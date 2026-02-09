Gigantická Mini LED televize TCL hodně zlevnila. Má 60W zvuk Bang and Olufsen, až 144Hz frekvenci a Google TV Hlavní stránka Zprávičky TCL 98C7K nyní vychází na 59 490 Kč, což představuje méně než polovinu původní ceny 124 990 Kč Televizor s úhlopříčkou 249 cm využívá technologii QD-Mini LED s 2048 stmívacími zónami Nabízí špičkový jas 3000 nitů, 144Hz obnovovací frekvenci a reproduktory laděné Bang & Olufsen Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Když TCL loni v dubnu uvedlo na český trh svou vlajkovou loď 98C7K, její cena 124 990 Kč ji řadila mezi skutečně prémiové produkty. O rok později se situace dramaticky změnila – televizor s úhlopříčkou téměř 2,5 metru nyní pořídíte na Alze za 59 490 Kč, tedy za méně než polovinu původní částky. Pro zájemce o domácí kino ve velkém stylu jde o zajímavou příležitost. QD-Mini LED s precizním podsvícením TCL 98C7K využívá technologii QD-Mini LED, která kombinuje výhody QLED a lokálního stmívání. Televizor disponuje 2048 nezávislými stmívacími zónami, což umožňuje přesnou kontrolu podsvícení v různých částech obrazu. V praxi to znamená hlubší černou v tmavých scénách při zachování vysokého jasu ve světlých oblastech. Špičkový jas dosahuje hodnoty 3000 nitů, což je parametr, který ocení především majitelé prosklených obývacích pokojů. Panel CrystGlow HVA navíc disponuje antireflexní vrstvou, která minimalizuje odrazy okolního světla. Televizor podporuje všechny běžné HDR formáty včetně HDR10+, Dolby Vision a Dolby Vision IQ. Pro hráče i filmové nadšence Nativní 4K rozlišení doplňuje obnovovací frekvence 100/120 Hz, která v herním režimu stoupá na 144 Hz. Pro připojení herních konzolí nebo počítače slouží čtveřice portů HDMI 2.1 s podporou VRR a ALLM. Funkce Game Master automaticky optimalizuje nastavení obrazu pro hraní a herní lišta umožňuje rychlý přístup k důležitým parametrům. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI O zvuk se starají reproduktory s celkovým výkonem 60 W laděné společností Bang & Olufsen. Součástí je vestavěný subwoofer a podpora prostorového zvuku Dolby Atmos a DTS:X. Pro filmový zážitek bez externího soundbaru jde o nadstandardní výbavu. Google TV a chytré funkce Televizor běží na platformě Google TV, která poskytuje přístup k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max či české službě Oneplay. Hlasové ovládání zajišťuje Google Assistant a pro sdílení obsahu z mobilních zařízení slouží Chromecast a Apple AirPlay 2. Nechybí ani podpora HbbTV 2.0.3 pro interaktivní funkce digitálního vysílání. Pro koho je televizor vhodný? TCL 98C7K je určen pro ty, kteří chtějí skutečně velkou obrazovku bez nutnosti pořizovat projektor. Úhlopříčka 249 cm vyžaduje dostatečně prostornou místnost – ideální pozorovací vzdálenost se pohybuje kolem 3–4 metrů. Televizor ocení filmový nadšenci, kteří touží po kinosálovém zážitku, i hráči s výkonnými konzolemi nebo PC. KOUPIT TCL 98C7K Naopak pro menší obývací pokoje nebo běžné sledování zpravodajství jde o zbytečně velký a drahý kousek. Je také třeba počítat s vyššími náklady na montáž – televizor váží přes 50 kg a pro instalaci na zeď budete potřebovat robustní držák s roztečí VESA 600×500 mm. Lákala by vás téměř 2,5metrová televize do obýváku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Mini LED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024