Gigantická Mini LED televize TCL hodně zlevnila. Má 60W zvuk Bang and Olufsen, až 144Hz frekvenci a Google TV

  • TCL 98C7K nyní vychází na 59 490 Kč, což představuje méně než polovinu původní ceny 124 990 Kč
  • Televizor s úhlopříčkou 249 cm využívá technologii QD-Mini LED s 2048 stmívacími zónami
  • Nabízí špičkový jas 3000 nitů, 144Hz obnovovací frekvenci a reproduktory laděné Bang & Olufsen

9.2.2026 06:00
TCL 98C7K v obyvaku na stene oficialni ilustracni

Když TCL loni v dubnu uvedlo na český trh svou vlajkovou loď 98C7K, její cena 124 990 Kč ji řadila mezi skutečně prémiové produkty. O rok později se situace dramaticky změnila – televizor s úhlopříčkou téměř 2,5 metru nyní pořídíte na Alze za 59 490 Kč, tedy za méně než polovinu původní částky. Pro zájemce o domácí kino ve velkém stylu jde o zajímavou příležitost.

QD-Mini LED s precizním podsvícením

TCL 98C7K využívá technologii QD-Mini LED, která kombinuje výhody QLED a lokálního stmívání. Televizor disponuje 2048 nezávislými stmívacími zónami, což umožňuje přesnou kontrolu podsvícení v různých částech obrazu. V praxi to znamená hlubší černou v tmavých scénách při zachování vysokého jasu ve světlých oblastech.

TCL 98C7K render zepredu

Špičkový jas dosahuje hodnoty 3000 nitů, což je parametr, který ocení především majitelé prosklených obývacích pokojů. Panel CrystGlow HVA navíc disponuje antireflexní vrstvou, která minimalizuje odrazy okolního světla. Televizor podporuje všechny běžné HDR formáty včetně HDR10+, Dolby Vision a Dolby Vision IQ.

Pro hráče i filmové nadšence

Nativní 4K rozlišení doplňuje obnovovací frekvence 100/120 Hz, která v herním režimu stoupá na 144 Hz. Pro připojení herních konzolí nebo počítače slouží čtveřice portů HDMI 2.1 s podporou VRR a ALLM. Funkce Game Master automaticky optimalizuje nastavení obrazu pro hraní a herní lišta umožňuje rychlý přístup k důležitým parametrům.

O zvuk se starají reproduktory s celkovým výkonem 60 W laděné společností Bang & Olufsen. Součástí je vestavěný subwoofer a podpora prostorového zvuku Dolby Atmos a DTS:X. Pro filmový zážitek bez externího soundbaru jde o nadstandardní výbavu.

Google TV a chytré funkce

Televizor běží na platformě Google TV, která poskytuje přístup k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max či české službě Oneplay. Hlasové ovládání zajišťuje Google Assistant a pro sdílení obsahu z mobilních zařízení slouží Chromecast a Apple AirPlay 2. Nechybí ani podpora HbbTV 2.0.3 pro interaktivní funkce digitálního vysílání.

TCL 98C7K google tv

Pro koho je televizor vhodný?

TCL 98C7K je určen pro ty, kteří chtějí skutečně velkou obrazovku bez nutnosti pořizovat projektor. Úhlopříčka 249 cm vyžaduje dostatečně prostornou místnost – ideální pozorovací vzdálenost se pohybuje kolem 3–4 metrů. Televizor ocení filmový nadšenci, kteří touží po kinosálovém zážitku, i hráči s výkonnými konzolemi nebo PC.

Naopak pro menší obývací pokoje nebo běžné sledování zpravodajství jde o zbytečně velký a drahý kousek. Je také třeba počítat s vyššími náklady na montáž – televizor váží přes 50 kg a pro instalaci na zeď budete potřebovat robustní držák s roztečí VESA 600×500 mm.

Lákala by vás téměř 2,5metrová televize do obýváku?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

