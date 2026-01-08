TOPlist

Chcete 85" QLED telku za super cenu? Tahle od TCL stojí 22 tisíc, má 40W reproduktory ONKYO a Google TV

  • 85" QLED televize TCL 85T69C nyní na Alze za 22 493 Kč místo původních 42 990 Kč
  • Televize nabízí 4K rozlišení, Dolby Vision, Dolby Atmos a 40W reproduktory ONKYO
  • Nevýhodou je nízká obnovovací frekvence panelu 50/60 Hz, která limituje herní využití

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.1.2026 18:00
Ikona komentáře 0
TCL 85T69C v obyvaku na zdi

Hledáte obří televizi za rozumnou cenu? Na Alze nyní seženete 85″ model TCL 85T69C za pouhých 22 493 Kč s kódem VYPRODEJ25. Když vezmeme v potaz, že při uvedení na trh v květnu stála televize 42 990 Kč, jde o slevu téměř 50 %. Za cenu střední třídy tak získáte více než dvoumetrovou obrazovku s QLED technologií a kompletní výbavou pro filmový i herní zážitek.

Obří obraz s QLED technologií

TCL 85T69C disponuje 85″ QLED panelem s úhlopříčkou 215 cm a rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Technologie Quantum Dot zajišťuje širokou barevnou škálu pokrývající 93 % prostoru DCI-P3, což se projeví na sytých a živých barvách. Panel typu HVA navíc nabízí lepší kontrast než běžné VA panely a účinně potlačuje nežádoucí odlesky od okolního světla.

TCL 85T69C render zepredu

Televize podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. O zpracování obrazu se stará proprietární procesor AiPQ Pro, který využívá algoritmy umělé inteligence pro optimalizaci ostrosti, barev a kontrastu. Technologie MEMC (Motion Clarity) pak dopočítává meziobrazy pro plynulejší zobrazení rychlých scén ve filmech a sportu.

Herní funkce s omezeními

TCL vybavil model 85T69C funkcí Game Master zahrnující podporu HDMI 2.1, ALLM a VRR. Televize disponuje herním režimem s rychlejší odezvou a Game Barem pro přehled o nastavení přímo během hraní. K dispozici jsou tři porty HDMI a dva USB konektory.

CHCI TELEVIZI TCL V AKCI

Zde je však nutné zmínit zásadní omezení. Panel televize pracuje pouze s nativní obnovovací frekvencí 50/60 Hz. TCL sice propaguje 120Hz Game Accelerator, ten však funguje výhradně v rozlišení Full HD, nikoliv ve 4K. Pro náročné hráče, kteří očekávají plynulý 120Hz obraz ve vysokém rozlišení, tak tato televize není ideální volbou.

Prostorový zvuk a chytré funkce

Zvukovou stránku obstarávají 40W reproduktory ONKYO s integrovaným subwooferem. Televize podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X, takže filmový zážitek nemusíte nutně doplňovat externím soundbarem. Funkce Multisound umožňuje současné přehrávání zvuku přes reproduktory i bezdrátová sluchátka s individuálním nastavením hlasitosti.

TCL 85T69C oficialni na tmavem pozadi

Systém Google TV zajišťuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo Oneplay. Nechybí hlasové ovládání přes Google Assistant, podpora Chromecastu a Apple AirPlay 2 pro bezdrátové přehrávání obsahu z mobilních zařízení. Televize také umožňuje videohovory přes Google Meet po připojení kompatibilní webkamery.

Pro koho je televize vhodná

TCL 85T69C představuje zajímavou volbu pro ty, kdo hledají velkou obrazovku primárně pro sledování filmů a seriálů. Za necelých 23 tisíc korun získáte více než dvoumetrovou úhlopříčku s kvalitním QLED panelem, kompletní HDR podporou a slušným ozvučením. Pro běžné domácí kino je to výborná volba.

KOUPIT TELEVIZI TCL 85T69C

Naopak pro náročné hráče tato televize vhodná není. Nízká obnovovací frekvence 50/60 Hz představuje v roce 2025 značné omezení, zejména pokud vlastníte konzoli PlayStation 5 nebo Xbox Series X schopnou výstupu ve 120 Hz. V této cenové kategorii bohužel nenajdete 85″ alternativu s vyšší obnovovací frekvencí, takže je nutné buď slevit z nároků na velikost, nebo přidat rozpočet.

Zaujala vás sleva na tuto obří televizi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
