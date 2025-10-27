Levněji už to opravu nejde! 98" Mini LED TCL televize klesla z původních 150 000 Kč na 35 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Televize TCL 98C805 má v Black Friday na Planeo.cz rekordní cenu 34 990 Kč Jde o pokles o dalších 7 500 Kč oproti nedávné akci, kdy stála 42 429 Kč Za zlomek původní ceny dostanete 98" Mini LED panel s 1344 zónami, 144 Hz, HDMI 2.1 a Dolby Vision Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Před pár týdny jsme psali o 98palcové televizi TCL 98C805 za 42 tisíc, což byla historicky nejnižší cena. Teď v rámci Black Friday na Planeo.cz klesla ještě níž – na 34 990 Kč. To je pokles o dalších 7 500 korun a zároveň zlomek původní ceny z roku 2022, kdy televize stála téměř 150 tisíc. Za tuto částku dostanete obří Mini LED obrazovku s 1344 zónami lokálního stmívání, podporou Dolby Vision IQ, 144Hz frekvencí a dvěma HDMI 2.1 porty. Black Friday sleva: z 42 tisíc na 35 tisíc Technické parametry: Mini LED s kvantovými tečkami Herní funkce: 144 Hz a dva HDMI 2.1 porty Limity: VA panel a blooming v tmavé místnosti 98 palců: kolik místa skutečně potřebujete? Google TV a zvuk: soundbar doporučujeme Verdikt: nejlevnější cesta k obřímu Mini LED Black Friday sleva: z 42 tisíc na 35 tisíc TCL 98C805 jsme poprvé viděli na českém trhu v roce 2022 za cenu 149 990 Kč. Letos na jaře se prodávala okolo 50 tisíc, v říjnu klesla na 42 429 Kč se slevovým kódem. Teď má Planeo.cz přímou Black Friday cenu 34 990 Kč bez nutnosti zadávat jakýkoliv kód. Jde o nejlevnější 98″ Mini LED televizi, jakou jsme kdy v českých e-shopech viděli. Technické parametry: Mini LED s kvantovými tečkami Klíčovou technologií je Mini LED podsvícení s 1344 aktivními zónami. To v praxi znamená, že panel dokáže přesně stmívat části obrazu a dosáhnout lepšího kontrastu než běžné LED televize. Panel typu VA s rozlišením 4K (3840 × 2160) využívá kvantové tečky (Quantum Dot), díky nimž pokrývá barevný prostor DCI-P3 na 94 %. KOUPIT V BLACK FRIDAY SLEVĚ Maximální jas dosahuje podle výrobce 1600 nitů, nezávislé testy naměřily reálných 1200–1500 nitů podle velikosti bílé plochy. To je dostatečný výkon pro HDR obsah i pro sledování za denního světla. Televize podporuje všechny důležité HDR formáty – HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ a HLG. Dolby Vision IQ navíc pomocí světelného senzoru automaticky upravuje obraz podle okolního osvětlení v místnosti. Herní funkce: 144 Hz a dva HDMI 2.1 porty TCL 98C805 je zajímavá i pro hráče. Nabízí 4K při 144 Hz přes HDMI 2.1 (celkem dva porty s plnou 48Gbps propustností), podporu VRR (AMD FreeSync Premium Pro) a automatický přepínač do herního režimu (ALLM). Input lag v herním módu činí pouhých 13,5 ms, což patří mezi nejlepší výsledky v této třídě. Důležitý detail: zatímco první HDMI 2.1 port zvládá 4K 144Hz, druhý podporuje 4K 120Hz. To stačí na PlayStation 5, Xbox Series X i herní PC. Port eARC je umístěn na HDMI 2.0, takže oba plnohodnotné HDMI 2.1 porty zůstávají volné pro konzole nebo počítač. Televize navíc disponuje režimem Game Accelerator 240Hz, který interpoluje obraz až na 240 snímků za sekundu. Jde o marketingový trik – nativně panel zpracovává maximálně 144 Hz, zbytek je softwarová interpolace. Pro seriózní hraní doporučujeme zůstat na nativních 120 nebo 144 Hz bez interpolace. Limity: VA panel a blooming v tmavé místnosti Zahraniční recenze upozorňují na několik omezení. První je VA panel, který má skvělý kontrast při pohledu přímo, ale barvy a jas viditelně klesají už při úhlu 20–30° od osy. U tak velké televize to znamená, že pokud sedíte příliš blízko nebo z boku, okraje obrazu vypadají jinak než střed. Druhý problém se týká Mini LED stmívání v úplné tmě. Recenzenti zaznamenali blooming – světlé svatozáře kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Je to typická vlastnost Mini LED technologie, která nikdy nedosáhne dokonalé černé jako OLED. V běžných podmínkách (světlejší místnost, denní sledování) tento jev ale prakticky nepoznáte. 98 palců: kolik místa skutečně potřebujete? 98palcová televize měří bez stojanu 216 × 126 cm a váží přes 60 kg. Kovové nožky jsou umístěny u krajů rámu, takže potřebujete široký TV stolek (nejméně 220 cm), nebo musíte televizi pověsit na zeď pomocí VESA držáku 600 × 400 mm. KOUPIT V BLACK FRIDAY SLEVĚ Doporučená vzdálenost sledování je podle THX standardu 3–4 metry pro komfortní vnímání celého obrazu. Pokud máte menší obývák (do 25 m²), možná zjistíte, že sedíte příliš blízko a musíte otáčet hlavu, abyste viděli celý obraz. V takovém případě je lepší zůstat u 75–85″. Naopak pokud máte větší prostor, chcete domácí kino a nechcete řešit projektor (který má horší kontrast a jas), 98″ televize je výrazný upgrade. Projektor vedle Mini LED TV vypadá jako vymytý. Google TV a zvuk: soundbar doporučujeme Televize běží na Google TV (Android 12) se standardním přístupem k aplikacím typu Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube a tisícům dalších. Systém je plynulý a dobře optimalizovaný. Vestavěné reproduktory (2× 15W stereo) jsou podle recenzí nedostatečné – zejména chybí hloubka basů a střední tóny. U 98″ televize doporučujeme počítat s rozpočtem na soundbar nebo externí audio systém. Televize podporuje Dolby Atmos a DTS:X a má eARC, takže můžete připojit kvalitní soundbar a využít prostorový zvuk naplno. Verdikt: nejlevnější cesta k obřímu Mini LED Za 34 990 Kč v Black Friday akci je TCL 98C805 nejlevnější způsob, jak získat 98″ Mini LED televizi s rozumnou kvalitou obrazu. Ano, není to dokonalá televize – VA panel má slabší pozorovací úhly, v tmavé místnosti uvidíte blooming a černá není tak hluboká jako u OLED. Ale za tuto cenu dostanete výrazně lepší poměr cena/výkon než u jakékoliv konkurence. Pokud hledáte domácí kino a máte dostatečně velký obývák, nebo chcete herní displej s 144Hz a HDMI 2.1 pro konzoli či PC, tohle je nejlepší volba na trhu. Jen nezapomeňte na rozpočet na soundbar a ujistěte se, že máte dost místa – 98″ je opravdu hodně velká televize. KOUPIT V BLACK FRIDAY SLEVĚ Black Friday cena 34 990 Kč je dostupná na Planeo.cz bez nutnosti zadávat jakýkoliv slevový kód. Je 98″ televize za 35 tisíc dobrý nákup, nebo je to stále moc peněz? 