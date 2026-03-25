Unikát! Do Česka zamířil notebook s Intel Core i9 a kovovým tělem, nestojí přitom ani 14 tisíc

  • Tecno Megabook K15S s procesorem Intel Core i9 13900HK a celokovovým tělem se v Česku začal prodávat za 13 999 Kč
  • Za tuto cenu dostanete 14jádrový procesor, 16 GB RAM, 512GB SSD a Windows 11 Home
  • Grafika je pouze integrovaná Intel Iris Xe — na AAA hry to nestačí, na práci a multimédia ano

Jakub Kárník
25.3.2026 06:00
Notebook s procesorem Intel Core i9 za čtrnáct tisíc korun. Zní to jako chyba v ceníku, ale není — Tecno Megabook K15S se na Alze prodává za 13 999 Kč a nabízí výbavu, kterou u zavedených značek za tuto cenu prostě nenajdete. Háček? Jde o méně známou značku a pár kompromisů, které je dobré znát předem.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte výkonný pracovní notebook na kancelář, úpravu fotek, střih videa a multitasking za nízkou cenu.
⚠️ Zvažte, pokud plánujete hrát náročné hry — integrovaná grafika Iris Xe na to nestačí. A pokud vám záleží na displeji, 45 % NTSC je slabší pokrytí barev.
💡 Za 13 999 Kč dostanete i9 13900HK s 14 jádry, 16 GB RAM, 512GB SSD, celokovové tělo a Windows 11 Home

Core i9 za cenu Core i5 notebooků

Srdcem notebooku je Intel Core i9 13900HK generace Raptor Lake — procesor s 6 výkonnostními a 8 úspornými jádry (celkem 20 vláken), který v turbu dosahuje až 5,4 GHz. U konkurence najdete notebooky s tímto čipem za ceny přesahující 18 tisíc korun. Tecno ho nabízí za 14 tisíc, což je bezprecedentní poměr cena/výkon v kategorii pracovních notebooků.

K procesoru se přidává 16 GB DDR4 RAM v dual-channel konfiguraci a 512GB SSD. Úložiště můžete rozšířit microSD kartou — slot je přítomný, i když vytažení karty bez pinzety je podle uživatelů obtížné, protože chybí click-lock mechanismus. Operační paměť je DDR4, nikoliv DDR5 — na výkon to v praxi nemá zásadní vliv, ale u novějších notebooků v této cenové hladině je to kompromis.

Celokovové tělo za cenu plastu

Kde Tecno skutečně překvapí, je zpracování. Celé tělo je z hliníku — ne z plastu, jak bývá v této cenové kategorii zvykem. Notebook váží 1,7 kg, je pevný, neohýbá se a podle uživatelů působí prémiově. Pant se otevírá jedním prstem a podporuje otevření až na 180°. Klávesnice má čtyřúrovňové podsvícení a čtečku otisků prstů integrovanou v zapínacím tlačítku.

Konektivita je bohatá: 2× USB-C, 2× USB-A 3.1, HDMI, ethernet RJ-45, 3,5mm jack a zmíněný microSD slot. Baterie má kapacitu 70 Wh s podporou rychlého GaN nabíjení. Chlazení obstarává ventilátor s měděnými trubicemi — při lehké práci se nezapíná, při zátěži je podle recenzí tichý.

Na co si dát pozor

Grafika je pouze integrovaná Intel Iris Xe. Na Lightroom, Photoshop a běžný střih videa to stačí, méně náročné hry jako Euro Truck Simulator 2 utáhne přijatelně, ale moderní AAA tituly na tomto notebooku hrát nebudete a pakliže ano, budete se muset spokojit s nižším rozlišením a nízkými detaily. Displej je 15,6palcový Full HD IPS s jasem 250 nitů a pokrytím 45 % NTSC — na kancelářskou práci a multimédia dostačující, na profesionální práci s barvami nikoliv.

Tecno není v Česku zavedená notebooková značka a někteří kupující mohou váhat. Oba dosavadní uživatelé na Alze jsou ale spokojeni a zmiňují, že zpracování je výrazně lepší, než od neznámé značky čekali. Na stránkách výrobce jsou všechny ovladače k dispozici v jednom balíčku. Co ale chybí, je správa baterie — možnost omezit nabíjení třeba na 80 % pro prodloužení životnosti akumulátoru tu není.

Verdikt

Tecno Megabook K15S za 13 999 Kč je kuriozita v tom nejlepším slova smyslu — celokovový notebook s i9 procesorem za cenu, za kterou konkurence nabízí plastové notebooky s i5. Kdo nehledá herní stroj a potřebuje výkonný pracovní notebook s dobrou konektivitou a slušnou výdrží, dostane za své peníze nadstandardní hodnotu. Jméno značky vám možná nic neříká, ale hardware mluví za sebe.

Dali byste šanci méně známé značce kvůli výrazně nižší ceně, nebo raději připlácíte za jistotu zavedeného výrobce?

