Špičková 85" televize TCL zlevnila o desítky tisíc! Má přes 10 tisíc stmívacích zón a šílený jas Hlavní stránka Zprávičky Prémiová televize TCL 85X11K s QD-Mini LED technologií klesla z původních 149 990 Kč na pouhých 69 986 Kč Model nabízí špičkový jas 6 500 nitů, 10 368 stmívacích zón a nativní kontrastní poměr 7000:1 Hráče potěší 144Hz panel s AMD FreeSync Premium Pro a Google TV přináší přístup ke streamovacím službám Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.1.2026 18:09 Žádné komentáře 0 Kdo před rokem zatoužil po jedné z nejlepších televizí na trhu, musel sáhnout hluboko do kapsy. TCL 85X11K přišla na český trh v květnu loňského roku s doporučenou cenou 149 990 Kč, což ji řadilo mezi absolutní špičku určenou pro nejnáročnější zákazníky. Nyní se ale situace dramaticky změnila – stejný model lze pořídit od 69 986 Kč, tedy za méně než polovinu původní částky. Za takovou cenu jde o mimořádně zajímavou nabídku pro kohokoli, kdo touží po velkém modelu s prémiovou obrazovou kvalitou. QD-Mini LED s tisíci stmívacími zónami Technologicky stojí TCL 85X11K téměř na špici toho, co značka aktuálně nabízí. Kombinace QD-Mini LED spojuje výhody technologií QLED a OLED – získáte tak barevný gamut a kontrast srovnatelný s OLED, ale s výrazně vyšším jasem a delší životností panelu. Konkrétně tento 85″ model disponuje 10 368 stmívacími zónami, které umožňují precizní řízení podsvícení pro každou část obrazu. Za zmínku stojí i špičkový jas 6 500 nitů, který překonává naprostou většinu konkurence. V kombinaci s nativním kontrastním poměrem 7000:1 (což je podle TCL pětkrát více než u běžných IPS panelů) získáte hlubokou černou i zářivé světlé detaily. Panel pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3 a zobrazí přes miliardu barevných odstínů. Technologie proti odleskům a halo efektu TCL do modelu X11K implementovalo vlastní technologii All-domain Halo Control, která řeší typický problém Mini LED televizí – nežádoucí záři kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Součástí je také CrystGlow HVA panel s antireflexní vrstvou, díky čemuž obraz zůstává ostrý i v místnostech s intenzivním denním světlem. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro, který využívá sadu algoritmů pro úpravu kontrastu, barev, ostrosti a plynulosti pohybu. Televizor podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG. Herní funkce a zvuk od Bang & Olufsen Hráči ocení 144Hz nativní obnovovací frekvenci s podporou VRR (Variable Refresh Rate) a certifikát AMD FreeSync Premium Pro. Televizor disponuje porty HDMI 2.1 pro plnohodnotné využití s konzolemi PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Součástí je také herní panel Game Bar pro rychlé nastavení parametrů během hraní. Zvukově se TCL 85X11K spoléhá na spolupráci s dánskou značkou Bang & Olufsen. Reproduktory s celkovým výkonem 120 W ladili stejní zvukoví inženýři, kteří stojí za produkty této prémiové značky. Nechybí podpora Dolby Atmos pro prostorový zvuk a funkce BeoSonic pro přizpůsobení zvukových profilů. Google TV a elegantní design Systémově televizor běží na platformě Google TV, která nabízí přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo OnePlay. K dispozici je také Google Cast pro bezdrátové přehrávání obsahu z telefonu a integrace s AirPlay 2 pro uživatele zařízení Apple. Design televizoru je ultratenký s profilem pouhých 27 mm v nejširším místě. Bezrámečková konstrukce maximalizuje plochu obrazovky a při montáži na zeď působí jako moderní umělecké dílo. Součástí je nastavitelný stojan i ambientní režim, který promění vypnutou televizi v digitální galerii. Pro koho je TCL 85X11K vhodná? Za současnou cenu pod 70 tisíc korun jde o mimořádně zajímavou nabídku pro kohokoli, kdo hledá velkou obrazovku s prémiovou kvalitou obrazu. Televizor ocení především filmoví nadšenci, kteří chtějí domácí kino s vysokým jasem a hlubokým kontrastem, ale také hráči díky 144Hz panelu a podpoře VRR. KOUPIT TELEVIZI TCL 85X11K Naopak pokud nemáte dostatečně velký obývací pokoj pro 85″ úhlopříčku nebo nepotřebujete takto vysoký jas, můžete ušetřit volbou menších modelů z řady TCL. Také je třeba počítat s tím, že jde stále o prémiový produkt – i přes výraznou slevu nejde o levnou záležitost a za podobné peníze pořídíte klidně i několik solidních televizorů střední třídy. Zaujala vás televize TCL 85X11K za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Mini LED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024