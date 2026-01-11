Prémiová sluchátka Technics výrazně zlevnila. Mají špičkový zvuk a bezdrátové nabíjení pouzdra Hlavní stránka Zprávičky Prémiová sluchátka Technics EAH-AZ80E-K nyní pořídíte za 4 159 Kč místo původních 7 199 Kč Nabízejí 10mm hliníkové měniče s podporou LDAC a duální hybridní potlačení hluku Uživatelé chválí zvuk, ale upozorňují na vysokou reklamovanost přes 12 procent Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Japonská značka Technics se v roce 2023 pokusila prorazit na trhu True Wireless sluchátek modelem EAH-AZ80E-K. Při uvedení si za ně výrobce účtoval 7 199 Kč, což je řadilo mezi nejdražší sluchátka svého druhu Po téměř dvou letech na trhu jejich cena výrazně klesla a nyní je na Alze pořídíte za 4 159 Kč s kódem VYPRODEJ20. To představuje úsporu přes 3 000 Kč oproti původní ceně. Zvuk, který si získal komunitu nadšenců Multipoint a osm mikrofonů pro hovory Co říkají uživatelé? Vysoká reklamovanost poukazuje na možné problémy Pro koho jsou vhodná Zvuk, který si získal komunitu nadšenců Technics EAH-AZ80E-K disponují 10mm měniči z hliníkové slitiny s technologií Free-edge, která zajišťuje nízké zkreslení zejména v basovém pásmu. Frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz v kombinaci s podporou kodeku LDAC umožňuje přenos zvuku ve vysokém rozlišení při připojení ke kompatibilním zařízením. Nechybí ani podpora AAC a SBC. O potlačení okolního hluku se stará duální hybridní systém ANC, který kombinuje mikrofony s technologií feedforward a feedback spolu s analogovým i digitálním zpracováním signálu. Sluchátka dále nabízejí režim propouštění okolních zvuků s možností nastavení intenzity. Multipoint a osm mikrofonů pro hovory Jednou z hlavních předností je Multipoint připojení ke třem zařízením současně. Můžete tak mít sluchátka spárovaná s telefonem, notebookem i tabletem a plynule mezi nimi přepínat. Pro telefonování Technics integroval osm mikrofonů MEMS s technologií JustMyVoice, která izoluje hlas od okolního hluku a potlačuje zvuk větru. CHCI SLUCHÁTKA TECHNICS V AKCI Výdrž baterie činí až 7 hodin při použití kodeku AAC se zapnutým ANC. Nabíjecí pouzdro prodlouží celkovou výdrž na 24 hodin. Patnáctiminutové rychlé nabíjení dodá energii na dalších 70 minut poslechu. Pouzdro podporuje bezdrátové Qi nabíjení. Z dalších funkcí stojí za zmínku voděodolnost IPX4 a možnost používat pouze jedno sluchátko. Co říkají uživatelé? Na Alze sluchátka dosahují hodnocení 4,5 z 5 hvězd od 94 zákazníků a 86 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí vynikající kvalitu zvuku, kterou mnozí považují za lepší než u konkurenčních Sony WF-1000XM5 nebo Sennheiser Momentum True Wireless. Oceňují také velký výběr nástavců v balení, díky čemuž si téměř každý najde správnou velikost. Pozitivně hodnotí i kvalitu mikrofonů při hovorech a funkční Multipoint. Aplikace Technics Audio Connect je podle recenzí přehledná a intuitivní. Někteří uživatelé však upozorňují, že ANC není tak účinné jako u konkurence od Apple nebo Sony, zejména při vyšších frekvencích. Vysoká reklamovanost poukazuje na možné problémy Důležitým faktorem při rozhodování by měla být reklamovanost 12,33 %, kterou Alza uvádí přímo na produktové stránce. To je poměrně vysoká hodnota, která naznačuje možné problémy s kvalitou nebo spolehlivostí. V recenzích se objevují stížnosti na ucpávání síťek, které nelze snadno vyčistit, občasné výpadky zvuku při připojení a problémy s nabíjecím pouzdrem. Na druhou stranu řada majitelů používá sluchátka bez jakýchkoliv potíží a hodnotí je jako nejlepší TWS sluchátka, jaká kdy měli. Pro koho jsou vhodná Technics EAH-AZ80E-K osloví především náročné posluchače, kteří upřednostňují kvalitu zvuku před ostatními funkcemi. Díky Multipoint a kvalitním mikrofonům se hodí i pro práci z domova s častými videohovory. Naopak pokud hledáte sluchátka primárně pro sport nebo potřebujete nejlepší možné ANC, existují vhodnější alternativy.

KOUPIT SLUCHÁTKA TECHNICS

Lákají vás Technics EAH-AZ80E-K za tuto cenu? 