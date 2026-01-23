Chcete levnou 75" televizi? TCL 75P6K opět zlevňuje, teď stojí jen 15 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Televize TCL 75P6K s úhlopříčkou 189 cm klesla na cenu od 14 989 Kč po prosincovém zdražení Model nabízí 4K rozlišení, Google TV a procesor AiPQ s funkcemi pro vylepšení obrazu Hodí se především pro nenáročné diváky, kteří hledají velkou obrazovku za rozumné peníze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v prosinci přemýšleli nad koupí velké televize, ale odradila vás cena, máme dobrou zprávu. TCL 75P6K, která v druhé polovině prosince podle Heureky vyskočila na nejnižší cenu 19 990 Kč, nyní opět zlevňuje. V Česku ji aktuálně pořídíte od 14 989 Kč, což z ní dělá jednu z nejdostupnějších 75palcových televizí. Velká obrazovka s 4K rozlišením TCL 75P6K disponuje úhlopříčkou 189 cm a rozlišením 4K UHD (3840 × 2160 pixelů). O vylepšení obrazu se stará proprietární procesor AiPQ, který využívá několik algoritmů – Ai Clarity pro zvýšení ostrosti, Ai Color pro optimalizaci barevné reprodukce a Ai Contrast pro úpravu jasu podle okolního osvětlení. Televize podporuje formáty HDR10 a HLG. Výrobce osadil model panelem HVA, který má nabízet lepší kontrast a širší pozorovací úhly než běžné VA panely. Technologie Dynamic Color Enhancement pak automaticky upravuje sytost barev. Za zvuk odpovídají reproduktory s celkovým výkonem 30 W a podporou Dolby Audio. Google TV a moderní konektivita Televize běží na operačním systému Google TV, který poskytuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Max nebo Oneplay. K dispozici je 16 GB úložiště a 2 GB RAM. Nechybí ani hlasové ovládání přes Google Assistant nebo funkce Google Cast pro bezdrátové přehrávání obsahu z telefonu. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Z portů najdeme 3× HDMI (včetně HDMI 2.1), 2× USB, ethernetový port a Wi-Fi s Bluetooth. Kovový bezrámečkový design zajišťuje, že obrazovka zabírá většinu čelní plochy. Na co si dát pozor TCL 75P6K má i své limitace, které byste měli před nákupem zvážit. Jde o klasický LED panel, nikoliv QLED nebo Mini LED, takže nedosahuje takového kontrastu a jasu jako dražší modely. Obnovovací frekvence činí pouze 60 Hz, což může vadit především hráčům – pro plynulé hraní na konzolích nebo PC jsou vhodnější televize se 120 Hz. Pro běžné sledování filmů, seriálů a sportovních přenosů však těchto 60 Hz bohatě stačí. Absence lokálního stmívání znamená, že v tmavých scénách neuvidíte tak hlubokou černou jako u pokročilejších technologií. Pro koho je televize vhodná TCL 75P6K osloví především ty, kdo hledají velkou úhlopříčku za rozumnou cenu a nepotřebují nejnovější zobrazovací technologie. Hodí se do prostorných obývacích pokojů, kde oceníte 189cm obrazovku při sledování filmů nebo sportovních přenosů. Díky Google TV a podpoře všech běžných streamovacích služeb nabízí solidní základ pro domácí zábavu. KOUPIT TELEVIZI TCL Naopak pokud plánujete televizi využívat primárně pro hraní her nebo požadujete špičkovou kvalitu obrazu s hlubokými černými a vysokým jasem, vyplatí se připlácet za modely s QLED nebo Mini LED panelem a vyšší obnovovací frekvencí. Pořídili byste si 75palcovou televizi za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024