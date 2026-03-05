Soundbar s bezdrátovým subwooferem pod 3 tisíce! TCL S55HE umí i Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky TCL S55HE je 2.1 soundbar s bezdrátovým aktivním subwooferem (120 W), celkovým výkonem 220 W a podporou Dolby Atmos Cena klesla z 3 490 Kč na 2 799 Kč Má HDMI eARC, optický vstup, Bluetooth, AI ladění zvuku a zvukové režimy pro filmy, hudbu i hry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Soundbar s bezdrátovým subwooferem a Dolby Atmos pod 3 tisíce – to obvykle znamená kompromisy na každém kroku. TCL S55HE za 2 799 Kč ale podle 65 zákazníků na Alze doručuje víc, než by člověk za tyhle peníze čekal. Hodnocení 4,8/5 s přes tisíc prodanými kusy a reklamovanost 0,63 % mluví jasně – a recenze jsou opakovaně plné překvapení, jak dobře to za danou cenu hraje. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk než z televize a nechcete utratit 5+ tisíc – za 2 799 Kč dostanete 2.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem, Dolby Atmos a eARC.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte skutečný prostorový zvuk z více reproduktorů – je to 2.1 soustava, takže Dolby Atmos funguje virtuálně, ne z dedikovaných výškových kanálů. A hlasový průvodce při změně nastavení některé zákazníky obtěžuje (dá se ztišit/vypnout).💡 Za 2 799 Kč dostanete 220W výkon, bezdrátový subwoofer, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, HDMI eARC a AI ladění zvuku. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč zrovna tento soundbar V kategorii do 3 tisíc korun většina soundbarů přichází bez subwooferu – máte jen lištu, která hraje líp než televize, ale basy chybí. TCL S55HE má v balení bezdrátový aktivní subwoofer s výkonem 120 W, který se k soundbaru připojí automaticky. V kombinaci se 100W soundbarem to dává celkových 220 W RMS. Subwoofer je kompaktní (19,5 × 19,5 × 32 cm), ale zákazníci opakovaně píší, že basuje nad očekávání – „doslova šok, jak basuje na tu velikost“, shrnuje jeden z recenzentů z Plzně. Soundbar samotný měří 81 × 6 × 9,8 cm a váží jen 2,1 kg – vejde se pod většinu televizí od 43″ výš. Kartáčovaný povrch s ochranou proti otiskům prstů vypadá elegantně. Zvuk, Dolby Atmos a AI ladění Podpora Dolby Atmos a DTS Virtual:X v této ceně není samozřejmost. Jde o virtuální prostorový zvuk – nemáte výškové reproduktory, takže efekt „zvuk shora“ je simulovaný – ale při sledování filmů a seriálů s Atmos zvukovou stopou je rozdíl oproti stereo zvuku z televize zásadní. Specializované zvukové režimy (film, hudba, hry, noční režim) umožňují rychle přepínat mezi profily. Noční režim ztlumí subwoofer – praktické, pokud sledujete pozdě a nechcete budit sousedy. Funkce AI Sonic-Adaption přes aplikaci TCL Home analyzuje akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk. Několik zákazníků potvrzuje, že „AI ladění opravdu funguje“ a že po nastavení přes aplikaci se zvuk výrazně zlepšil. Bass Enhancement System kombinuje hardwarovou a softwarovou optimalizaci basů – nízkofrekvenční algoritmus zvyšuje špičkový akustický tlak o 4 dB v rozsahu 60–90 Hz. Pokud máte televizi TCL, podpora Tutti Choral propojí reproduktory soundbaru a televize dohromady pro minimálně 2.1.2 kanálový výstup. KOUPIT TCL S55HE ZA 2 799 KČ Připojení a ovládání Konektivita: HDMI s eARC (propojíte s televizí jedním kabelem a hlasitost ovládáte přímo dálkovým ovladačem od televize), optický digitální vstup, 3,5mm jack, AUX, Bluetooth a 2× USB. Připojení přes eARC je ideální varianta – zákazníci potvrzují, že pak stačí jediný ovladač. Bluetooth poslouží pro streamování hudby z telefonu. Ovládání: dálkový ovladač v balení nebo dotyková tlačítka na těle soundbaru (pozor – nejsou podsvícená, takže v šeru se trefujete naslepo, upozorňuje zákazník z Brna). Aplikace TCL Home (Android, iOS) umožňuje detailnější nastavení – AI ladění, výběr režimů, personalizace sweet spotu. Pro aktualizaci firmwaru je potřeba registrace v TCL Home a povolení lokalizace – to některé zákazníky překvapilo, ale aktualizace prý zvuk ještě zlepší. Co říkají zákazníci – a co vadí Pozitivní recenze se opakují ve stejném duchu: „za ty peníze neskutečný zvuk“, „překvapil mě subwoofer“, „po nastavení AI paráda“, „sousedé vás nebudou mít rádi“. Zákazník z Jihlavy píše o „jedné z nejlepších audio sestav pro domácí kino“ s poměrem cena/výkon jasně ve prospěch nákupu. Jiný popisuje, že soundbar nahradil Logitech Z906 5.1 sestavu a „natolik ho dostal, že si ho nechá“. Výtky: hlasový průvodce při změně nastavení je otravný a i na nejnižší hlasitost příliš hlasitý – po aktualizaci firmwaru se dá ztišit nebo zcela vypnout. Jeden zákazník z Modřic hodnotí soundbar jako „úplný propadák, žádné basy“ – je to ale ojedinělá zkušenost (1 z 65 hodnocení). Občasné výpadky HDMI spojení zmiňují dva zákazníci – řešitelné aktualizací firmwaru. Chybí displej na soundbaru – bez aplikace nevidíte, jaká je nastavená hlasitost nebo režim. Nelze nastavit středové tóny – pouze basy a výšky. Verdikt TCL S55HE za 2 799 Kč je soundbar, který nemá v této ceně reálnou konkurenci, pokud chcete 2.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem a Dolby Atmos. 220 W celkového výkonu, eARC, Bluetooth, AI ladění zvuku a kompaktní design – to vše za cenu, za kterou jinde koupíte soundbar bez subwooferu. Hodnocení 4,8/5 s přes tisíc prodanými kusy a reklamovanost 0,63 % mluví za vše. Po aktualizaci firmwaru a chvilce hraní si s nastavením v aplikaci dostanete zvuk, který televize sama nikdy nedokáže. Pokud hledáte další příslušenství k televizi, projděte si aktuální Alza Dny. Používáte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 