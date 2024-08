Chcete obří televizi TCL s Google TV pod 15 tisíc? Jedna teď hodně zlevnila

Allegro nabízí 75″ televizi TCL P635 za skvělých 14 223 Kč

Jde o základní 4K model s Google TV, ale nečekejte prémiovou kvalitu obrazu

Za tuto cenu je to zajímavá volba pro ty, kdo chtějí velkou úhlopříčku a otevřený systém

O slevách na chytré televizory vás čas od času na Svět Androida upozorníme a nyní nás zaujala jedna na Allegru. Model TCL 75P635 je tam k mání za velmi lákavé peníze, prodává jej navíc CZC, takže se není třeba bát žádné levoty. Nejedná se sice o bůhvíjak skvělý televizor, ale pokud hledáte co největší úhlopříčku a zároveň vyžadujete operační systém od Googlu, nejde o špatnou koupi.

Pojďme se na to podívat detailněji. P635 nabízí 4K rozlišení (3840 x 2160 pixelů) na 75″ úhlopříčce. Displej je typu Direct LED se základním lokálním stmíváním. Podporuje HDR10 a HLG, ale s maximálním jasem 330 nitů nečekejte žádné oslnivé výkony v HDR obsahu. Obnovovací frekvence je standardních 60 Hz, takže pro náročné hráče kompetitivních her to nebude ta pravá volba.

Srdcem televize je operační systém Google TV, který nabízí přístup k tisícům aplikací včetně Netflixu, HBO Max, Disney+ a mnoha dalších. Nechybí ani podpora Chromecastu pro snadné streamování z mobilu či tabletu. Hlasové ovládání obstarává Google Asistent.

Co se týče konektivity, P635 nabízí 3 HDMI porty (s jedním HDMI 2.1), 2 USB-A porty, LAN, Wi-Fi 5 a Bluetooth. Pro příjem TV signálu je k dispozici trojice tunerů – DVB-T2, DVB-S2 a DVB-C.

Je to aktuálně nejlevnější 75″ televize s Google TV na trhu, prémiovou kvalitu obrazu, které nabízejí dražší modely s QLED, MiniLED či OLED technologiemi, nemůžete samozřejmě čekat, ale pokud hledáte velkou obrazovku pro běžné sledování a nechcete utratit majlant, P635 stojí za zvážení.

Máte zkušenosti s televizory od TCL?