZADNY25 za 2 399 Kč — sleva 25 % Hodnocení 4,9/5 při 1 197 recenzích a přes 20 000 prodaných kusů — jeden z nejoblíbenějších kuchyňských spotřebičů na Alze vůbec Jakub Kárník Publikováno: 13.4.2026 Dvacet tisíc prodaných kusů a hodnocení 4,9 z 5. Tefal Easy Fry & Grill XXL je na Alze za 2 399 Kč s kódem ALZADNY25 — a čísla mluví sama za sebe. Tenhle spotřebič nahradil lidem troubu, pánev i gril. Objem 6,5 litrů zvládne jídlo až pro 8 osob, vyjímatelný oddělovač umožní připravit maso a přílohu současně a technologie Extra Crisp dodá hranolkám křupavost bez oleje. Uživatelé na Alze se předhánějí v superlativech — a 97 % z nich produkt doporučuje. Proč ji lidé používají skoro každý den S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává pro každého, kdo chce rychle a zdravě vařit — od studentů po rodiny. Fritéza nahrazuje troubu u jednoduchých jídel a ušetří až 70 % energie.⚠️ Zvažte, že rozměry 36 × 43 × 30 cm zaberou slušný kus kuchyňské linky a kabel vychází ze zadního výstupku, takže fritéza nejde úplně ke zdi.💡 Za 2 399 Kč dostanete 6,5l objem, gril + fritézu 2v1, 8 automatických programů, oddělovač na dvě jídla, teplotu 40–220 °C, časovač do 10 h a 15 let opravitelnosti. Proč ji lidé používají skoro každý den V recenzích se opakuje jedno slovo: „denně". Hranolky křupavé jako z fritézy, kuře šťavnaté jako z grilu, zelenina propečená za pár minut — a to všechno s kapkou oleje nebo úplně bez něj. Funkce Intelligent Synchronization s oddělovačem Flexcook zajistí, že maso a příloha budou hotové ve stejný čas. Osm přednastavených programů (hranolky, nugety, kuře, pizza, maso, ryby, zelenina, dezert) plus manuální režim s rozsahem 40–220 °C pokrývají prakticky cokoliv. Inspiraci na recepty najdete v aplikaci My Tefal — stovky receptů přímo navržených pro tuto fritézu, včetně časů a teplot pro konkrétní jídla. Hodí se hlavně na začátek, než si najdete vlastní nastavení. Grilovací rošt z litého hliníku s nepřilnavým povrchem odvádí tuk pryč od jídla — steak nebo kuřecí prsa na něm prý chutnají jako z venkovního grilu. Všechny vyjímatelné díly (mísa, rošt, oddělovač) jsou vhodné do myčky. Tefal navíc garantuje opravitelnost po dobu 15 let. S čím počítat Rozměry 36 × 43 × 30 cm a hmotnost 5,6 kg znamenají, že tohle není spotřebič, který schováte do skříňky. Zadní výstupek s kabelem přidává dalších cca 5–7 cm — fritézu nedáte úplně ke zdi. Tenké hranolky mohou propadávat mřížkou grilu — uživatelé doporučují děrované silikonové podložky. Přednastavené časy u programů nemusí vždy přesně sedět — je potřeba si najít vlastní sweet spot. A jeden recenzent hlásí po roce a půl loupající se povrch roštu — ojedinělý případ, ale stojí za zmínku. Máte horkovzdušnou fritézu, nebo je to pro vás stále zbytečnost?