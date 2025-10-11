Sleva roku! Obří 98" TCL s MiniLED je o víc než 100 tisíc levnější oproti původní ceně Hlavní stránka Zprávičky Televize TCL 98C805 nyní za 42 429 Kč se slevovým kódem elektrodny15 na Planeo.cz Při vstupu na český trh v roce 2022 stála 149 990 Kč, před pár měsíci se prodávala okolo 50 000 Kč Má Mini LED panel s 1344 zónami stmívání, Dolby Vision IQ, 144Hz, HDMI 2.1 a Google TV Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v posledních dvou letech sledovali vývoj cen 98palcových televizí, možná vás napadlo, že ještě víc klesat nemůžou. V roce 2022, když TCL 98C805 vstupovala na český trh, stála 149 990 Kč. Před pár měsíci se dala koupit okolo 50 000 Kč. Teď – se slevovým kódem elektrodny15 na Planeo.cz – je k sehnání za 42 429 Kč. Jde o historicky nejnižší cenu na českém trhu a za tuto částku dostanete 98palcový Mini LED panel s 1344 zónami stmívání, Dolby Vision IQ, 144Hz obnovovací frekvencí a HDMI 2.1. Co za 42 tisíc dostanete: Mini LED s 1344 zónami Pro koho se 98" televize hodí? Reálná kvalita obrazu: slušná, ale ne dokonalá Google TV, HDMI 2.1 a herní funkce Zvuk: 2× 15W, nedostatečné pro 98" Verdikt: za 42 tisíc kino v obýváku Co za 42 tisíc dostanete: Mini LED s 1344 zónami TCL 98C805 je 98palcová televize s Mini LED panelem – tedy technologií, která používá tisíce malých LED diod místo stovek velkých, což umožňuje přesnější stmívání pozadí a lepší kontrast. V případě 98″ verze má panel 1344 zón stmívání, což je solidní číslo. Panel je typu VA s rozlišením 4K (3840 × 2160) a kvantovou tečkovou vrstvou (Quantum Dot), která zajišťuje pokrytí barevného spektra DCI-P3 na 94 %. Maximální jas dosahuje 1600 nitů (podle výrobce), v nezávislých testech FlatpanelsHD naměřili 1200 nitů na 10% okně a 1561 nitů na 25% okně. To je dostatečný jas pro HDR obsah i sledování ve světlé místnosti. Televize podporuje všechny HDR formáty – HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG – takže si užijete nejlepší možnou kvalitu na Netflixu, Disney+ nebo HBO Max. Dolby Vision IQ navíc automaticky upravuje obraz podle okolního osvětlení pomocí senzoru. Pro koho se 98″ televize hodí? 98palcová televize není pro každého. Rozměry jsou 216 × 126 cm (bez stojanu) a hmotnost přes 60 kg, takže potřebujete buď velmi široký TV stolek (kovové nožky jsou u krajů rámu), nebo montáž na zeď (VESA 600 × 400 mm). Pokud máte obývák menší než 25 m², možná zjistíte, že sedíte příliš blízko a není to komfortní. KOUPIT 98″ TV TCL V AKCI Naopak pokud máte větší obývák nebo chcete domácí kino a nechcete řešit projektor, TCL 98C805 nabízí podstatně lepší kontrast a jas než projektor. Projektor vypadá vedle Mini LED TV jako vymytý, bez kontrastu. Další skupina, pro kterou má 98″ smysl, jsou hráči konzolí nebo PC her. Televize podporuje 4K 144Hz přes HDMI 2.1 (dva porty), VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM a dokonce 240Hz Game Accelerator režim. AVForums píše, že hraní FIFA nebo FC 24 na 98″ obrazovce je „opravdu zážitek“. Nicméně v tmavých hrách typu Ori and the Will of the Wisps se projeví omezení Mini LED – blooming kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Reálná kvalita obrazu: slušná, ale ne dokonalá Zahraniční recenze se shodují – TCL 98C805 nabízí slušný obraz za cenu, ale s omezeními. Jas 1200–1500 nitů je solidní, ale není tak brutální jako u top modelu X955 (5500 nitů). Mini LED stmívání s 1344 zónami funguje dobře ve světlé místnosti, ale v tmavé místnosti uvidíte blooming – světlé svatozáře kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Další omezení je VA panel, který má skvělý kontrast při pohledu přímo, ale barvy a jas klesají už při úhlu 20° od televize. Pokud sedíte hodně z boku, obraz vypadá vypraně. To je problém hlavně u tak velké TV – pokud sedíte blízko, okraje obrazu vidíte pod úhlem a vypadají jinak než střed. AVForums dodává, že černá není dokonalá v tmavé místnosti – je lehce zvýšená (raised blacks) kvůli Mini LED podsvícení. Pokud chcete perfektní černou, musíte sáhnout po OLED, ale 98″ OLED neexistuje za rozumnou cenu. Google TV, HDMI 2.1 a herní funkce Televize běží na Google TV (Android 12), což znamená přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube a tisícům dalších aplikací. Důležité pro hráče: televize má dva HDMI 2.1 porty (48Gbps) – jeden podporuje 4K 144Hz, druhý 4K 120Hz – a eARC je na HDMI 2.0 portu, takže když připojíte soundbar přes eARC, stále máte oba HDMI 2.1 porty volné pro PS5, Xbox Series X nebo herní PC. Input lag v herním režimu je jen 13,5 ms, což je výborný výsledek. KOUPIT 98″ TV TCL V AKCI Game Master Pro 2.0 menu nabízí rychlý přístup k herním funkcím – můžete zkontrolovat, jestli běží VRR, jakou máte snímkovou frekvenci, zapnout zvedání stínů (shadow lifting) nebo pomoct s mířením. Nicméně v herním režimu je local dimming automaticky nastaveno na „Low“, aby se minimalizoval input lag, což znamená nižší kontrast a jas než při sledování filmů. Zvuk: 2× 15W, nedostatečné pro 98″ Vestavěné reproduktory (2× 15W stereo) jsou podle FlatpanelsHD nedostatečné – chybí hlavně basy a střední tóny. Pokud kupujete 98″ televizi, měli byste počítat s rozpočtem na soundbar nebo externí zvukový systém. Televize podporuje Dolby Atmos a DTS:X a má eARC, takže můžete připojit kvalitní soundbar nebo receiver a využít prostorový zvuk. Verdikt: za 42 tisíc kino v obýváku Za 42 429 Kč se slevovým kódem elektrodny15 je TCL 98C805 nejlevnější 98″ televize s Mini LED na českém trhu. Ano, obraz není dokonalá – v tmavé místnosti uvidíte blooming, černá není tak hluboká jako u OLED a VA panel má horší pozorovací úhly. Ale pokud máte světlejší místnost, obraz vypadá skvěle a zážitek ze 98″ obrazovky je neporovnatelný s běžnými 65–75″ televizemi. KOUPIT 98″ TV TCL V AKCI Pokud hledáte domácí kino a nechcete projektor, nebo chcete herní displej s 144Hz a HDMI 2.1, tohle je nejlepší poměr cena/výkon. Jen si rozmyslete, jestli máte dost místa – 98″ je už přece macek. Akce platí se slevovým kódem elektrodny15 na Planeo.cz. Heureka ukazuje cenu 49 990 Kč, ale po aplikaci kódu klesne na 42 429 Kč. Koupili byste si 98″ televizi? Nebo je to na obývák moc?
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 