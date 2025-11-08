Obří 85" MiniLED TV od TCL v obří slevě! Má 144 Hz, ONKYO zvuk a AirPlay 2 Hlavní stránka Zprávičky TCL 85Q6C (85") zlevnila z 57 990 Kč na 29 990 Kč v Black Friday Mini LED se 420 zónami – na 85" je to spíš průměr, ne prémiové číslo Ale za 30 tisíc dostanete 215cm obraz, 144 Hz a 40W ONKYO zvuk Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu 85″ TCL 85Q6C z původních 57 990 Kč na 29 990 Kč. Za třicet tisíc dostanete 215cm Mini LED televizi se 4K rozlišením, 144Hz obnovovací frekvencí v herním režimu, HDR10+ a Dolby Vision a Google TV. Hlavní kompromis? 420 stmívacích zón – na 85″ velikost je to spíš průměr, prémiové modely mají 700+ zón. Ale za 30 tisíc je to pořád solidní deal, pokud hledáte maximální úhlopříčku za rozumné peníze. 420 zón: Na 85″ je to průměr TCL 85Q6C má 420 stmívacích zón – to je technologie, která umožňuje lokální ztmavení podsvícení pro lepší kontrast a černou. Zní to impozantně, ale na 85″ (215 cm) úhlopříčce je to spíš průměr. Pro srovnání: prémiové 85″ Mini LED televize mají 70000-1200+ zón. 420 zón na 85″ znamená, že každá zóna kontroluje větší plochu obrazu, což vede k viditelnějšímu blooming efektu – světlo „uniká“ kolem jasných objektů na tmavém pozadí. CHCI TCL TV V AKCI Není to dealbreaker, ale znamená to, že v tmavých scénách s jasnými objekty (třeba titulky, hvězdy na noční obloze) uvidíte halo kolem jasných prvků. TCL tvrdí, že jejich technologie All-domain Halo Control problém řeší, ale fyzikálně nemůžete 420 zón natáhnout na 85″ bez kompromisů. Za 30 tisíc je to akceptovatelné – prémiové Mini LED televize s 1000+ zónami stojí 50-100 tisíc. Ale buďte realističtí ohledně kontrastu. Co za 29 990 Kč dostanete 85″ (215 cm) úhlopříčka je obrovská – potřebujete velkou místnost (minimálně 4-5 metrů vzdálenost od sedačky). 4K Ultra HD rozlišení na takové velikosti má hustotu 52 pixelů na palec, což je na hraně. CHCI TCL TV V AKCI 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu je skvělá pro PS5 nebo Xbox Series X. HDMI 2.1 s ALLM (Auto Low Latency Mode) a VRR (Variable Refresh Rate) zajišťuje plynulé hraní bez trhání. HVA panel nabízí lepší pozorovací úhly než běžné VA panely. HDR10+, HDR10, HLG a Dolby Vision – všechny hlavní HDR standardy podporované. IMAX Enhanced certifikace a Filmmaker Mode vypíná dodatečné zpracování obrazu pro autentický filmový zážitek. Google TV je rychlá a intuitivní platforma s přístupem ke všem streamovacím službám. Google Assistant umožňuje hlasové ovládání, Chromecast a AirPlay 2 je tu pro sdílení obsahu z telefonu. ONKYO zvuk: Překvapivě dobrý 40W reproduktory ONKYO se zabudovaným subwooferem a podporou Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X jsou nad průměrem pro televizi v této ceně. Nenahradí domácí kino, ale pro běžné sledování to stačí. Multisound funkce umožňuje současně reprodukovat zvuk z TV i bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti. Závěr: Maximální velikost za rozumné peníze TCL 85Q6C za 29 990 Kč je nejlepší volba pro ty, kdo chtějí maximální úhlopříčku za minimum peněz. 420 stmívacích zón je na 85″ průměr, ne prémiové číslo – blooming bude viditelný ve tmavých scénách. Ale za 30 tisíc dostanete 215cm obraz, 144Hz gaming, HDR10+/Dolby Vision, Google TV a solidní ONKYO zvuk. CHCI TCL TV V AKCI Pokud máte velkou místnost, hrajete na konzolích a sledujete hlavně ve dne nebo s osvětlením, tohle je skvělý Black Friday deal. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday miniLED slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024