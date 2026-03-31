Tato 85" Mini LED telka pořádně zlevnila. Nabídne 144Hz frekvenci, zvuk ONKYO a Google TV Hlavní stránka Zprávičky 85" TCL 85C6K je prémiová QD-Mini LED televize s 420 zónami lokálního stmívání, 144 Hz a zvukem ONKYO 2.1 Při uvedení stála 76 687 Kč, ještě začátkem března 41 758 Kč – teď ji seženete od 31 573 Kč Za cenu, za kterou se běžně prodávají 65" televize, dostanete 215cm obrazovku s prémiovou technologií Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Chcete si pořídit televizi s velkou úhlopříčkou a kvalitními obrazovými specifikacemi? TCL 85C6K je teď na Heurece od 31 573 Kč – což je méně než polovina původní ceny při uvedení. Jen za březen televize zlevnila o více než 10 000 Kč. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost u jednotlivých prodejců, najdete přehled nabídek na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete opravdu velkou obrazovku s Mini LED technologií a máte prostor pro 215cm televizi.⚠️ Zvažte, jestli máte dostatečnou pozorovací vzdálenost (ideálně 3–4 metry) a zda vám vyhovuje platforma Google TV.💡 Za 31 573 Kč dostanete parametry, které u konkurenčních značek stojí 50–70 tisíc – jde o jednu z nejlepších hodnot na trhu velkých Mini LED televizí. OBJEDNAT TELEVIZI V AKCI Proč je tato televize zajímavá TCL 85C6K patří do řady C6K, která kombinuje QD-Mini LED technologii s pokročilým zpracováním obrazu. Mini LED podsvícení se 420 zónami lokálního stmívání umožňuje přesnou kontrolu jasu v jednotlivých částech obrazovky – výsledkem je hlubší černá a vyšší kontrast než u běžných LED televizí. Cenový vývoj je pozoruhodný: televize startovala na 76 687 Kč, postupně klesala a jen během března spadla z 41 758 Kč na 31 573 Kč. To je sleva přes 10 000 Kč za jediný měsíc. Za současnou cenu dostanete 85″ Mini LED televizi za méně, než kolik stojí mnoho 65″ modelů konkurence. Klíčové parametry: obraz, podsvícení, panel Rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160) na 85″ úhlopříčce (215 cm) zajišťuje jemný a detailní obraz. Obnovovací frekvence 144 Hz je nativní – televize ji podporuje v celém řetězci od vstupu po zobrazení. Odezva panelu a technologie MEMC minimalizují rozmazání pohybu. TCL použil HVA panel s nativním kontrastem 7000:1 – to je výrazně více než běžné IPS panely (typicky 1000–1200:1). Matná povrchová úprava potlačuje odlesky, takže obraz zůstává čitelný i v osvětlené místnosti. Pozorovací úhly dosahují 178°. Televize podporuje všechny hlavní HDR standardy: HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. Procesor AiPQ Pro využívá algoritmy umělé inteligence pro optimalizaci kontrastu, barev, ostrosti a plynulosti pohybu na úrovni jednotlivých pixelů. Zvuk: ONKYO 2.1 s Dolby Atmos TCL 85C6K je vybavena Hi-Fi systémem ONKYO 2.1 s celkovým výkonem 40 W. Nezávislý subwoofer na zadní straně televize zajišťuje hluboké basy, které u vestavěných reproduktorů běžně chybí. Podpora Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X vytváří prostorový zvuk bez nutnosti externího soundbaru. Pro náročnější uživatele je samozřejmě možné připojit externí audio systém přes HDMI eARC nebo optický výstup. Zajímavou funkcí je Multisound – televize může současně reprodukovat zvuk do reproduktorů i do bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti. KOUPIT ZA 31 573 KČ Herní funkce a konektivita Pro hráče je klíčová podpora HDMI 2.1 s ALLM (automatický režim nízké latence) a VRR (variabilní obnovovací frekvence). Certifikace AMD FreeSync Premium Pro zajišťuje plynulý obraz bez trhání při hraní na PC nebo konzolích nové generace. Funkce Game Master nabízí herní panel s rychlým přístupem k optimalizovaným obrazovým profilům. K dispozici jsou i nestandardní poměry stran 21:9 a 32:9 pro rozšířené zorné pole v podporovaných hrách. Z konektivity nechybí 4× HDMI (včetně HDMI 2.1), USB 3.0, ethernet, Wi-Fi 5 GHz a Bluetooth 5.4. Montáž na zeď je možná přes VESA 300×300. Google TV a chytré funkce Platforma Google TV agreguje obsah z různých streamovacích služeb a nabízí personalizovaná doporučení. Hlasové ovládání přes Google Assistant umožňuje vyhledávání obsahu, spouštění aplikací nebo ovládání chytré domácnosti. Sdílení obsahu z mobilních zařízení funguje přes Google Cast i Apple AirPlay 2. Pro videohovory je k dispozici integrace Google Meet (vyžaduje externí kameru). Režim Art Gallery promítá umělecká díla, když televizi nepoužíváte. Kdy to smysl nedává 85″ televize vyžaduje dostatečný prostor a pozorovací vzdálenost. Pro 4K obsah se doporučuje sedět ve vzdálenosti 3–4 metry – v menších místnostech může být obraz příliš velký a unavující. Před nákupem změřte, zda se televize vejde na zamýšlené místo (rozměry cca 189 × 109 cm bez stojanu). Pokud preferujete OLED technologii s dokonalou černou a nekonečným kontrastem, Mini LED ji plně nenahradí – i když rozdíl se zmenšuje a Mini LED nabízí vyšší jas a delší životnost. OLED televize této velikosti ale stojí výrazně víc. A pokud jste zvyklí na ekosystém Samsung Tizen nebo LG webOS, přechod na Google TV může vyžadovat adaptaci – i když funkčně jsou všechny platformy srovnatelné. Verdikt: pro koho se to vyplatí TCL 85C6K je televize pro ty, kteří chtějí opravdu velkou obrazovku s prémiovou technologií bez prémiové ceny. Za 31 573 Kč dostanete 85″ Mini LED se 420 zónami stmívání, 144 Hz, HDMI 2.1 a zvukem ONKYO – parametry, které u značek Samsung, LG nebo Sony stojí 50–80 tisíc. VYUŽÍT SLEVU 59 % Cenový propad z původních 76 687 Kč na současných 31 573 Kč (sleva 59 %) dělá z této televize jednu z nejlepších hodnot na trhu velkých Mini LED panelů. Pokud máte prostor pro 215cm obrazovku a hledáte kombinaci velikosti, obrazové kvality a rozumné ceny, tato sleva stojí za zvážení. Máte doma velkou televizi, nebo vám stačí menší úhlopříčka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 