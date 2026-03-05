TOPlist

Soundbar s bezdrátovým subwooferem pod 3 tisíce! TCL S55HE umí i Dolby Atmos

  • TCL S55HE je 2.1 soundbar s bezdrátovým aktivním subwooferem (120 W), celkovým výkonem 220 W a podporou Dolby Atmos
  • Cena klesla z 3 490 Kč na 2 799 Kč
  • Má HDMI eARC, optický vstup, Bluetooth, AI ladění zvuku a zvukové režimy pro filmy, hudbu i hry

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
5.3.2026 20:00
Ikona komentáře 0
tcl s55he jpg

Soundbar s bezdrátovým subwooferem a Dolby Atmos pod 3 tisíce – to obvykle znamená kompromisy na každém kroku. TCL S55HE za 2 799 Kč ale podle 65 zákazníků na Alze doručuje víc, než by člověk za tyhle peníze čekal. Hodnocení 4,8/5 s přes tisíc prodanými kusy a reklamovanost 0,63 % mluví jasně – a recenze jsou opakovaně plné překvapení, jak dobře to za danou cenu hraje.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk než z televize a nechcete utratit 5+ tisíc – za 2 799 Kč dostanete 2.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem, Dolby Atmos a eARC.
⚠️ Zvažte, pokud očekáváte skutečný prostorový zvuk z více reproduktorů – je to 2.1 soustava, takže Dolby Atmos funguje virtuálně, ne z dedikovaných výškových kanálů. A hlasový průvodce při změně nastavení některé zákazníky obtěžuje (dá se ztišit/vypnout).
💡 Za 2 799 Kč dostanete 220W výkon, bezdrátový subwoofer, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, HDMI eARC a AI ladění zvuku.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Proč zrovna tento soundbar

V kategorii do 3 tisíc korun většina soundbarů přichází bez subwooferu – máte jen lištu, která hraje líp než televize, ale basy chybí. TCL S55HE má v balení bezdrátový aktivní subwoofer s výkonem 120 W, který se k soundbaru připojí automaticky. V kombinaci se 100W soundbarem to dává celkových 220 W RMS. Subwoofer je kompaktní (19,5 × 19,5 × 32 cm), ale zákazníci opakovaně píší, že basuje nad očekávání – „doslova šok, jak basuje na tu velikost“, shrnuje jeden z recenzentů z Plzně.

Soundbar samotný měří 81 × 6 × 9,8 cm a váží jen 2,1 kg – vejde se pod většinu televizí od 43″ výš. Kartáčovaný povrch s ochranou proti otiskům prstů vypadá elegantně.

Zvuk, Dolby Atmos a AI ladění

Podpora Dolby Atmos a DTS Virtual:X v této ceně není samozřejmost. Jde o virtuální prostorový zvuk – nemáte výškové reproduktory, takže efekt „zvuk shora“ je simulovaný – ale při sledování filmů a seriálů s Atmos zvukovou stopou je rozdíl oproti stereo zvuku z televize zásadní. Specializované zvukové režimy (film, hudba, hry, noční režim) umožňují rychle přepínat mezi profily. Noční režim ztlumí subwoofer – praktické, pokud sledujete pozdě a nechcete budit sousedy.

Funkce AI Sonic-Adaption přes aplikaci TCL Home analyzuje akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk. Několik zákazníků potvrzuje, že „AI ladění opravdu funguje“ a že po nastavení přes aplikaci se zvuk výrazně zlepšil. Bass Enhancement System kombinuje hardwarovou a softwarovou optimalizaci basů – nízkofrekvenční algoritmus zvyšuje špičkový akustický tlak o 4 dB v rozsahu 60–90 Hz. Pokud máte televizi TCL, podpora Tutti Choral propojí reproduktory soundbaru a televize dohromady pro minimálně 2.1.2 kanálový výstup.

KOUPIT TCL S55HE ZA 2 799 KČ

Připojení a ovládání

Konektivita: HDMI s eARC (propojíte s televizí jedním kabelem a hlasitost ovládáte přímo dálkovým ovladačem od televize), optický digitální vstup, 3,5mm jack, AUX, Bluetooth a 2× USB. Připojení přes eARC je ideální varianta – zákazníci potvrzují, že pak stačí jediný ovladač. Bluetooth poslouží pro streamování hudby z telefonu.

Ovládání: dálkový ovladač v balení nebo dotyková tlačítka na těle soundbaru (pozor – nejsou podsvícená, takže v šeru se trefujete naslepo, upozorňuje zákazník z Brna). Aplikace TCL Home (Android, iOS) umožňuje detailnější nastavení – AI ladění, výběr režimů, personalizace sweet spotu. Pro aktualizaci firmwaru je potřeba registrace v TCL Home a povolení lokalizace – to některé zákazníky překvapilo, ale aktualizace prý zvuk ještě zlepší.

Co říkají zákazníci – a co vadí

Pozitivní recenze se opakují ve stejném duchu: „za ty peníze neskutečný zvuk“, „překvapil mě subwoofer“, „po nastavení AI paráda“, „sousedé vás nebudou mít rádi“. Zákazník z Jihlavy píše o „jedné z nejlepších audio sestav pro domácí kino“ s poměrem cena/výkon jasně ve prospěch nákupu. Jiný popisuje, že soundbar nahradil Logitech Z906 5.1 sestavu a „natolik ho dostal, že si ho nechá“.

Výtky: hlasový průvodce při změně nastavení je otravný a i na nejnižší hlasitost příliš hlasitý – po aktualizaci firmwaru se dá ztišit nebo zcela vypnout. Jeden zákazník z Modřic hodnotí soundbar jako „úplný propadák, žádné basy“ – je to ale ojedinělá zkušenost (1 z 65 hodnocení). Občasné výpadky HDMI spojení zmiňují dva zákazníci – řešitelné aktualizací firmwaru. Chybí displej na soundbaru – bez aplikace nevidíte, jaká je nastavená hlasitost nebo režim. Nelze nastavit středové tóny – pouze basy a výšky.

Verdikt

TCL S55HE za 2 799 Kč je soundbar, který nemá v této ceně reálnou konkurenci, pokud chcete 2.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem a Dolby Atmos. 220 W celkového výkonu, eARC, Bluetooth, AI ladění zvuku a kompaktní design – to vše za cenu, za kterou jinde koupíte soundbar bez subwooferu. Hodnocení 4,8/5 s přes tisíc prodanými kusy a reklamovanost 0,63 % mluví za vše. Po aktualizaci firmwaru a chvilce hraní si s nastavením v aplikaci dostanete zvuk, který televize sama nikdy nedokáže.

Pokud hledáte další příslušenství k televizi, projděte si aktuální Alza Dny.

VYUŽÍT CENU 2 799 KČ

Používáte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024