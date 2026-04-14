Sleva roku pro vaši kuchyni? Chytrý hrnec Tefal má Wi-Fi a možná změní váš pohled na vaření Hlavní stránka Zprávičky Tefal Cook4me Touch WiFi je multifunkční tlakový hrnec s dotykovou obrazovkou, Wi-Fi připojením a 13 režimy vaření S kódem ALZADNY20 stojí 7 999 Kč – před současnou akcí stál 9 999 Kč, při uvedení dokonce 12 999 Kč K tomu získáte dárek v hodnotě 1 499 Kč – napařovač oděvů Rowenta Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Multifunkční hrnce s Wi-Fi připojením přinášejí něco, co klasické modely neumí: recepty se aktualizují samy a vy můžete sledovat vaření z telefonu. Tefal Cook4me Touch WiFi aktuálně klesl na 7 999 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 – to je o 5 tisíc méně než při uvedení na trh. Navíc se pyšní výborným hodnocením. RYCHLÉ SHRNUTÍ:✅ Smysl dává, pokud chcete vařit rychle, bez hlídání a s recepty krok za krokem – ideální pro ty, kdo nemají čas nebo zkušenosti.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte, že Wi-Fi bude fungovat bez výpadků, nebo chcete přidávat vlastní recepty do aplikace.💡 Za 7 999 Kč dostáváte tlakový hrnec s Wi-Fi, českou aplikací a dárkem za 1 499 Kč – oproti ceně z roku 2023 ušetříte 5 000 Kč. Proč je Wi-Fi připojení u hrnce skutečně užitečné Na první pohled může Wi-Fi u kuchyňského spotřebiče působit jako zbytečnost. U Cook4me Touch ale dává smysl hned z několika důvodů. Zaprvé: recepty se automaticky aktualizují. Tefal průběžně přidává nové a vy je máte k dispozici bez jakékoliv námahy. Zadruhé: přes aplikaci My Tefal si můžete vybrat recept v klidu na gauči, poslat ho do hrnce a ten vás pak na displeji provede celým postupem. Aplikace navíc obsahuje nákupní seznam – vyberete recept a suroviny se automaticky přidají do seznamu. Praktické je i sledování průběhu vaření na dálku: víte, kolik času zbývá, aniž byste museli stát v kuchyni. Recenze uživatelů potvrzují, že právě tohle je funkce, kterou ocení hlavně lidé s náročným rozvrhem nebo ti, kdo se vaření teprve učí. Co hrnec umí a jak se ovládá Cook4me Touch nabízí 13 režimů vaření: tlakové vaření, dušení, vaření v páře, opékání, ohřívání a další. Díky tlakovému vaření připravíte hovězí guláš nebo segedín za zlomek běžného času – uživatelé zmiňují měkké maso za 30 minut, což by na plotně trvalo hodiny. Hrnec má 6litrovou nádobu (užitný objem 4 litry), takže pohodlně uvaříte pro 4–6 osob. Ovládání probíhá přes 4,3″ vyklápěcí dotykovou obrazovku. Menu je kompletně v češtině, recepty obsahují fotky i videa a hrnec vás vede krok za krokem. Stačí zadat dostupné suroviny a Cook4me navrhne, co z nich můžete uvařit – funkce „V mé lednici“ je mezi uživateli oblíbená právě proto, že šetří přemýšlení. Praktická stránka: údržba, příkon, záruka Nádoba má třívrstvý keramický nepřilnavý povrch a lze ji mýt v myčce, stejně jako parní koš a příslušenství. To je důležité – multifunkční hrnce bývají na údržbu náročnější, tady to problém není. Příkon 1 600 W zajišťuje rychlé nahřátí. Tefal uvádí, že tlakové vaření může ušetřit až 80 % energie oproti klasickému vaření na plotně. Záruka je standardních 24 měsíců, ale Tefal k tomu přidává 15letou záruku opravitelnosti. To znamená, že náhradní díly budou dostupné i za mnoho let – což u spotřebičů v této cenové kategorii není samozřejmost. Co říkají uživatelé Na Alze má Cook4me Touch WiFi hodnocení 4,8 z 5 od 83 zákazníků. 94 % kupujících produkt doporučuje a prodalo se přes 1 000 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí úsporu času, české menu a aplikaci, množství receptů a fakt, že hrnec zvládnou ovládat i naprostí začátečníci. Jeden recenzent napsal, že mu hrnec „doslova zachránil život“ – za půl roku díky zdravějšímu vaření shodil 25 kg. Kritické hlasy zmiňují několik věcí. Wi-Fi občas vypadává a aplikace někdy neukáže aktuální stav vaření. Odhadovaný čas receptu nepočítá s předehřátím, které může trvat 10–15 minut navíc. Někteří uživatelé by ocenili možnost přidávat vlastní recepty do aplikace – to zatím nejde. A důležité: Extra Crisp víko pro horkovzdušné pečení není v balení a musí se dokoupit zvlášť (cca 2 000 Kč). Kdy to smysl nedává Pokud už máte osvědčený tlakový hrnec a nepotřebujete recepty s navigací, Wi-Fi vám nepřinese zásadní hodnotu. Také pokud očekáváte horkovzdušné fritování rovnou z krabice – budete zklamaní, Extra Crisp víko se prodává samostatně. A pro ty, kdo chtějí striktně dodržovat vlastní recepty bez kompromisů: aplikace zatím neumožňuje přidávat vlastní postupy, pouze upravovat stávající. Verdikt: pro koho se to vyplatí Tefal Cook4me Touch WiFi za 7 999 Kč je silná volba pro každého, kdo chce vařit rychle, zdravě a bez zbytečného stresu. Wi-Fi připojení tu není samoúčelné – aktualizované recepty, nákupní seznam a vzdálené sledování reálně šetří čas. Pro začátečníky je to jeden z nejpřívětivějších způsobů, jak se naučit vařit. A k tomu dárek za 1 499 Kč a 15letá záruka opravitelnosti. Oproti ceně z roku 2023 ušetříte 5 000 Kč – lepší moment na nákup hned tak nenastane. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko Chytrá domácnost Sleva vaření Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024