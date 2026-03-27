Prémiová TWS sluchátka Technics zlevnila na minimum! Mají hybridní ANC a výborné hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Technics EAH-AZ60M2EK jsou prémiová True Wireless sluchátka s duálním hybridním ANC, LDAC kodekem pro Hi-Res audio a 8 mikrofony pro čisté hovory S kódem AUDIOVIDEOTYDNY20 stojí 3 192 Kč místo 3 990 Kč (sleva 798 Kč / 20 %) Jde o aktuálně nejnižší cenu v Česku – oficiální e-shop Technics prodává stejný model za 3 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Značka Technics patří pod Panasonic a dlouhodobě cílí na audiofilní publikum. Model EAH-AZ60M2 teď v rámci Audio-Video týdnů koupíte na Alze za 3 192 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY20 – což je o 20 % méně než běžná cena a zároveň nejlevnější nabídka na českém trhu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte špunty s kvalitním zvukem, podporou Hi-Res audio (LDAC) a solidním ANC pod 4 000 Kč.⚠️ Zvažte, jestli vám sedí větší sluchátka – někteří uživatelé s menšími ušními kanálky hlásí nepohodlí.💡 Za 3 192 Kč dostanete funkce, které u konkurence (Sony, Bose) stojí výrazně více – včetně Multipoint připojení ke 3 zařízením a bezdrátového Qi nabíjení. OBJEDNAT SLUCHÁTKA V AKCI Proč jsou tato sluchátka zajímavá Technics EAH-AZ60M2 cílí na uživatele, kteří chtějí audiofilní kvalitu zvuku v kompaktním True Wireless provedení. Značka Technics má v audio světě historii sahající do 60. let a tyto špunty jsou odrazem jejich přístupu – důraz na čistotu reprodukce, ne na marketingové buzzwordy. V cenové kategorii kolem 3–4 tisíc Kč jde o jednu z mála variant s podporou kodeku LDAC, který umožňuje přenos zvuku v kvalitě až 96 kHz / 24 bit. To je parametr, který většina konkurentů v této ceně nenabízí. A s aktuální slevou na 3 192 Kč se dostáváte do cenové hladiny, kde běžně najdete modely bez Hi-Res podpory. Klíčové parametry: zvuk, ANC, konektivita Sluchátka jsou osazena 8mm měniči s proprietární akustickou konstrukcí Technics, která kombinuje speciální komoru a harmonizér pro čistší reprodukci. Frekvenční rozsah 20 Hz – 40 kHz překračuje běžný standard a v kombinaci s LDAC kodekem umožňuje skutečné Hi-Res audio přehrávání. Aktivní potlačení hluku funguje v duálním hybridním režimu – využívá jak feedforward, tak feedback mikrofony, plus kombinaci analogového a digitálního zpracování. Není to nejagresivnější ANC na trhu (Sony WF-1000XM5 tlumí více), ale pro běžné použití v MHD nebo kanceláři plně dostačuje. Konektivita zahrnuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků LDAC, AAC a SBC. Funkce Multipoint umožňuje současné spárování až se 3 zařízeními a plynulé přepínání mezi nimi – což je praktické, pokud střídáte notebook, telefon a tablet. Praktická stránka: výdrž, mikrofony, ovládání Výdrž baterie činí až 7 hodin s aktivním ANC, dalších 17 hodin dodá nabíjecí pouzdro – celkem tedy 24 hodin. Rychlé nabíjení zajistí 70 minut přehrávání po 15 minutách na nabíječce. Pouzdro podporuje také bezdrátové Qi nabíjení. Pro hovory slouží 8 MEMS mikrofonů s technologií JustMyVoice, která izoluje hlas od okolního hluku a potlačuje vítr. Uživatelé na Alze opakovaně chválí, že druhá strana při telefonování rozumí bez problémů – což není u TWS sluchátek samozřejmost. Ovládání probíhá přes dotykové plochy, které si můžete přizpůsobit v aplikaci Technics Audio Connect (Android i iOS). Aplikace nabízí také ekvalizér, nastavení úrovně ANC a režim Ambient pro propouštění okolních zvuků. KOUPIT ZA 3 192 KČ Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,7 z 5 (47 hodnocení) a 94 % zákazníků je doporučuje. Reklamovanost je nízká (3,72 %). Z 18 textových recenzí vyplývá poměrně konzistentní obraz. Nejčastěji chválené vlastnosti: kvalita zvuku (opakovaně označovaná jako „skvělý“ nebo „špičkový“), přehledná aplikace, spolehlivé Multipoint připojení a čistý zvuk při hovorech. Několik uživatelů explicitně zmiňuje, že po vyzkoušení více značek zůstali u Technics. Kritické hlasy se objevují především u velikosti sluchátek – někteří uživatelé s menšími ušními kanálky hlásí, že jim sluchátka tlačí nebo vypadávají. Balení obsahuje 7 velikostí špuntů, ale samotné tělo sluchátka je větší než u některých konkurentů. Další výtky směřují k plastovému pouzdru (kvalita materiálu) a občasným náhodným dotykům na ovládací ploše. Kdy to smysl nedává Pokud máte menší uši a předchozí zkušenosti se špunty ukazují, že vám větší modely nesedí, doporučujeme vyzkoušet před nákupem – nebo počítat s možností vrácení. Stejně tak pokud hledáte absolutně nejsilnější ANC na trhu, Sony WF-1000XM5 nebo Bose QuietComfort Ultra tlumí okolní hluk agresivněji (ale stojí výrazně více). Pro intenzivní sportovní využití existují lepší varianty – certifikace IPX4 zvládne pot a déšť, ale jeden uživatel zmiňuje vypadávání při běhu. A pokud používáte výhradně Apple ekosystém a nepotřebujete LDAC, AirPods Pro mohou nabídnout lepší integraci. Verdikt: pro koho se to vyplatí Technics EAH-AZ60M2 jsou sluchátka pro ty, kteří kladou důraz na kvalitu zvuku a chtějí Hi-Res audio podporu bez nutnosti platit prémiovou cenu. Za 3 192 Kč dostanete LDAC kodek, solidní duální hybridní ANC, Multipoint pro 3 zařízení, 8 mikrofonů pro hovory a bezdrátové Qi nabíjení. Hodnocení 4,7 z 5 a 94 % doporučení od zákazníků Alzy ukazuje, že jde o prověřenou volbu. Pokud vám sedí ergonomie (stojí za to vyzkoušet) a nepotřebujete nejagresivnější ANC na trhu, je to jedna z nejlepších hodnot v kategorii prémiových TWS sluchátek. KOUPIT SLUCHÁTKA TECHNICS Jaká TWS sluchátka aktuálně používáte? Řešíte při výběru hlavně zvuk, ANC, nebo pohodlí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi