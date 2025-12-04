Velká televize s Google TV a Dolby Audio jen za 12 tisíc. Tohle TCL příjemně zlevnilo a tohle jsou důvody, proč ho (ne)chtít Hlavní stránka Zprávičky TCL 75V6C je nyní v akci za 11 893 Kč místo původních 16 990 Kč Televize nabízí 75" úhlopříčku s 4K rozlišením a systémem Google TV Nevýhodou je základní LED panel a obnovovací frekvence pouze 60 Hz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte televizor s velkou úhlopříčkou, ale nechcete za něj dávat desítky tisíc korun? TCL 75V6C je právě teď na Alze k mání za pouhých 11 893 Kč, při letošním uvedení na trh přitom stála 22 990 Kč. Za tuto částku získáte 75palcový panel se 4K rozlišením a kompletní chytrou výbavu postavenou na platformě Google TV. Co za tu cenu dostanete Kde jsou kompromisy? Pro koho je TCL 75V6C vhodná Co za tu cenu dostanete TCL 75V6C disponuje 4K Ultra HD rozlišením (3840 × 2160 pixelů) a podporou HDR10, který zajišťuje lepší kontrast a věrnější podání barev. Panel typu HVA by měl nabídnout slušné pozorovací úhly a antireflexní vlastnosti, takže obraz zůstane čitelný i v místnostech s přirozeným osvětlením. O chytré funkce se stará Google TV, prostřednictvím kterého máte přístup k aplikacím jako Netflix, HBO Max, Disney+ nebo Oneplay. Nechybí podpora Google Assistant pro hlasové ovládání, Chromecast pro streamování z telefonu a Apple AirPlay 2 pro majitele jablečných zařízení. K dispozici jsou tři porty HDMI a dva USB konektory. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Zvukovou stránku zajišťují reproduktory s výkonem 30 W a podporou Dolby Audio. Pro běžné sledování zpráv nebo seriálů postačí, ale náročnější uživatelé si časem pravděpodobně pořídí soundbar. Kde jsou kompromisy? Za nízkou cenu si pochopitelně nemůžete nárokovat špičkové parametry. TCL 75V6C využívá základní LED podsvícení, nikoliv pokročilejší technologie jako QLED nebo Mini LED. To znamená horší lokální stmívání a méně výrazný kontrast ve srovnání s dražšími modely. Druhým zásadním omezením je obnovovací frekvence pouhých 60 Hz, která se projeví především při sledování sportu nebo hraní her, kde může docházet k mírnému rozmazání rychlých scén. Hráči by měli počítat s tím, že i přes podporu herního režimu a ALLM nebude tento model ideální volbou pro náročné gaming. Pro koho je TCL 75V6C vhodná Tato televize dává smysl pro uživatele, kteří chtějí velkou obrazovku pro filmy a seriály a nepotřebují nejnovější zobrazovací technologie. Pokud sledujete převážně streaming, zpravodajství nebo příležitostně sportovní přenosy a prioritou je pro vás co největší úhlopříčka za rozumné peníze, TCL 75V6C splní svůj účel. Za necelých 12 tisíc korun zkrátka nelze očekávat zázraky, ale jako základní velká televize do obýváku poslouží dobře. KOUPIT TCL 75V6C Pořídili byste si televizi s 75″ úhlopříčkou za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024