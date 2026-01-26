Tahle ultraprémiová televize TCL od jara zlevnila o 130 tisíc. Má 14 112 stmívacích zón a špičkový jas Hlavní stránka Zprávičky Vlajková televize TCL 98X11K s QD-Mini LED technologií nyní stojí méně než polovinu původní ceny 98palcový model nabízí jas až 6 500 nitů, 14 112 stmívacích zón a zvuk Audio by Bang & Olufsen Alza aktuálně prodává prémiový televizor za 119 990 Kč místo původních 249 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Když TCL loni na jaře představilo v Česku své nejvyšší televizory řady X11K, cenovka 249 990 Kč za 98palcový model mohla spoustu zájemců odradit. Nyní se situace dramaticky mění – Alza nabízí tento prémiový kus za 119 990 Kč, což představuje úsporu 130 tisíc korun. Za cenu, za kterou byste dříve pořídili 85palcovou verzi, tak nyní získáte skutečného obra do obývacího pokoje. QD-Mini LED s extrémním jasem TCL 98X11K využívá technologii QD-Mini LED, která kombinuje přednosti QLED a OLED. Výrobce nasadil 14 112 stmívacích zón a špičkový jas dosahující 6 500 nitů. V praxi to znamená kontrastní poměr až 65 000 000:1 a schopnost zobrazit detaily jak v nejtmavších, tak nejsvětlejších scénách. Panel CrystGlow HVA nabízí nativní kontrast 7000:1 a antireflexní vrstvu, která minimalizuje odlesky. TCL také implementovalo technologii All-domain Halo Control, jež řeší typický problém Mini LED panelů – haló efekt kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Barevný gamut pokrývá 97 % prostoru DCI-P3 a díky QLED technologii zobrazí přes miliardu barevných odstínů. Zvuk od Bang & Olufsen Televizor disponuje audiosystémem Audio by Bang & Olufsen s celkovým výkonem 120 W včetně vestavěného subwooferu. Zvuk ladili inženýři dánské značky a nechybí podpora Dolby Atmos a DTS:X pro prostorový zážitek. Funkce BeoSonic umožňuje přizpůsobit zvukové profily podle typu obsahu. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Herní výbava na úrovni Pro hráče televizor nabízí nativní 144Hz obnovovací frekvenci v rozlišení 4K, certifikaci AMD FreeSync Premium Pro a odezvu 11 ms. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1 s podporou VRR a ALLM. Herní lišta Game Bar umožňuje rychlé nastavení parametrů přímo během hraní. Systém běží na platformě Google TV s přístupem ke streamovacím službám Netflix, Disney+, HBO Max či Oneplay. Televizor podporuje také Apple AirPlay 2 a Google Cast pro snadné zrcadlení obsahu z mobilních zařízení. Pro koho televizor je a není TCL 98X11K ocení majitelé velkých obývacích pokojů, kteří hledají skutečně prémiový obraz bez nutnosti investovat do OLED technologie. Díky vysokému jasu televizor funguje skvěle i v místnostech s přirozeným osvětlením. Hráči a filmoví nadšenci využijí pokročilé herní funkce a kvalitní audiosystém. KOUPIT TCL 98X11K Na druhou stranu jde stále o velmi rozměrné zařízení, které vyžaduje dostatečný prostor – úhlopříčka 249 cm není pro každého. Instalace takového obra rovněž není triviální záležitost. A přestože sleva činí přes 50 %, částka téměř 120 tisíc korun zůstává značnou investicí. Pořídili byste si 98palcový televizor za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Mini LED Sleva TCL Televize vlajková loď Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024