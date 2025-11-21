TOPlist

Nejlepší soundbar za 2 tisíce! TCL S45HE má Dolby Atmos a bude lepší než běžné TV reproduktory

  • TCL S45HE spadl na historické minimum 1 990 Kč – původně stál 4 990 korun
  • Jde o 2.0 soundbar bez subwooferu, takže žádné hluboké basy nečekejte
  • Pro lidi s omezeným rozpočtem je to ale nejlepší volba – lepší než TV reproduktory

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.11.2025 06:00
Ikona komentáře 0
tcl soundbar jpg

Pokud vás štve zvuk z vaší televize a máte na upgrade jen dva tisíce korun, máme dobrou zprávu. Soundbar TCL S45HE spadl na 1 990 Kč, což je historické minimum. Původně stál skoro pět tisíc, nedávno se v rámci akce prodával za 2,5 tisíce korun. Není to žádný zázrak – jde o entry-level soundbar bez subwooferu, který má svoje limity. Ale za dva tisíce je to prostě nejlepší, co seženete.

Co dostanete za 1 990 Kč

TCL S45HE je kompaktní 2.0 soundbar s výkonem 100 W. To znamená dva reproduktory (levý a pravý kanál) bez samostatného subwooferu. Pro srovnání – většina levnějších televizí má výkon reproduktorů kolem 20–40 W, takže alespoň v tomhle ohledu jde o zlepšení.

Soundbar TCL S45HE

Soundbar podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X, což zní působivě, ale je potřeba upřesnit: jde o virtuální prostorový zvuk. Soundbar nemá fyzické výškové reproduktory, takže prostorový efekt simuluje pomocí softwarových triků. Není to to samé jako skutečný 5.1 nebo Atmos systém s více reproduktory, ale pro malý pokoj to postačí.

ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ

Mezi zajímavější funkce patří:

  • AI Sonic-Adaptation – soundbar pomocí umělé inteligence analyzuje akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk prostoru
  • Zvukové režimy – film, hudba, hry, sport (každý režim upravuje ekvalizér pro daný typ obsahu)
  • Aplikace TCL Home – ovládání a nastavení přes mobil, včetně aktualizace firmwaru
  • HDMI 2.0 s eARC – připojíte kabelem k TV a ovládáte hlasitost jedním ovladačem
  • Bluetooth – můžete ho používat jako bezdrátový reproduktor pro mobil

Bonusem je předplatné SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč zdarma.

Kde jsou limity

Než vyrazíte k objednávce, pojďme si říct, co tohle zařízení neumí a co byste neměli čekat.

Žádný subwoofer = slabé basy

TCL S45HE nemá samostatný subwoofer, což znamená, že hluboké basy nedostanete. Soundbar sice má duální basový systém a technologii Bass Enhancement, ale fyzikální zákony se obelstít nedají – malé reproduktory prostě nemohou nahradit plnohodnotný basový reproduktor.

Profesionální recenze z Rtings.com dávají TCL S45H (globální model, který je prakticky stejný jako S45HE) hodnocení 6,3/10 pro filmy. Hlavní výtka? „Lacks deep bass due to its all-in-one design“ – tedy chybějící hluboké basy kvůli konstrukci bez subwooferu.

Pokud sledujete akční filmy nebo posloucháte elektronickou hudbu, budou vám basy chybět. Pro seriály, dokumenty nebo zprávy to ale stačí.

ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ

Virtuální Dolby Atmos není skutečný Atmos

Soundbar podporuje Dolby Atmos, ale protože nemá fyzické výškové reproduktory, simuluje prostorový zvuk softwarově. Funguje to podobně jako virtuální 7.1 na sluchátkách – je to lepší než nic, ale daleko od skutečného Atmos systému s více reproduktory.

Možné zpoždění zvuku

Několik uživatelů v recenzích zmiňuje zpoždění zvuku při připojení přes optický kabel nebo Bluetooth. Jeden uživatel píše: „To zpoždění je cca 0,5 sekundy přes optiku a to je strašné.“ Jiný ale dodává, že přes HDMI eARC to funguje bez problémů.

Doporučení: pokud má vaše televize HDMI port s podporou eARC, používejte ten. Většina problémů se zpožděním se týká optického vstupu.

Stojí to za 1 990 Kč?

Ano, pokud máte omezený rozpočet a chcete zlepšit zvuk televize. Za dva tisíce prostě nic lepšího neseženete.

ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ

Není to zázrak – nemá subwoofer, basy jsou slabé, Dolby Atmos je virtuální. Ale je to výrazné zlepšení oproti TV reproduktorům za minimální investici. Pokud sledujete hlavně seriály, zprávy a občas film, budete spokojení.

Pokud ale máte vyšší nároky na zvuk nebo sledujete hlavně akční filmy, šetřete dál a kupte soundbar se subwooferem.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024