Chytrý zámek za půlku! Tedee GO nainstalujete za minutu a můžete jej propojit s Google Home

Tedee GO chytrý zámek klesá na Alza.cz na polovinu původní ceny - nyní za 2 500 Kč místo 4 999 Kč Instalaci zvládnete za pár minut na vnější stranu dveří, nepotřebujete měnit cylindrickou vložku Umožňuje generovat dočasné přístupové odkazy pro hosty bez nutnosti instalace aplikace Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 14:00 Chytrý zámek, který nenaruší vzhled vašich dveří a přitom vám ušetří hledání klíčů? Tedee GO je momentálně na Alza.cz dostupný za 2 500 Kč, což je přesně polovina původní ceny 4 999 Kč. Za tuto částku získáte zámek, který se montuje z venkovní strany dveří a ovládá se přes mobil nebo chytré hodinky. Co vlastně Tedee GO umí? Tedee GO je automatický zámek, který otáčí klíčem za vás. Montuje se na vnější stranu dveří pomocí tří šroubků přímo na cylindrickou vložku. Původní zámek zůstává – Tedee GO jen přidává motorek, který klíčem otáčí podle vašich pokynů z aplikace. Základní funkce jsou předvídatelné – odemykání přes Bluetooth když se přiblížíte, automatické zamykání po odchodu, ovládání na dálku přes WiFi. Zajímavější je možnost generovat dočasné přístupové odkazy. Pošlete kamarádovi odkaz platný třeba jen na odpoledne, který si otevře přes webový prohlížeč bez instalace aplikace. Hodí se pro Airbnb, řemeslníky nebo když potřebujete někoho pustit domů a nejste zrovna přítomni. Instalace skutečně za minutu Marketing často slibuje „snadnou instalaci“, ale tady to platí. Tedee GO se nasadí na cylindrickou vložku z vnější strany dveří, přišroubuje třemi šroubky a je hotovo. Nepotřebujete měnit zámek, vrtat do dveří ani volat zámečníka. Jediná podmínka – musíte mít bezpečnostní vložku s možností otevření zvenku i když je klíč zasunutý zevnitř. Zámek se připojuje přes Bluetooth a WiFi 2,4 GHz. Baterie (3× CR123A) vydrží podle výrobce až 14 měsíců, v praxi záleží na frekvenci používání. Aplikace vás upozorní s předstihem, když se baterie blíží vybití. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Integrace do chytré domácnosti Tedee GO funguje s Apple Home a Google Home. V Apple Home se chová jako běžný HomeKit zámek – můžete ho ovládat přes Siri, nastavit automatizace nebo ho zahrnout do scén. V Google Home funguje podobně, včetně ovládání přes Google Assistanta. Aplikace Tedee (v angličtině nebo němčině) zaznamenává historii otevírání – vidíte kdo a kdy odemykal. Můžete nastavit různé úrovně přístupu pro jednotlivé uživatele, časová omezení nebo jednorázové kódy. Pro firemní použití může nahradit systém přístupových karet. Co na to uživatelé? Tedee GO má na Alza.cz hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček. Daniel z Prahy vyzdvihuje hlavně praktickou funkci: „Generování dočasných linků pro otevření bez potřeby aplikace je skvělé. Má větší flexibilitu pro upevnění v porovnání s Nuki.“ Jako mínus zmiňuje hlučnost motoru. Patrik z Trnavy potvrzuje spolehlivost: „Když jdu po schodech asi 10 m od bytu, samy se otevřou dveře. Dokáže to i vtáhnout jazýček zámku dovnitř.“ Upozorňuje ale na nutnost mít správný typ cylindrické vložky. Reálné využití v praxi Tedee GO dává smysl v několika situacích. Pokud pronajímáte přes Airbnb, nemusíte řešit předávání klíčů – pošlete hostům časově omezený přístup. Máte malé děti? V aplikaci vidíte, kdy dorazily ze školy. Čekáte známého řemeslníka co vám jde dodělat kuchyň? Dejte mu jednorázový přístup. Samozřejmě má to i své limity. Potřebujete stabilní WiFi připojení pro ovládání na dálku. Motor při otáčení slyšitelně vrčí. A hlavně – musíte důvěřovat cloudové službě třetí strany s přístupem k vašemu domovu. KOUPIT TEDEE GO NA ALZA.CZ Polovina ceny za plnohodnotný chytrý zámek Tedee GO za 2 500 Kč na Alza.cz představuje vstupní bránu do světa chytrých zámků. Není to nejpokročilejší řešení na trhu, ale za polovinu původní ceny dostáváte funkční produkt s podporou Apple Home a Google Home. Pokud váháte, jestli chytrý zámek vůbec potřebujete, tohle je ideální příležitost to vyzkoušet bez velkých investic. Instalace je vratná, původní zámek zůstává funkční. V nejhorším případě ho zase sundáte a prodáte. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ ⏰ Akce platí: Do vyprodání zásob! Zvažujete chytrý zámek pro váš domov nebo kancelář? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 