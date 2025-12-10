Masivní 98" MiniLED TV TCL parádně zlevnila! Původně stála 100 tisíc, teď je téměř za třetinu Hlavní stránka Zprávičky 98" TCL 98Q6C spadla z 99 990 Kč na 37 493 Kč s kódem ALZADNY25 – nejlevnější masivní MiniLED TV Nabízí 512 zón lokálního stmívání, 144Hz herní režim, HDMI 2.1 a velmi dobrou černou HDR je slabší než u prémiových modelů, ale za 37 tisíc dostanete obří plátno s velmi dobrým základem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 98″ TCL 98Q6C se s kódem ALZADNY25 prodává za 37 493 Kč místo původních 99 990 Kč. V srpnu se dala sehnat v akcích za 54 990 Kč, takže aktuální cena je historicky nejlepší. Jde o střední třídu z roku 2025, která technicky nahrazuje loňský model TCL Q6/Q651G QLED. Nová generace je však krok nahoru – Mini LED panel, 144Hz herní režim, HDMI 2.1 a pokročilé funkce. Podle recenzí jde o dobře vyvážený model, který nevyniká v žádné oblasti, ale za danou cenu nabízí solidní výkon. Co nabízí za 37 tisíc Mini LED panel s 512 zónami lokálního stmívání není nejvíc na 98″ úhlopříčku (prémiové modely mají 1000+ zón), ale většině diváků stačí. Nabízí 4K Ultra HD rozlišení s podporou HDR10+, Dolby Vision, HLG a nativní 144Hz obnovovací frekvencí (v herním režimu). Hráče osloví dva HDMI 2.1 porty, VRR, ALLM a velmi nízká latence. Procesor AiPQ Pro se stará o optimalizaci obrazu na úrovni pixelů – AI-Clarity pro redukci šumu, AI-Colour pro přirozené barvy, AI-HDR pro správné dekódování HDR formátů. HVA panel zajišťuje vysoký kontrast a minimalizaci odlesků, antireflexní povrch pomáhá v jasných místnostech. Zvukový systém také není špatný. 40W reproduktory ONKYO 2.1 s integrovaným subwooferem, Dolby Atmos, DTS:X sice nenahradí soundbar, ale na běžný poslech je to výrazně lepší než standardní TV reproduktory. Operační systém Google TV potěší hlasovým ovládáním, podporou Chromecast, AirPlay 2 a všech českých streaming služeb. CHCI TCL 98Q6C V AKCI Reálná kvalita obrazu Podle recenzí je nejsilnější stránkou velmi věrná černá – díky vysokému kontrastu zobrazuje hluboké černé v jakémkoli prostředí. Chválí se také velmi přesná kalibrace v HDR i SDR bez nutnosti úprav. SDR jas je dostatečně vysoký na překonání odlesků z nepřímých světelných zdrojů, což oceníte v obýváku přes den. Slabší stránka je HDR jas – pouze průměrný, takže zážitek není tak impozantní jako u dražších modelů. Kolem jasných prvků se objevuje víc halo efektu, než by bylo ideální, ale je to v tomto cenovém segmentu běžné. Z extrémních úhlů se obraz zhoršuje (typické pro VA panely), ale přímý pohled je výborný. CHCI TCL 98Q6C V AKCI Pro koho to je Za 37 493 Kč je TCL 98Q6C nejlevnější cesta k masivní Mini LED televizi. Konkurence v této velikosti stojí výrazně víc. Kompromisy jsou jasné – HDR jas není špičkové, halo efekt je patrný, z bočních úhlů se obraz zhoršuje. Ale za méně než 40 tisíc dostanete obří plátno, které zvládne filmy, sport i hraní na konzolích velmi dobře. Pokud hledáte domácí kino s WOW efektem a nemáte rozpočet na prémiové modely, tohle je nejlepší volba na trhu. CHCI TCL 98Q6C V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza miniLED slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024