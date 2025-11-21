Nejlepší soundbar za 2 tisíce! TCL S45HE má Dolby Atmos a bude lepší než běžné TV reproduktory Hlavní stránka Zprávičky TCL S45HE spadl na historické minimum 1 990 Kč – původně stál 4 990 korun Jde o 2.0 soundbar bez subwooferu, takže žádné hluboké basy nečekejte Pro lidi s omezeným rozpočtem je to ale nejlepší volba – lepší než TV reproduktory Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás štve zvuk z vaší televize a máte na upgrade jen dva tisíce korun, máme dobrou zprávu. Soundbar TCL S45HE spadl na 1 990 Kč, což je historické minimum. Původně stál skoro pět tisíc, nedávno se v rámci akce prodával za 2,5 tisíce korun. Není to žádný zázrak – jde o entry-level soundbar bez subwooferu, který má svoje limity. Ale za dva tisíce je to prostě nejlepší, co seženete. Co dostanete za 1 990 Kč Kde jsou limity Stojí to za 1 990 Kč? Co dostanete za 1 990 Kč TCL S45HE je kompaktní 2.0 soundbar s výkonem 100 W. To znamená dva reproduktory (levý a pravý kanál) bez samostatného subwooferu. Pro srovnání – většina levnějších televizí má výkon reproduktorů kolem 20–40 W, takže alespoň v tomhle ohledu jde o zlepšení. Soundbar podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X, což zní působivě, ale je potřeba upřesnit: jde o virtuální prostorový zvuk. Soundbar nemá fyzické výškové reproduktory, takže prostorový efekt simuluje pomocí softwarových triků. Není to to samé jako skutečný 5.1 nebo Atmos systém s více reproduktory, ale pro malý pokoj to postačí. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Mezi zajímavější funkce patří: AI Sonic-Adaptation – soundbar pomocí umělé inteligence analyzuje akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk prostoru Zvukové režimy – film, hudba, hry, sport (každý režim upravuje ekvalizér pro daný typ obsahu) Aplikace TCL Home – ovládání a nastavení přes mobil, včetně aktualizace firmwaru HDMI 2.0 s eARC – připojíte kabelem k TV a ovládáte hlasitost jedním ovladačem Bluetooth – můžete ho používat jako bezdrátový reproduktor pro mobil Bonusem je předplatné SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Kde jsou limity Než vyrazíte k objednávce, pojďme si říct, co tohle zařízení neumí a co byste neměli čekat. Žádný subwoofer = slabé basy TCL S45HE nemá samostatný subwoofer, což znamená, že hluboké basy nedostanete. Soundbar sice má duální basový systém a technologii Bass Enhancement, ale fyzikální zákony se obelstít nedají – malé reproduktory prostě nemohou nahradit plnohodnotný basový reproduktor. Profesionální recenze z Rtings.com dávají TCL S45H (globální model, který je prakticky stejný jako S45HE) hodnocení 6,3/10 pro filmy. Hlavní výtka? „Lacks deep bass due to its all-in-one design“ – tedy chybějící hluboké basy kvůli konstrukci bez subwooferu. Pokud sledujete akční filmy nebo posloucháte elektronickou hudbu, budou vám basy chybět. Pro seriály, dokumenty nebo zprávy to ale stačí. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Virtuální Dolby Atmos není skutečný Atmos Soundbar podporuje Dolby Atmos, ale protože nemá fyzické výškové reproduktory, simuluje prostorový zvuk softwarově. Funguje to podobně jako virtuální 7.1 na sluchátkách – je to lepší než nic, ale daleko od skutečného Atmos systému s více reproduktory. Možné zpoždění zvuku Několik uživatelů v recenzích zmiňuje zpoždění zvuku při připojení přes optický kabel nebo Bluetooth. Jeden uživatel píše: „To zpoždění je cca 0,5 sekundy přes optiku a to je strašné.“ Jiný ale dodává, že přes HDMI eARC to funguje bez problémů. Doporučení: pokud má vaše televize HDMI port s podporou eARC, používejte ten. Většina problémů se zpožděním se týká optického vstupu. Stojí to za 1 990 Kč? Ano, pokud máte omezený rozpočet a chcete zlepšit zvuk televize. Za dva tisíce prostě nic lepšího neseženete. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Není to zázrak – nemá subwoofer, basy jsou slabé, Dolby Atmos je virtuální. Ale je to výrazné zlepšení oproti TV reproduktorům za minimální investici. Pokud sledujete hlavně seriály, zprávy a občas film, budete spokojení. Pokud ale máte vyšší nároky na zvuk nebo sledujete hlavně akční filmy, šetřete dál a kupte soundbar se subwooferem. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…