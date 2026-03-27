Prémiová TWS sluchátka Technics zlevnila na minimum! Mají hybridní ANC a výborné hodnocení

Adam Kurfürst
27.3.2026 06:00
Technics EAH AZ60M2EK cerna s krabickou

Značka Technics patří pod Panasonic a dlouhodobě cílí na audiofilní publikum. Model EAH-AZ60M2 teď v rámci Audio-Video týdnů koupíte na Alze za 3 192 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY20 – což je o 20 % méně než běžná cena a zároveň nejlevnější nabídka na českém trhu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte špunty s kvalitním zvukem, podporou Hi-Res audio (LDAC) a solidním ANC pod 4 000 Kč.
⚠️ Zvažte, jestli vám sedí větší sluchátka – někteří uživatelé s menšími ušními kanálky hlásí nepohodlí.
💡 Za 3 192 Kč dostanete funkce, které u konkurence (Sony, Bose) stojí výrazně více – včetně Multipoint připojení ke 3 zařízením a bezdrátového Qi nabíjení.

Proč jsou tato sluchátka zajímavá

Technics EAH-AZ60M2 cílí na uživatele, kteří chtějí audiofilní kvalitu zvuku v kompaktním True Wireless provedení. Značka Technics má v audio světě historii sahající do 60. let a tyto špunty jsou odrazem jejich přístupu – důraz na čistotu reprodukce, ne na marketingové buzzwordy.

V cenové kategorii kolem 3–4 tisíc Kč jde o jednu z mála variant s podporou kodeku LDAC, který umožňuje přenos zvuku v kvalitě až 96 kHz / 24 bit. To je parametr, který většina konkurentů v této ceně nenabízí. A s aktuální slevou na 3 192 Kč se dostáváte do cenové hladiny, kde běžně najdete modely bez Hi-Res podpory.

Klíčové parametry: zvuk, ANC, konektivita

Sluchátka jsou osazena 8mm měniči s proprietární akustickou konstrukcí Technics, která kombinuje speciální komoru a harmonizér pro čistší reprodukci. Frekvenční rozsah 20 Hz – 40 kHz překračuje běžný standard a v kombinaci s LDAC kodekem umožňuje skutečné Hi-Res audio přehrávání.

Aktivní potlačení hluku funguje v duálním hybridním režimu – využívá jak feedforward, tak feedback mikrofony, plus kombinaci analogového a digitálního zpracování. Není to nejagresivnější ANC na trhu (Sony WF-1000XM5 tlumí více), ale pro běžné použití v MHD nebo kanceláři plně dostačuje.

Konektivita zahrnuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků LDAC, AAC a SBC. Funkce Multipoint umožňuje současné spárování až se 3 zařízeními a plynulé přepínání mezi nimi – což je praktické, pokud střídáte notebook, telefon a tablet.

Praktická stránka: výdrž, mikrofony, ovládání

Výdrž baterie činí až 7 hodin s aktivním ANC, dalších 17 hodin dodá nabíjecí pouzdro – celkem tedy 24 hodin. Rychlé nabíjení zajistí 70 minut přehrávání po 15 minutách na nabíječce. Pouzdro podporuje také bezdrátové Qi nabíjení.

Pro hovory slouží 8 MEMS mikrofonů s technologií JustMyVoice, která izoluje hlas od okolního hluku a potlačuje vítr. Uživatelé na Alze opakovaně chválí, že druhá strana při telefonování rozumí bez problémů – což není u TWS sluchátek samozřejmost.

Ovládání probíhá přes dotykové plochy, které si můžete přizpůsobit v aplikaci Technics Audio Connect (Android i iOS). Aplikace nabízí také ekvalizér, nastavení úrovně ANC a režim Ambient pro propouštění okolních zvuků.

Co říkají uživatelé

Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,7 z 5 (47 hodnocení) a 94 % zákazníků je doporučuje. Reklamovanost je nízká (3,72 %). Z 18 textových recenzí vyplývá poměrně konzistentní obraz.

Nejčastěji chválené vlastnosti: kvalita zvuku (opakovaně označovaná jako „skvělý“ nebo „špičkový“), přehledná aplikace, spolehlivé Multipoint připojení a čistý zvuk při hovorech. Několik uživatelů explicitně zmiňuje, že po vyzkoušení více značek zůstali u Technics.

Kritické hlasy se objevují především u velikosti sluchátek – někteří uživatelé s menšími ušními kanálky hlásí, že jim sluchátka tlačí nebo vypadávají. Balení obsahuje 7 velikostí špuntů, ale samotné tělo sluchátka je větší než u některých konkurentů. Další výtky směřují k plastovému pouzdru (kvalita materiálu) a občasným náhodným dotykům na ovládací ploše.

Kdy to smysl nedává

Pokud máte menší uši a předchozí zkušenosti se špunty ukazují, že vám větší modely nesedí, doporučujeme vyzkoušet před nákupem – nebo počítat s možností vrácení. Stejně tak pokud hledáte absolutně nejsilnější ANC na trhu, Sony WF-1000XM5 nebo Bose QuietComfort Ultra tlumí okolní hluk agresivněji (ale stojí výrazně více).

Pro intenzivní sportovní využití existují lepší varianty – certifikace IPX4 zvládne pot a déšť, ale jeden uživatel zmiňuje vypadávání při běhu. A pokud používáte výhradně Apple ekosystém a nepotřebujete LDAC, AirPods Pro mohou nabídnout lepší integraci.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Technics EAH-AZ60M2 jsou sluchátka pro ty, kteří kladou důraz na kvalitu zvuku a chtějí Hi-Res audio podporu bez nutnosti platit prémiovou cenu. Za 3 192 Kč dostanete LDAC kodek, solidní duální hybridní ANC, Multipoint pro 3 zařízení, 8 mikrofonů pro hovory a bezdrátové Qi nabíjení.

Hodnocení 4,7 z 5 a 94 % doporučení od zákazníků Alzy ukazuje, že jde o prověřenou volbu. Pokud vám sedí ergonomie (stojí za to vyzkoušet) a nepotřebujete nejagresivnější ANC na trhu, je to jedna z nejlepších hodnot v kategorii prémiových TWS sluchátek.

Jaká TWS sluchátka aktuálně používáte? Řešíte při výběru hlavně zvuk, ANC, nebo pohodlí?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

